เปิดแล้ว! ครั้งแรกกับ โดรนเทค เอเชีย 2024 งานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานพาหนะไร้คนขับของอาเซียน กว่า 100 แบรนด์ชั้นนำ

เริ่มแล้ว! โดรนเทค เอเชีย 2024 (DronTech Asia 2024) งานแสดงนวัตกรรมและประชุมสัมมนาระดับนานาชาติครั้งแรก พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ ให้ความรู้ และโชว์นวัตกรรมล่าสุดด้านแอปพลิเคชันและการใช้งานเทคโนโลยีด้าน UAV (อากาศยานไร้คนขับ) UGV (ยานพาหนะไร้คนขับทางบก) หรือ USV และ UUV (ยานพาหนะไร้คนขับบนพื้นผิวน้ำและใต้น้ำ โดยจะจัดงานในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายนนี้ที่ ฮอลล์ 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และอีกหลายหน่วยงานในงานโดรนเทค เอเชีย 2024 มีบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมโดรนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่า 60 บริษัท ที่ตอบรับเข้าร่วมงาน และนำเสนอเทคโนโลยีโดรนมากกว่า 100 แบรนด์ ทั้งตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริการ โซลูชั่นและเทคโนโลยี โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน จะมีการประชุมนานาชาติที่ผู้สนใจสามารถเข้าฟังได้ฟรีกว่า 15 หัวข้อสัมมนา การนำเสนอด้านเทคโนโลยี การสาธิตเทคโนโลยีโดรนและเครื่องซิมูเลชั่นทุกวัน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ pre-register onlineนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน บริษัท จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เทคโนโลยีโดรนเพื่อการพาณิชย์ที่มีความก้าวหน้า นับได้ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญในวันนี้ เพราะหลายบริษัทยังขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเทคโนโลยีนี้จะสร้างโอกาสในอนาคตมากมายแค่ไหน เรายินดีที่ได้เห็นว่ามีผู้สนใจและสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ได้ยืนยันเข้าร่วมงาน และร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับโซลูชั่นแห่งอนาคต รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมาย ที่สนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีโดรน”สำหรับภาพรวมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันมีการใช้งานโดรนในภาคอุตสาหกรรมมีความหลากหลายและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการขึ้นทะเบียนโดรนทั้งหมด I สิ้นเดือนกันยายน 2567 ที่ผ่านมา มีประมาณ 103,287 ลำ โดยส่วนใหญ่ 90% ใช้ถ่ายภาพเพื่อสันทนาการและความบันเทิง และอีก 10% ใช้สำหรับการเกษตรและมีการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยโดรนทั้งสิ้นจำนวน 147,851 คนอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ในไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ดังนี้ การเกษตร โดรนถูกใช้ในการสำรวจพื้นที่เกษตรกรรม การพ่นปุ๋ย หรือ สารเคมี ช่วยให้เกษตรกรดูแลพื้นที่ได้สะดวก และลดต้นทุนการผลิต การสำรวจและการสร้างแผนที่ การถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดิโอ การขนส่ง การรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมาย การขนส่งผู้โดยสารความนิยมในการใช้โดรนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มูลค่าตลาดของโดรนในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าสูงถึง 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังถูกคาดการณ์ว่า ในปี 2573 ตลาดนี้จะขยายตัวสูงถึง 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดรนเทค เอเชีย 2024 มีการบรรยาย เสวนา และสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น “Monitoring for Climate Resilience & Bio-Diversity Through Aerial Monitoring”, “UAS in Smart Agriculture & Farming” และ “Using the Metaverse to Promote Unmanned Systems” และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Drone Innovation for Economic Growth” นำโดย ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมแชร์มุมมองเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนในประเทศไทย ส่วนในหัวข้อ“Flight and Aviation Disruption from Drone” ได้รับเกียรติจากสมาชิกของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กองทัพอากาศ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย และ Top Engineering มาร่วมเสวนา และการเสวนาเรื่อง “UAS in First Responder Operation” ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมเสวนาจากสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทย บริษัท 13Store และ บริษัท Systronicsนอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเชิงเทคนิคที่น่าสนใจ เจาะลึกด้านเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ไฮไลต์ได้แก่ “From Concept to Flight: The Journey of Thailand’s First Jet-Powered Target Drone” โดยบริษัท R V Connex Co., Ltd.’s หัวข้อ “New Era Drones Innovation” โดยบริษัท Systronics Co., Ltd. ซึ่งจะเน้นเรื่องการประมวลผลโดย AI และการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังร่วมบรรยายในหัวข้อ “Thailand UAS One Stop Service Platform (ThaiUAS)”อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานโดรนเทค เอเชีย 2024 ได้แก่ การประกวด Drone Swarming Challenge 2024 และ Flight Simulator Championship 2024 รวมถึงการสาธิตการแสดง Drone Soccer โดย Drone Academy of Thailand รวมทั้งยังมีการเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์แข่งขัน First Person View Drone Racing ที่จัดโดย Hisingy Thailand อีกด้วยอนึ่ง ‘DronTech Asia 2024’ งานนิทรรศการและการประชุมสัมมนาชั้นนำของประเทศไทยที่เน้นเรื่องโดรนและเทคโนโลยี จัดขึ้นในวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 18:00 น. ที่ ฮอลล์ 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dronetechasia.com