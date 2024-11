ซินเน็คฯ เปิดร้าน Nintendo ไทยที่แรกในเซาท์อีสต์เอเชีย จัดเต็ม “สินค้า-ประสบการณ์”

ผู้จัดการรายวัน 360 – บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการนำเข้า จัดจำหน่าย และบริการไอทีครบวงจรในประเทศไทย ผนึกกำลังพันธมิตรกับบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) และ สยามพารากอน เปิด Nintendo Authorized Store by SYNNEX แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุดหมายปลายทางใหม่ในกรุงเทพฯ ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ที่สัมผัสได้ ภายใต้กลยุทธ์ความร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรม ผสานจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมตอบรับกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในตลาดเกม และความต้องการของผู้บริโภค โดยซินเน็คฯ ตั้งเป้าให้ Nintendo Authorized Store by SYNNEX เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตเกมมิ่ง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการนำเสนอบริการและประสบการณ์ที่เหนือระดับเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่เพิ่มศักยภาพพอร์ต Nintendo Switch ชูสร้าง Trust ผสานประสบการณ์ที่จับต้องได้ในปี 2566 ซินเน็คฯ ได้รุกตลาดเกมมิ่งอย่างเต็มรูปแบบ และได้รับลิขสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่าย Nintendo Switch อย่างเป็นทางการภายใต้กลยุทธ์การขยายธุรกิจแบบครบวงจรควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยตราสัญลักษณ์ TRUSTED BY SYNNEX ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้พอร์ตเกมมิ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาวนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเล็งเห็นถึงศักยภาพของพอร์ต Nintendo Switch ผ่านวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง อย่างเป็นทางการ ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการ คุณค่าของประสบการณ์ในการทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ และการบริการหลังการขาย เช่น การรับประกันสินค้า รวมทั้งการวิเคราะห์อัตราการเติบโตที่ทะยานสูงขึ้นของตลาดเกมในประเทศไทย ซึ่งมีเกมเมอร์ชาวไทยมากถึง 32 ล้านคน หรือคิดเป็น 47% ของจำนวน ประชากรไทยทั้งหมด ผนวกกับจุดแข็งของซินเน็คฯ ในฐานะผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไอทีระดับโลก พร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ TRUSTED BY SYNNEX ทำให้เรามั่นใจที่จะเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุกในการเปิด Nintendo Authorized Store by SYNNEX เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย”นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการวิเคราะห์ก่อนซื้อสินค้า และตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตนเองคิดว่ามั่นใจ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ คอปเปอร์ไวร์ด ในฐานะพันธมิตรด้านการดำเนินงานและวางแผนงานร้าน Nintendo Authorized Store by SYNNEX วางแผนกลยุทธ์ในการออกแบบและจัดสรรพื้นที่ในร้านตามพฤติกรรมการเดินซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยการแบ่งเป็นโซน ได้แก่ Experience Zone เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อ และโซน Merchandise Zone ตามคาแรคเตอร์ตัวละครยอดฮิตของ Nintendo Switch เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ราบรื่นและสนุกสนานให้กับลูกค้า”แบรนด์เกมชั้นนำระดับโลก บนจุดหมายปลายทางระดับโลกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการเปิดร้านค้าปลีก กลยุทธ์ในการเลือกทำเลที่ตั้งที่สอดคล้องกับลักษณะของสินค้าและกลุ่มเป้าหมายถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดความสำเร็จของธุรกิจ โดยร้าน Nintendo Authorized Store by SYNNEX สร้างขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เกมเมอร์ทุกเพศ ทุกวัย ที่ชื่นชอบการเล่นเกม Nintendo Switch และต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และกลุ่มครอบครัว รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ นักสะสมและแฟนพันธุ์แท้ของ Nintendo และนักท่องเที่ยวนางสาวสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพารากอน เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ต้อนรับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 150,000 – 200,000 คนต่อวัน และยังเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกในใจกลางกรุงเทพฯ ที่นำเสนอที่สุดแห่งประสบการณ์เหนือระดับสำหรับไลฟ์สไตล์ในทุกมิติ สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกเจนเนอเรชัน สยามพารากอนมุ่งมั่นในการนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ เป็น The First & Pioneering การเปิด Nintendo Authorized Store by SYNNEX เป็นอีกปรากฏการณ์ที่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ทั้งยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างสุดยอดประสบการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ การจับมือกับ SYNNEX ผู้นำด้าน IT Ecosystem ของประเทศไทย และ COPPERWIRED ผู้นำธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าประเภทดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของประเทศไทย ในการเปิดร้าน Nintendo Authorized Store by SYNNEX ถือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นำจุดแข็งของแต่ละองค์กรมาช่วยเติมเต็มศักยภาพให้กับธุรกิจเติบโต และก้าวไปไกลกว่าเดิมอย่างรวดเร็ว”ร้าน Nintendo Authorized Store by SYNNEX เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ณ ชั้น 3 สยามพารากอนบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีระดับโลกอันดับหนึ่งในประเทศไทย นำเสนอสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 70 แบรนด์ ผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายกว่า 6,000 แห่ง ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น Communication, IT Consumer & Gaming, IT Commercial และ Enterprise Solutions พร้อมบริการหลังการขายครบวงจรจากศูนย์บริการกว่า 67 แห่งทั่วประเทศ ด้วยสัญลักษณ์ "Trusted by SYNNEX" ที่สะท้อนความมั่นใจและไว้วางใจของพันธมิตรและลูกค้า ซินเน็คมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและโซลูชันที่เข้าถึงง่ายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของชีวิตบริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกและตัวแทนจำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมจากหลากหลายแบรนด์ดัง เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ช่วยสร้างนวัตกรรมและเปิดโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ด้วยประสบการณ์ในการบริหารร้านค้ามากกว่า 24 ปี เราไม่เพียงแค่คัดสรรผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก แต่ยังมุ่งมั่นให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านของเราด้วยร้านของเราได้รับการออกแบบให้เป็น “แหล่งพบปะเทคโนโลยีล้ำสมัย” เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์และเลือกสรรผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกสบายเพลิดเพลิน ปัจจุบันบริษัทมีสาขากว่า 100 แห่งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งมีสินค้ามากกว่า 2,000 รายการจากกว่า 200 แบรนด์ทั่วโลกสยามพารากอน ภายใต้การบริหารของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด คือ ‘global destination’ จุดหมายปลายทางระดับโลก ที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก นำเสนอประสบการณ์เหนือระดับในทุกมิติ ทั้งแบรนด์ลักซ์ชัวรี่และแบรนด์ชั้นนำระดับโลก แฟล็กชิพสโตร์และป๊อปอัพสุดเอ็กซ์คลูซีพ สุดยอดประสบการณ์ไดน์นิ่งหลากหลาย และอีเวนท์ระดับโลกมากมาย โดยสยามพารากอนมีผู้มาเยี่ยมเยือนถึง 150,000 – 200,000 คนต่อวัน