AWC ผนึกBJC BigC ชูคอนเซ็ปท์สโตร์ ผุดบิ๊กซีโมเดลใหม่ที่ “Phenix” ประตูน้ำ

ผู้จัดการรายวัน360 – บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ผนึกพลัง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนา “Big C” คอนเซ็ปต์สโตร์โมเดลใหม่ที่ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่โครงการ “Phenix” (ฟีนิกซ์) ศูนย์กลางด้านอาหารครบวงจรระดับโลกที่เป็นแหล่งรวมอาหารและสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านประตูน้ำ กับครั้งแรกของการผสานซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าเข้าด้วยกัน ครบครันทุกเรื่องชอปปิ้งวัตถุดิบอาหารชั้นเลิศและหลากหลายส่งตรงจากผู้ผลิตในรูปแบบ “Shop in Shop” ที่จะสร้างมิติใหม่ของการชอปปิ้งแบบ “Factory Outlet” รวมถึงอาหารของฝากเลื่องชื่อและสินค้าอุปโภคบริโภคจากแบรนด์ระดับโลก ที่ได้รับการคัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ นักท่องเที่ยวและฟูดเลิฟเวอร์ รวมถึงชุมชนโดยรอบโครงการอย่างครบครัน พร้อมเตรียมนำเทคโนโลยีรีเทลล้ำสมัยมาใช้ภายในคอนเซ็ปต์สโตร์ใหม่แห่งนี้ เพื่อเชื่อมต่อ Ecosystem ด้านอาหาร และมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง ดึงดูดนักชอปนักชิมและนักท่องเที่ยว เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางและจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก เตรียมพบกับความตื่นเต้นจากโครงการ “Phenix” และ “Big C” พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ โดย “Big C” คอนเซ็ปต์สโตร์ใหม่นี้มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 2 ปี 2568นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “AWC ยินดีอย่างยิ่งในความร่วมมือและความมุ่งมั่นร่วมกันของ AWC และ BJCBig C เพื่อร่วมสร้างสรรค์คอนเซ็ปต์สโตร์โมเดลใหม่ที่จะดึงพลังความหลากหลายของพันธมิตรธุรกิจอาหาร และพาวิลเลียนนานาชาติจากประเทศชั้นนำด้านอาหารกว่า 14 ประเทศที่นำสินค้าจากทั่วโลกมาร่วมในโครงการ ‘Phenix’ ผสานกับคอนเซ็ปต์รีเทลใหม่ที่ ‘Big C’ จะร่วมพัฒนากับ AWC ให้มีความโดดเด่น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์โอกาสใหม่ให้กับธุรกิจอาหารและการค้าปลีกค้าส่ง และร่วมสนับสนุนกลยุทธ์ของภาครัฐที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของภูมิภาค รวมทั้งนโยบายที่จะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร เพื่อส่งเสริมประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก”นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ AWC อีกครั้งในการนำเสนอ ‘Big C’ คอนเซ็ปต์ใหม่ที่ได้พัฒนาต่อจากความสำเร็จของ ‘Big C’ ที่โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาใช้บริการ เราเห็นโอกาสที่จะร่วมสร้างคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ ‘Phenix’ ร่วมกัน ให้เป็นปรากฏการณ์สำคัญในการสร้างมิติใหม่ด้านการชอปปิ้งอันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อาทิ การสร้างสรรค์พื้นที่แบบ ‘Shop in Shop’ และการสร้างประสบการณ์แบบ ‘Factory Outlet’ ของผลิตภัณฑ์อาหารส่งตรงจากผู้ผลิตมารวมไว้ใจกลางเมือง ที่จะรวมทั้งร้านอาหารและผู้ผลิตอาหารชั้นนำมากมายเอาไว้ภายในโครงการ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการสามารถเลือกชอปปิ้งได้ทั้งรูปแบบค้าปลีกและค้าส่ง พร้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามาเสริมประสบการณ์ชอปปิ้งให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างสะดวกและประทับใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมให้เติบโต ควบคู่กับการตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”“Big C” คอนเซ็ปต์สโตร์โมเดลใหม่นี้จะได้รับการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม. บริเวณชั้น G ภายในโครงการ “Phenix” ด้วยการนำเสนอประสบการณ์การชอปปิ้งที่หลากหลายและน่าตื่นเต้นไม่เหมือนใคร ผสานมิติใหม่ของซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ผู้บริโภค และฟูดเลิฟเวอร์เพื่อสัมผัสความพิเศษ พร้อมเชื่อมต่อกับ Ecosystem ด้านอาหารของ “Phenix” และเติมเต็มทุกมิติด้านอาหารอย่างครบวงจรในโซนสินค้าคุณภาพจากชุมชนหลากหลายภายในโครงการด้วยอาหารและสินค้าคุณภาพจากทั่วประเทศไทย เพื่อครอบคลุมทุกมิติด้านการชอปปิ้ง อาหาร และการท่องเที่ยวให้รอบด้าน ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางและจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก