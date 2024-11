MAGUROเปิดร้านอาหาร"CouCou" บุกตลาดAll-Day Dining ตะวันตก

ผู้จัดการรายวัน 360 - MAGURO Group เตรียมเปิดตัวแบรนด์ที่ 5 "CouCou" (คุคูว์) ร้านอาหารรูปแบบ All-Day Dining สไตล์ตะวันตก ณ The Flavorhood ประดิษฐ์มนูธรรม ต้อนรับปีใหม่ 2568 เจาะกลุ่มลูกค้าผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารแบบ All-Day Diningนายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการอาหาร ด้วยการเปิดตัวแบรนด์ล่าสุด ลำดับที่ 5 "CouCou" (คุคูว์) ร้านอาหารรูปแบบ All-Day Dining สไตล์ตะวันตก ณ The Flavorhood ประดิษฐ์มนูธรรม เจาะกลุ่มลูกค้าผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารแบบ All-Day Dining ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ เป็นแบรนด์สุดท้ายของปีนี้การสร้างแบรนด์ใหม่ครั้งนี้ MAGURO Group ยังคงยึดมั่นในแนวทางภายใต้แนวคิด "Give More" พร้อม มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เหนือความคาดหมาย คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งที่ดีที่ทสุด ด้วยการสื่อสารผ่านชื่อร้าน "CouCou" ที่หมายถึง "สวัสดี" ในภาษาฝรั่งเศส สะท้อนความเป็นกันเอง และอบอุ่นเสมือนการทักทายระหว่างเพื่อนสนิทสำหรับแบรนด์ CouCou เป็นแบรนด์สุดท้ายของปีนี้ของ MAGURO Group เพื่อเจาะกลุ่มผูัที่ชื่นชอบ รับประทานอาหารแบบ All-Day Dining ตั้งแต่มื้อเช้า กลางวัน และเย็น อาหารสไตล์ตะวันตก มาพร้อมบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นและมีชีวิตชีวา ตั้งแต่ก้าวแรกที่ลูกค้าเข้าร้าน ไปจนถึงการส่งมอบเมนูสุดพิเศษ ทำให้ทุกมื้อของ CouCou ไม่ใช่เพียงการรับประทานอาหาร แต่คือ Special Moment & Memorable Experience ที่ลูกค้าจะได้สัมผัสอย่างแท้จริง” นายเอกฤกษ์ กล่าวนายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง MAGURO กล่าวว่า การเปิดตัว CouCou ครั้งนี้ นับว่าเป็นการเขย่าวงการอาหารที่นอกจากจะเป็นรูปแบบ All-Day Dining สไตล์ตะวันตกแล้ว ยังตั้งอยู่บน ถนนประดิษฐ์มนูธรรม บนพื้นที่ 2 ไร่ ที่ประกอบไปด้วยอีก 2 ร้านอาหารในเครือ MAGURO ทั้งร้าน MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิสไตล์ระดับพรีเมียม และ ร้าน HITORI SHABU ร้านชาบูและสุกียากี้ หม้อเดี่ยว สไตล์คันไซ โดยในพื้นที่มีการตกแต่งผสมผสานระหว่างความร่วมสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น รวมถึงสวน ในโครงการ ที่มีทั้งรูปแบบ Japanese Garden และ Modern Tropical Garden อีกทั้งยังมีความตั้งใจให้โครงการนี้เป็นการ ต่อยอดแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนการติดตั้งจุดชาร์จ EV Charger และ Solar Roof ภายในโครงการ รวมถึงจุดรีไซเคิลขยะพลาสติก และการแยกขยะ อย่างเป็น ระบบอีกด้วยโดยไฮไลต์สำคัญของ CouCou คือความหลากหลายของเมนูอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยตัวเลือกมากมาย นำด้วยเมนู อาหารเช้าสุดคลาสสิก 2 สัญชาติ อย่าง American และ Full English Breakfast อีกทั้งจุดเด่นในเรื่อง Specialty Coffee กว่า 20 เมนู จากเมล็ดกาแฟคุณภาพพรีเมียม ส่วนมื้อกลางวัน พาสต้า Homemade เส้นสดหลากหลาย รูปแบบพร้อมเสิร์ฟสำหรับผู้ที่ชื่นชอบพาสต้านอกจากนี้ CouCou ยังเน้นเรื่องกระบวนการทำอาหารเป็นอย่างมาก เลือกใช้ปรัชญา Give More ที่ Beyond จาก All- Day dining ปกติทั่วไป โดยเลือกใช้เครื่องมือหนักอย่างเตาย่างถ่านถึงสองชนิด คือ Charcoal Oven และ Argentine Parrila Grill เพื่อเพิ่มมิติทั้งรสชาติและกลิ่นของเมนูไปอีกขั้น ด้วยการนำวัตถุดิบหลายชนิดมาย่างด้วยถ่าน เช่น เมนูไส้กรอก รวมไปถึงเมนูมื้อเย็น ประเภท Grill และ สเต็กด้วยรวมถึงยังมีเมนูสุขภาพ รูปแบบ Organic Salad หลากหลายเมนู และมื้อเย็นจะเป็นอาหารยุโรปสไตล์ Casual Dining อาทิ Fillet Mignon, Beef Bourguignon พร้อมขนมหวาน สุดพิเศษ เช่น Burnt Cheesecake, Carrot Cake, Tiramisuทั้งนี้ CouCou มาพร้อมบรรยากาศและการตกแต่งที่ทันสมัย สีสันแปลกใหม่ ด้วยการใช้สี Brick (สีอิฐ) เป็นส่วน ประกอบหลักที่เข้ากับงานศิลปะแบบ Modern Illustration ที่ประดับอยู่ทั่วร้าน ให้บรรยากาศแบบร้าน Brunch ในยุโรปอย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีพื้นที่ Outdoor ซึ่งเป็นพื้นที่ Pet Friendly ให้ลูกค้าสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาด้วยได้ในช่วงแรกของการ Soft Opening จะเปิดให้บริการในรูปแบบอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น. และเมื่อถึงช่วง Grand Opening จะเพิ่มบริการอาหารในรูปแบบ Dinner โดยจะขยายเวลาให้บริการ จนถึง 22.00 น. โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 096-945-2491 ณ The Flavorhood ประดิษฐ์มนูธรรม https://g.co/kgs/pai1tD3ปัจจุบัน MAGURO Group มีร้านอาหารในเครือ รวมทั้งหมด 35 ร้านจาก 3 แบรนด์ คือ 1.) MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิสไตล์ระดับพรีเมียม 18 ร้าน 2.) SSAMTHING TOGETHER ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลี วัตถุดิบพรีเมียม 6 ร้าน 3.) HITORI SHABU ร้านชาบูและสุกียากี้ หม้อเดี่ยวสไตล์คันไซ 10 ร้าน และร้าน HITORI SUKIYAKI ร้านสุกียากี้คันไซแบบดั้งเดิมในรูปแบบ Authentic Japanese Sukiyaki Course ในรูปแบบ Stand Alone ซึ่งเปิดสาขาแรกที่เอกมัย 12สำหรับแบรนด์ใหม่ อีก 2 แบรนด์ภายในสิ้นปีประกอบด้วย TONKATSU AOKI ร้านหมูทอดทงคัตสึร้านดัง จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. เป็นสาขาแรก ณ เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 3 และ CouCou ร้านอาหารรูปแบบ All-Day Dining สไตล์ตะวันตก ณ The Flavorhood ประดิษฐ์มนูธรรม ที่กำลังจะเปิดในวันที่ 25 ธ.ค. นี้