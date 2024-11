“รีเลชั่นชิพรีพับบลิค” ชูกลยุทธ์เด็ด ติดปีกธุรกิจร้านอาหารสู่ความสำเร็จ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเลชั่นชิพรีพับบลิค จำกัด ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า ให้กับบริษัทต่างๆ ภายใต้แบรนด์ มัดใจ หรือ MudJai CRM ได้เปิดเวทีสัมมนา “ยิ่งรู้จัก ยิ่งมัดใจ สร้างยอดขายเพิ่มกำไรให้ธุรกิจร้านอาหาร” ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน กับผู้คร่ำหวอดในวงการ CRM (Customer relationship management) ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในมิติต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารสามารถเห็นภาพลูกค้าได้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น ทำให้แต่ละแบรนด์จำเป็นต้องมีการทำการตลาดรูปแบบใหม่และหลากหลายมากขึ้น พร้อมชูจุดเด่นระบบ CRM ของบริษัทภายใต้แบรนด์ มัดใจ หรือ MudJai CRM ช่วยพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลที่มีมากมายในยุคดิจิทัล สามารถบริหารจัดการผ่านระบบที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที สำหรับการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร การทำการตลาดอัตโนมัติ (Marketing Automation) และ การบริหารจัดการระบบสมาชิก (Loyalty Management) เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจเข้าใจและรู้จักลูกค้าของแบรนด์แบบรู้จริง และมัดใจลูกค้าได้ สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการจากแบรนด์ในระยะยาวมากขึ้นภายในงานสัมมนา “ยิ่งรู้จัก ยิ่งมัดใจ สร้างยอดขายเพิ่มกำไรให้ธุรกิจร้านอาหาร” ได้รับเกียรติจาก คุณจินตนา เลิศล้ำยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทรีเลชั่นชิพรีพับบลิค จำกัด ผู้คร่ำหวอดในวงการ CRM ของประเทศ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “How to develop Relationship from Unknown customers to KNOWN customers” และ คุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเลชั่นชิพรีพับบลิค จำกัด หัวข้อ “แนวโน้มการตลาดร้านอาหารเติบโตพุ่ง ไปต่อไม่ง่าย” และ “พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหาร” พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้บรรยายพิเศษ คุณณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ที่มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “ทำการตลาดร้านอาหารอย่างไรให้ป้ง” คุณณัฐพล จิตงามพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี บริษัท YDM (Thailand) จำกัด เป็นวิทยากรในหัวข้อ “Digital Communication to Optimize Sales from the Unknown Through Data Driven Content”สำหรับ ประเด็นหัวข้อหลักในการสัมมนาคือ กลยุทธ์ “Data Driven” ที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการทำตลาดธุรกิจร้านอาหาร โดยเริ่มต้นจากข้อมูลภายนอก พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการร้านอาหาร เพื่อสร้างความเข้าใจแนวโน้มการตลาดธุรกิจร้านอาหาร ต่อด้วยการใช้ข้อมูลภายใน ในการทำการตลาดผ่านการตลาดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และในช่วงบ่าย เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เรารู้จักมากขึ้น การทำการสื่อสารดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เพื่อกระตุ้นยอดขาย และปิดท้ายด้วยการใช้เครื่องมือ MARTECH (Marketing Technology) เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก และมัดใจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานการตลาดได้ตรงจุด และการบริหารจัดการธุรกิจสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้จากการทำการตลาดเฉพาะบุคคล “Data Driven” จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า เมื่อได้รับการบริการที่ตรงใจและตอบโจทย์ความต้องการ เกิดความรู้สึกผูกพันและภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ากลับมาเลือกใช้บริการของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง และเกิดการบอกต่อ ทั้งนี้ การทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคลจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้ลึกซึ้งมากขึ้น ทำให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตได้ ช่วยให้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสที่ลูกค้าจะตอบสนองต่อแคมเปญการตลาดมีมากขึ้นดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ Customer Journey หรือ กระบวนการที่เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อโอกาสทางธุรกิจ นับตั้งแต่การรับรู้หรือรู้จักแบรนด์ครั้งแรก ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือเลือกใช้บริการ รวมถึงประสบการณ์หลังการซื้อที่อาจนำไปสู่การกลับมาซื้อซ้ำหรือบอกต่อให้ผู้อื่นรู้จักแบรนด์นั้นด้วย ซึ่ง Customer Journey มีบทบาทอย่างมากในยุคที่ Digital Marketing เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจ เนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่สะดวกและรวดเร็วมักถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละขั้นตอน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation) เหมาะกับการทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Personalized Marketing) กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่แบรนด์ต่าง ๆ นำมาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งให้แบรนด์ เนื่องจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจากแพลตฟอร์มต่างๆ จะช่วยผู้ประกอบการมีความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผู้ประกอบการจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ด้านการตลาดที่มีประสิทธิผล ช่วยธุรกิจร้านอาหารในการสร้างรายได้ และสร้างผลกำไร เพื่อแบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืน.