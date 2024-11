IPEVO Corporation พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะมอบโซลูชันใหม่ สำหรับโลกแห่งการประชุมในงาน Taiwan Expo 2024

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 21 พฤศจิกายน 2567- บริษัท IPEVO Corporation บริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการสื่อสาร พร้อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล ณ Taiwan Excellence Pavilion ในงาน Taiwan Expo 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ฮอลล์ 5 บูธหมายเลข 401บริษัท IPEVO Corporation มีชื่อเสียงในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย สามารถปรับใช้ได้กับทั้งด้านการศึกษาและการสัมมนา ในครั้งนี้ IPEVO พร้อมจะเปิดตัวโซลูชันที่ช่วยยกระดับการประชุมให้กับประเทศไทย พร้อมวางแผนที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อขยายตลาดให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้มากขึ้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ IPEVO ได้มอบโซลูชันการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไม่สะดุด เหมาะสำหรับทั้งการศึกษาและองค์กร โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ได้แก่ Vocal Hub ระบบเสียงที่ออกแบบมาเพื่อการประชุม, IPEVO Vocal ลำโพงที่มาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนด้วยระบบ AI, Totem 360 กล้องที่หมุนได้รอบทิศทาง และ VZ-R กล้องฉายภาพเอกสารอเนกประสงค์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการประชุมและการเรียนการสอน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายสินค้าที่โดดเด่นของ IPEVO คือ Vocal Hub ระบบภาพและเสียงที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมโดยเฉพาะ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการทำให้สะดวกต่อการใช้งาน ทั้งนี้ Vocal Hub ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่สถานที่จริงและทางไกลได้ สิ่งนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวเลือกสำหรับสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจIPEVO Vocal เป็นลำโพงตัวแรกของโลกที่มีระบบตัดเสียงรบกวนด้วยระบบ AI ที่ช่วยให้การสื่อสารมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทำหน้าที่เป็นไมโครโฟน Bluetooth แบบไร้สาย ที่สามารถบันทึกเสียงที่ชัดเจนจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ทำให้การสนทนาไม่ถูกรบกวน แม้จะประชุมในสถานที่ที่พลุกพล่าน มีขนาดกะทัดรัด ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามสถานการณ์ต่าง ๆ และเมื่อเชื่อมต่อกับ Vocal Hub จะรองรับการประชุมแบบที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และช่วยให้ทุกคนได้ยินเสียงโดยไม่ถูกรบกวน อีกทั้งยังมี Totem 360 กล้องรอบทิศทางที่บันทึกภาพทั้งห้องประชุม สร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มาพร้อมกับระบบติดตามและปรับกรอบภาพอัจฉริยะให้เข้ากับรูปแบบการประชุม ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ภายในห้องประชุมจริง ๆ ทั้งนี้ยังมีกล้องเอกสาร VZ-R ซึ่งให้ภาพที่มีคุณภาพสูงและมีดีไซน์ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการแสดงเนื้อหาแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม บริษัท IPEVO Corporation เน้นการพัฒนาโซลูชันสำหรับการประชุม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย เป็นไปตามปรัชญาการออกแบบ "Do More with Less" ที่บริษัทยึดถือ โดยเน้นความเรียบง่าย ช่วยให้ผู้ใช้โฟกัสกับงานที่ตัวเองทำได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องเสียเวลากับการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม IPEVO Corporation กำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์อันล้ำสมัยเหล่านี้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานที่กว้างขึ้น พร้อมปลดล็อกศักยภาพใหม่ของเทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศไทย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.ipevo.com