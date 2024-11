ม.เกษตรศาสตร์ โชว์ศักยภาพผลงานด้านการพัฒนานิสิต คว้ารางวัลความยั่งยืนในงานวิชาการ APSSA Conference ที่สิงคโปร์

ในระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตจากหลากหลายคณะรวม 37 คนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ APSSA Conference ครั้งที่ 19 ภายใต้ Theme : Transiting into and Navigating Through University Towards Student Success จัดโดย The Asia Pacific Student Services Association (APSSA) ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุกสองปีตามประเทศของประธานที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุก 2 ปีสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน จาก 62 สถาบันจากจำนวน 17 ประเทศ จาก 4 ทวีป เอเซีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมกับอีก 8 สถาบันการศึกษาจากประเทศไทยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายและการอภิปรายจาก Keynote Speaker จากผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศไทย การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาและการบริการที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ของนักศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและผลงานด้านความยั่งยืนเพื่อสังคมชุมชน รวมทั้งการรวมกลุ่มผู้นำนักศึกษาจากประเทศที่เข้าร่วม เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้อื่น2 รางวัล Consolation Prize ที่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับจากการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ผลงานหัวข้อ KU Sustainable Night Market คืนชีวิตให้เสื้อผ้ามือสองจากนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และผลงานหัวข้อ Rabies Club help จากนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์พร้อมกันนี้ยังมีผลงานภาคโปสเตอร์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีก 6 ผลงานได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงภายในงานพร้อมกับเพื่อนนักศึกษาอีกหลายประเทศด้วยสำหรับการนำเสนอผลงานด้านการศึกษาและพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่คณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอภายในงานจำนวน 5 ผลงาน ได้แก่1. Building Sustainability Awareness at KU through Students Activities โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน (ผศ.รัชด ชมภูนิช) และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์)2. Holistic Student Development at Kasetsart University โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรีนรู้ตลอดชีวิต (รศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์)3. KU Happy Guide: Activity to Promote Sustainable Relaxation from KU, Green Space and Fresh Air โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน (ผศ.ดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์) และ Happy Place Center งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ กองพัฒนานิสิต4. Adjusting and Living a Happy Life During the First Year of University โดย งานหอพักและกายภาพ กองพัฒนานิสิต5. Alleviation the Impact of Social Transformation on the University Transition and Encourage Education Success for Student through Meditation โดย ดร.สุชาดา ทองมาลัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสมาธิเพื่อคุณภาพชีวิตทั้งนี้ คณะผู้เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝ่ายวิชาการ กองพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครส่วนกิจกรรมอื่นในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ยังประกอบด้วยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานักศึกษาและการพัฒนานักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศสิงคโปร์เติมประกอบด้วย National University of Singapore, Singapore Management University, Nanyang Technological University และจัดเพิ่มเติมอีก1 แห่งที่ Temasek Polytechnicในวันสุดท้ายของการประชุม ผศ. รัชด ชมภูนิช ได้รับเชิญเป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอ Country Report เกี่ยวกับข้อมูลนโยบายด้านอุดมศึกษาและสถาบันในประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รวมทั้งได้รับเชิญให้ร่วมเป็น 1 ใน Executive Committee ของสมาคม APSSA ในฐานะตัวแทนประเทศไทย สำหรับการประชุมวิชาการครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ Hong Kong Baptist University ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2569 ประเทศฮ่องกง