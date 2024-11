ซีพีเอฟ คว้า 2 รางวัล Excellence Awards 2024 เป็นเลิศด้านการตลาด-ด้านสินค้าและบริการ

สำหรับ รางวัลความเป็นเลิศด้านการตลาดและด้านสินค้า/การบริการ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ “Kitchen of the World with Sustainovation” ของซีพีเอฟ ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลกซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ นำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาคุณภาพของกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น อาทิ หมูชีวาและไก่เบญจาที่มีโอเมก้า 3 ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงจาก NSF ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาในด้านการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รายแรกและรายเดียวที่ได้รับการรับรองตรา ‘อาหารรักษ์หัวใจ’ จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังเทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับสื่อสารต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างสรรค์แคมเปญที่แตกต่างและโดดเด่น จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกจับตามอง นั่นคือ 'ไก่ไทยจะไปอวกาศ' ที่จะได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารขั้นสูงระดับอวกาศขององค์การ NASA ที่นักบินอวกาศรับประทาน ต่อยอดสู่การทำงานร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตรมากมาย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างแท้จริง รวมถึงการนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Digital Traceability) มาช่วยตอกย้ำความยั่งยืนด้านการตลาด โดยผู้บริโภคและคู่ค้าสามารถสแกน QR Code บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งแรกในโลก ที่ได้รับอนุมัติทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องตามมาตรฐาน Forest, Land and Agriculture (FLAG) ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะสำหรับภาคเกษตรและอาหาร จากองค์กร the Science Based Targets initiative (SBTi) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยนำนวัตกรรมระบบ SAP ที่ช่วยนับและคำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนแบบ Real-time ทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเป้าหมาย Net-Zero ให้สำเร็จผลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในงานนี้ หน่วยงานพัฒนาศักยภาพลูกค้า ร่วมกับทีมขายและสนับสนุนขาย ธุรกิจอาหารสัตว์บก โดย นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับคู่ค้า คือ บจ.เกาะแต้วฟู้ดส์ ผู้ดำเนินธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ใน จ.สงขลา มีฟาร์มไก่ไข่ได้มาตรฐาน GAP และศูนย์รวบรวมไข่มาตรฐาน GHPs & HACCP รวมถึงกระบวนการเลี้ยงและการจัดการที่ทันสมัย ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งซีพีเอฟได้สนับสนุนและส่งเสริมในการเข้าประกวดรางวัล TMA Excellence Awards 2024 และได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ระดับ Silver โดยมี นายยศพงศ์ ถิระวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บจ.เกาะแต้วฟู้ดส์ รับมอบรางวัล