เมกาบางนาผนึกพันธมิตรทุ่มงบ 80 ล. เปิดแคมเปญฉลองปีใหม่อัดอีเวนต์เด็ด

ศูนย์การค้าเมกาบางนา เดินหน้าสร้างประสบการณ์สุดพิเศษส่งท้ายปี ทุ่มงบกว่า 80 ล้านบาท มอบของขวัญ ล็อตใหญ่ให้ลูกค้า พร้อมดึง 155 พันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสุขสุดยิ่งใหญ่ ในแคมเปญ “MEGA HAPPINESS SEASON 2024: HOLIDAY DESTINATION” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 5 มกราคม 2568 ปั้นแลนด์มาร์คต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการ ภายใต้ธีม “THE SANTA’S HOTEL” ซึ่งเนรมิตพื้นที่โดยรอบเมกาบางนาให้กลายเป็นโรงแรมที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองอันแสนอบอุ่น พร้อมการตกแต่งไฟต้นคริสต์มาสและพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรมให้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ ตอบโจทย์ทุกคนที่มองหาสถานที่พักผ่อนที่ผ่อนคลายและมีเสน่ห์ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองนี้ พร้อมพาเหรดกิจกรรมความบันเทิงแบบจัดเต็ม แจกใหญ่ ให้คุ้มด้วยของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท รวมถึงโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่เมกาบางนาเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีกองทัพศิลปินที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้ทุกคนได้สนุก สุขข้ามปีไปด้วยกันตลอดทั้งเดือน• ครั้งแรก! เนรมิตพื้นที่บริเวณเมน เอนทรานซ์ สร้างโรงแรมแห่งความสุขของซานตาคลอส ขนาดใหญ่ ปั้นแลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองสร้างปรากฏการณ์ความสนุกด้วยการยกโรงแรมของซานตาคลอสหรือ THE SANTA’S HOTEL มาไว้ที่เมกาบางนา ด้วยคอนเซ็ปต์ HOLIDAY DESTINATION โรงแรมแห่งความสุขของซานตาคลอสจากขั้วโลกเหนือ และผองเพื่อนที่เดินทางมา พร้อมบอลลูนยักษ์เพื่อมาส่งมอบความสุขและความสนุกให้กับทุกคนช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้ บนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร ณ โซนเมน เอนทรานซ์ และโซนฟู้ดวอล์ค พลาซ่า โดยไฮไลท์คือ “HOST” หรือเจ้าของโรงแรมแห่งความสุข นำโดยซานตาคลอส และเหล่าเพื่อนๆ ที่จะมาเติมเต็มบรรยากาศและพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการด้วยการต้อนรับที่อบอุ่น พร้อมการตกแต่งไฟต้นคริสต์มาสสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี ซึ่งภายในโรงแรมจะมีพื้นที่หลากหลายมุมจำลองส่วนต่างๆ ของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ที่มีต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ประดับประดาด้วยแสงไฟระยิบระยับ, บริเวณห้องอาหารที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเทศกาล หรือสวนด้านหลังโรงแรมที่ตกแต่งได้อย่างสวยงาม ทำให้ ทุกการมาเยือน THE SANTA'S HOTEL ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการพักผ่อน แต่ยังเป็นประสบการณ์แห่งความสุขที่สร้างความทรงจำดีๆ ให้กับทุกคนที่มาเยือนด้วย• ปลุกกำลังซื้อ กระตุ้นการใช้จ่ายไตรมาสสุดท้ายของปี ด้วยโปรโมชั่น และแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟแจกใหญ่ด้วยของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาทเปิดใหญ่เอาใจนักช้อป ประเดิมด้วยแคมเปญ MEGA WISH ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 5 มกราคม 2568 สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ที่ใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ครบ 3,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ หรือใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 5 คะแนน รับทันที 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลทั้งหมด 28 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 1.7 ล้านบาท รางวัลใหญ่ รถยนต์ HONDA NEW CIVIC e:HEV RS มูลค่า 1,239,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ อาทิ นาฬิกา LONGINES HYDROCONQUEST, โทรศัพท์ SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA, โทรศัพท์ SAMSUNG GALAXY Z FLIP6, บัตรกำนัลที่พัก TOLANI RESORT KUI BURI, เครื่องชงกาแฟ NESPRESSO VERTUO NEXT RED, บัตรกำนัลแทนเงินสด MEGA VOUCHER นอกจากนี้ เมื่อช้อปตามเงื่อนไข แลกรับฟรี MEGA VOUCHER มูลค่าสูงสุดถึง 800 บาท สำหรับใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการกว่า 80 ร้านภายในศูนย์การค้าเมกาบางนาพิเศษ! สำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเดรดิตในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 5 มกราคม 2568 รับสิทธิ์ชิงโชคเพื่อลุ้นรางวัลจากแคมเปญ MEGA WISH ได้ถึง 2 เท่า พร้อมส่วนลดสูงสุด 50%* ณ ร้านที่ร่วมรายการ และรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 350 บาท* เมื่อลงทะเบียนตามเงื่อนไขและมียอดใช้จ่ายหมวดร้านอาหารและหมวดช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าเมกาบางนาต่อด้วย กิจกรรมที่เป็น SIGNATURE CAMPAIGN ของเมกาบางนาในทุกๆ ปี เติมเต็มบรรยากาศการช้อปปิ้งให้ลูกค้าที่ช้อปได้สนุกมากขึ้น