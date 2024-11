บ.ยูนิไทย ร่วมกับ ซียูอีแอล จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “UNITHAI-CUEL Run for Charity 2025 ครั้งที่ 3 วิ่งด้วยใจ ในสวนสวย ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง”

กลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล จับมือจัดงานวิ่งการกุศล “UNITHAI - CUEL Run for Charity2025 ครั้งที่ 3 วิ่งด้วยใจ ในสวนสวย ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง” มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ Engineering & Fabrication กลุ่มบริษัทยูนิไทย และ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทยูนิไทย ดำเนินธุรกิจด้านอู่ซ่อมเรือชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย งานวิศวกรรมโครงสร้างบนบกและนอกชายฝั่ง พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งบริษัทในเครือต่าง ๆ ที่ให้บริการด้านซัพพลายเชนโซลูชั่นแบบครบวงจร ท่าเรือเอกชน คลังสินค้า บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย การจัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง อีกทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร รวมถึงประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพร่างกายที่ดี ห่างไกลโรคมะเร็ง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ต่อไป นอกจากนี้ ยังช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกให้ดียิ่งขึ้น ตามพันธกิจขององค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม”นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยากล่าวว่า “สวนนงนุชพัทยารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานวิ่งการกุศล“UNITHAI- CUEL Run for Charity 2025 วิ่งด้วยใจในสวนสวย ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 สวนนงนุชพัทยาให้ความสำคัญต่อกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการยกระดับสวนนงนุชพัทยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล”พญ. กรวิกา จิระตุลธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวว่า “กิจกรรมงานวิ่งเพื่อการกุศล “UNITHAI- CUEL Run for Charity 2025 ครั้งที่ 3 วิ่งด้วยใจ ในสวนสวย ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง” จัดโดยกลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล ถือเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการวิ่งในครั้งนี้จะนำมาสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจ มาเข้าร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี และร่วมส่งต่อกำลังใจแบ่งปันความช่วยเหลือเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในกิจกรรมงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ด้วยกัน”นายยุทธนา สร้อยเสนา ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบกล่าวว่า “การจัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศลฯ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่าย และขอเชิญชวนนักวิ่ง ผู้รักสุขภาพ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกัน”นส. นริศรา ทิพยางกูร ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา กล่าวว่า “ปัจจุบันแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยมะเร็ง มีเพิ่มมากขึ้นและยังเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของประชากรไทย ผมในฐานะ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา ต้องขอขอบคุณ ทางยูนิไทย และซียูอีแอล ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ มีประโยชน์ สร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักวิ่งใจบุญทุกท่าน มาเข้าร่วมในกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ เพื่อส่งต่อกำลังใจไปให้ผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัน”สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศล “UNITHAI- CUEL Run for Charity 2025เส้นทางการวิ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ คือ การวิ่งภายในสวนนงนุช หนึ่งในสิบสวนที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่นับว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก จุดปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยจะอยู่ด้านหน้าทางเข้าสวนฯ เริ่มต้นออกสตาร์ทที่บริเวณดังกล่าว ผ่านเข้าไปชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนกล้วยไม้ สวนกระบองเพชร และสวนพฤกษชาติอื่น ๆ อีกจุดที่นักวิ่งจะต้องแวะเช็คอินถ่ายรูปนั่นคือ โซนหุบเขาไดโนเสาร์ ที่จะได้สัมผัสกับเหล่าสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณ กว่า 145 สายพันธุ์ มากถึง 500ตัวด้วยกัน นักวิ่งจะได้สัมผัสกับเส้นทางวิ่งที่ผ่านจุดสูงสุดของสวนนงนุชที่จะทำให้เห็นวิวสวยของเมืองพัทยา และผ่านสวนลอยฟ้าเพื่อมุ่งหน้าเข้าเส้นชัยประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ1. ระยะวิ่ง 4 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) - ค่าสมัคร 588 บาท2. ระยะวิ่ง 8 กิโลเมตร - ค่าสมัคร 788 บาท➢ อันดับ 1-3 ของทุกรุ่นอายุรับเงินรางวัล3. ระยะวิ่ง 12 กิโลเมตร - ค่าสมัคร 888 บาท➢ อันดับ 1-3 ของทุกรุ่นอายุรับเงินรางวัล และรางวัล Overall ชาย หญิง