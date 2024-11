เมเจอร์ ผนึก Propoliz เนมมิ่งสปอนเซอร์ พารากอนซีนีเพล็กซ์

ผู้จัดการรายวัน 360 - เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จับมือ Propoliz ขยายฐานลูกค้าผ่านเนมมิ่งสปอนเซอร์ เปิดตัวโรงภาพยนตร์ “Propoliz SOUNDSCAPE CINEMA” ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ธนัท พลอยดนัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ยกแบรนด์ Propoliz ที่เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากและลำคอ จับมือขยายฐานลูกค้าผ่านการเป็น Naming Sponsor เปิดตัวโรงภาพยนตร์ “Propoliz SOUNDSCAPE CINEMA” ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 310 ที่นั่ง ที่มาพร้อมเทคโนโลยีด้านภาพและเสียงที่ดีที่สุด และหวังเป็นโรงภาพยนตร์ที่มอบความสุขและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Health & Wellness และลูกค้ากลุ่ม Entertainment พร้อมทุ่มงบจัดกิจกรรมมูฟวี่มาร์เก็ตติ้งและใช้สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ กับภาพยนตร์โฆษณาชุด “อย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุด เจ็บคอเมื่อไรใช้ Propoliz Plus Extherb” เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมให้ชมได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ Propoliz SOUNDSCAPE CINEMAนอกจากนี้ พร้อมวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Propoliz ทั้ง Propoliz lozenge plus และ Propoliz lozenge Vit C ที่ Concession จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปทุกสาขาทั่วประเทศ