ในกิจกรรม ADVENT CALENDAR แจกของรางวัลเซอร์ไพรส์ทุกวัน ตลอด 33 วัน โดยเมกาบางนาได้ร่วมมือกับผู้เช่ากว่า 53 ร้านค้า ร่วมมอบของขวัญพิเศษให้นักช้อป สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ มีสิทธิ์รับของรางวัลแจ็คพอตมูลค่ากว่า 10,000 บาทขึ้นไปได้ทุกวัน และของรางวัลอื่นๆ ทั้งหมด 20,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2.8 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 – 2 มกราคม 2568 ณ บูธกิจกรรม ชั้น 1 โซน เมน เอนทรานซ์มอบความคุ้มค่าให้กับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกเมนูพิเศษได้ฟรีตลอดทั้งเดือน เริ่มที่แคมเปญ MEGA MILK TEA MOMENTS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567 ใช้คะแนนสะสมแลกรับฟรี เมนูชานมจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ต่อเนื่องด้วยแคมเปญ MEGA CHRISTMAS CELEBRATION ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 เสิร์ฟความหอมอร่อยของขนมและเครื่องดื่มต้อนรับช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองจากร้านชื่อดัง โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส สามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับเมนูพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการได้ฟรี นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังสามารถใช้คะแนนแลกรับของรางวัลพิเศษประจำเดือนอื่นๆ ได้ตลอดทั้งเดือนพร้อมกันนี้ เมกาบางนายังได้จัดงานที่รวมไอเดียของขวัญ ของที่ระลึกไว้ให้ลูกค้าช้อปได้สะดวกและสนุกมากขึ้น ในงาน MEGA GIFT FESTIVAL ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึง 7 มกราคม 2568 รวบรวมสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชื่อดัง ร่วมส่งมอบความสุขให้คนพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ พื้นที่โปรโมชั่น ชั้น 1 โซนแฟชั่น แกลอเรีย ทั้งนี้ ลูกค้าที่ช้อปภายในงานสามารถสะสมคะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดสได้เพิ่มเติมด้วย• มหกรรมความบันเทิงครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยกองทัพศิลปินชื่อดังของไทยร่วมส่งมอบความสนุกส่งท้ายปีเริ่มต้นด้วยงาน MEGA MUSIC IN THE PARK ครั้งที่ 4 เทศกาลดนตรีกับบรรยากาศชิลๆ ภายในสวน ภายใต้ คอนเซ็ปท์ COLOR YOUR MOOD ค้นหาสีสันของอารมณ์ในตัวคุณ พร้อมเอนจอยไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง นำโดย THE TOYS, MEAN, BLACKBEANS และ FELLOW FELLOW รวมถึงอีกหลากหลายกิจกรรมภายในงาน งานจัดวันที่ 23 พ.ย.67 ถึง วันที่ 24 พ.ย. 67 ณ เมกา พาร์ค ศูนย์การค้าเมกาบางนาต่อด้วยมหกรรมคอนเสิร์ตส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก โดยปีนี้เมกาบางนาได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมจัดคอนเสิร์ตเคาท์ดาวน์ในงาน NT PRESENTS MEGA COUNTDOWN 2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์ A SONIC JOURNEY INTO MEGA POP CITY ขนทัพ 7 ศิลปินชื่อดังร่วมมอบความสนุกให้กับทุกคนในคืนข้ามปี อาทิ THREE MAN DOWN, POTATO, URBOY TJ, INK - WARUNTORN, JOEY - PHUWASIT, วง ATLAS และ D GERRARD สนุกกันแบบจัดเต็ม 10 ชั่วโมง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ณ ลานจอดรถด้านนอก ใกล้เมนเอนทรานซ์ พร้อมถ่ายทอดสดให้ชมพร้อมกันทางช่อง WORKPOINT TV ช่อง 23, FACEBOOK FANPAGE WORKPOINT ENTERTAINMENT และทาง FACEBOOK FANPAGE MEGABANGNA SHOPPING CENTER ลงทะเบียนร่วมงานผ่าน Line OA @megabangnaoffcial งานนี้ชมฟรีมาริส อโบลตินส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนาและโครงการเมกาซิตี้ เปิดเผยว่า “เมกาบางนาตั้งใจมอบความสุขและความคุ้มค่าที่สามารถตอบโจทย์ทุก การพักผ่อนในช่วงสิ้นปีด้วยหลากหลายกิจกรรม พร้อมดึงพันธมิตรชั้นนำร่วมกันจัดแคมเปญ “MEGA HAPPINESS SEASON 2024” ภายใต้แนวคิด HOLIDAY DESTINATION ทั้งนี้ เพื่อให้เมกาบางนากลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้ โดยทุ่มงบเพิ่มกว่า 80 ล้านบาท ในการจัดกิจกรรมและมอบของรางวัลพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมไฮไลท์กิจกรรมทุกๆ สุดสัปดาห์เพื่อดึงดูดทั้งลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ให้เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ฯ มากขึ้น ตอกย้ำความเป็น YOUR EVERYDAY MEETING PLACE สถานที่พบปะสังสรรค์ของผู้คนในทุกช่วงเวลาพิเศษได้อย่างแท้จริง”นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมพิเศษแทนคำขอบคุณจากเมกาบางนาส่งมอบให้กับลูกค้า เติมเต็มความสุข พร้อมสัมผัสบรรยากาศแห่งเทศกาลของการเฉลิมฉลองนี้ ทั้งกิน ดื่ม ช้อป ชิล และโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากร้านค้าที่ร่วมรายการที่สาขาเมกาบางนาเท่านั้น คาดจะสามารถดึงดูดลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมศูนย์ได้มากกว่า 10 ล้านคน ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2567 และมีผู้ชมการถ่ายทอดสดมากกว่า 4 ล้านคน