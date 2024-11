โก โฮลเซลล์ ส่งกระเช้าปีใหม่ลุย

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร จุดหมายใหม่เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดแคมเปญ “Happiness on the GO WHOLESALE 2025” รับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2568 โดยขนทัพสินค้าหลากหลายรายการมาจัดโปรโมชั่น พร้อมข้อเสนอพิเศษสุด เพื่อลูกค้าทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น การคัดสรรกระเช้าปีใหม่ที่มีสินค้าดีมีมาตรฐาน เริ่มต้นตั้งแต่ 590 - 1,999 บาท พร้อมจัด GO DEALS ดีลสุดพิเศษเมื่อซื้อกระเช้าปีใหม่ที่ร่วมรายการรับส่วนลด 300 - 500 บาท (เมื่อซื้อสินค้าตามที่กำหนด) และส่งฟรีเมื่อซื้อครบ 1,000 บาทขึ้นปี (ตั้งแต่ 6 พ.ย. - 3 ธ.ค.) สินค้าชุดของขวัญจากแบรนด์พันธมิตร ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดเครื่องครัว ชุดขวดโหลใส่อาหาร-แก้วน้ำ-กระติก พิมพ์ลายน่ารักอีกไฮไลท์สำคัญคือ กลุ่มอาหารสด อาหารแช่แข็ง ที่นำสินค้าขายดีสำหรับการจัดปาร์ตี้เฉลิมฉลองในราคาสุดว้าวมาให้เลือกสรร หรือจะจัดเป็นของขวัญส่งมอบให้คนพิเศษ ก็มีกระเป๋าเก็บความเย็นคอลเลคชั่นล่าสุดให้พร้อม (เมื่อซื้อสินค้ากลุ่มอาหารแช่แข็งที่ร่วมรายการครบ 2,500 บาทขึ้นไป /ใบเสร็จ) นอกจากนี้ยังมี ชุดกุ้งกุลาดำแช่แข็งทั้งแบบธรรมดาและต้มสุก ชุดหอยนางรมฝรั่งเศส 3 ชนิด ผลไม้ไทย-นำเข้าคุณภาพปลอดภัย อาทิ ส้มสายน้ำผึ้ง สาลี่ทอง สาลี่หิมะ พลาดไม่ได้กับสายชีส ที่จัดเป็นเซ็ตให้พร้อม และของดีประจำร้าน GOfe’ อย่าง ไก่ย่างโรทิสเซอรี่ ซี่โครงหมูบาร์บีคิวไม่เพียงเท่านั้น เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะ วัน ที่ โก โฮลเซลล์ รับข้อเสนอสุดคุ้ม 2 ต่อ คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท คุ้มที่ 2 รับคะแนนสูงสุด 10 คะแนน ทุกๆ 100 บาทต่อใบเสร็จ (1 พ.ย.67 - 31 ม.ค.68 ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขาและ โก โฮลเซลล์ แอปพลิเคชั่น) พบแคมเปญแห่งความสุขเหล่านี้ได้ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา ทั้ง ศรีนครินทร์ เชียงใหม่ อมตะ ชลบุรี พัทยาใต้ พระราม 2 รังสิต รามคำแหง ราไวย์ และเมืองภูเก็ต รวมถึงสาขาล่าสุด “เจริญราษฎร์” ที่มีกำหนดการเปิดอย่างเป็นทางการต้นเดือนธันวาคมนี้ด้วย