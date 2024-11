LIXIL Environmental Vision 2050: พันธสัญญามุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดเป็นรูปแบบสภาพอากาศที่เลวร้าย ตั้งแต่คลื่นความร้อน ฝนตกหนัก ไปจนถึงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ในปี 2015 ประชาคมโลกได้รวมตัวกันลงนามในข้อตกลงปารีส โดยให้คำมั่นที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ต่อมาในข้อตกลง Glasgow Climate Pact ที่ได้รับการรับรองในปี 2021 ได้ประกาศว่าตัวเลข 1.5 องศาเซลเซียสนั้นไม่ใช่เพียงเป้าหมายที่ต้องพยายามบรรลุเท่านั้น แต่เป็นเป้าหมายร่วมกันที่เป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ประชาคมโลกต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ลงร้อยละ 45 ภายในปี 2030 (เมื่อเทียบกับปี 2010) และให้เป็นศูนย์ (net zero) ภายในปี 2050 โดยร้อยละ 19 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทั่วโลกมาจากการปล่อยโดยตรงจากอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารและวัสดุ และอีกร้อยละ 18 มาจากการปล่อยทางอ้อมจากอาคารและที่อยู่อาศัย*1ในปี 2019 ลิกซิลได้เปิดเผยวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ LIXIL Environmental Vision 2050 และประกาศพันธสัญญาในการบรรลุเป้าหมาย “Zero Carbon and Circular Living” หรือการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันเพื่อการใช้น้ำและที่อยู่อาศัย ลิกซิลจะใช้ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรในการมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่ การบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and Adaptation) ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ (Water Sustainability) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม LIXIL Environmental Vision 2050 ในระยะยาว (10 – 30 ปี) และการกำหนดเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets: SBT) ในระยะกลาง (3 – 10 ปี) ลิกซิลได้ผนวกกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับธุรกิจโดยนับเป็นกลยุทธ์หลัก ซึ่งไม่ใช่เพียงการทำตามความรับผิดชอบขององค์กรในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังส่งมอบแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่กว่าต่อสิ่งแวดล้อมโลกและสังคมด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ในด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งพันธมิตรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้ ลิกซิล ประเทศไทย จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Scope 1, 2 และ 3 ให้เป็นศูนย์ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจว่าจะมีการใช้น้ำและทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นต่อ ๆ ไปวิวัฒน์ สุรพัฒนานนท์ ลีดเดอร์ ลิกซิล ประเทศไทย, ธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำ กล่าวว่า “ภาคอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับความท้าทายว่าด้วยความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ลิกซิลทำงานร่วมกับพันธมิตรและผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งในระดับโลกและท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของลิกซิลจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้สถาปนิกและนักออกแบบให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการเลือกและกำหนด วัสดุอุปกรณ์ของอาคารใหม่ ๆ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ความต้องการและข้อพิจารณาของผู้รับเหมาและผู้พัฒนาโครงการอย่างครอบคลุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารสีเขียวและการรับรอง LEED ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดการใช้น้ำและพลังงาน”วิวัฒน์ กล่าวเสริมว่า “สำหรับเจ้าของบ้าน ตัวเลือกและมาตรฐานที่มีมากมายอาจทำให้รู้สึกสับสนได้ เราต้องการให้เจ้าของบ้านมั่นใจได้ว่าพวกเขาสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลที่เพียงพอ โดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่างที่ดี คือ สุขภัณฑ์อัจฉริยะ American Standard e-Lite ที่ช่วยประหยัดการใช้น้ำได้ถึง 20% ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์น้ำและพลังงานเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้ด้วย”ลิกซิลมุ่งมั่นที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี 2050 ทั้งด้วยความพยายามลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทางธุรกิจของเรา และการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เราเชื่อว่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ควรจำกัดเฉพาะที่เกิดจากกระบวนการทางธุรกิจ จากผลิตภัณฑ์ และการบริการของลิกซิลโดยตรงเท่านั้น แต่ควรลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสังคมของเราโดยรวมด้วยเป้าหมายระยะยาวนี้ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากโครงการ Science Based Testing ในเดือนมีนาคม 2024 โดยลิกซิลได้รับการยอมรับในฐานะอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของญี่ปุ่นที่ได้รับการอนุมัติ SBT Net Zero สำหรับเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ในปี 2050เราพร้อมเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของไทย ตั้งแต่สถาปนิก นักออกแบบ ผู้พัฒนาโครงการ ไปจนถึงเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับโครงการของพวกเขาด้วยการช่วยให้บรรลุการรับรองอาคารสีเขียวและการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับประเทศในฐานะบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อการใช้น้ำ เช่น สุขภัณฑ์ ระบบครัว ห้องน้ำสำเร็จรูป และก๊อกน้ำ ลิกซิลเดินหน้าความพยายามเพื่อความยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำระดับโลก ทั้งในปัจจุบันและเพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ โครงการริเริ่มของเรามุ่งเน้นการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของน้ำ เรากำลังดำเนินการอย่างแข็งขันในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการทางธุรกิจของเรา โดยเฉพาะการลดการใช้น้ำในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ นอกจากนี้ เรายังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ำด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยผู้บริโภคประหยัดน้ำ ตัวอย่างเช่น คอลเลกชัน American Standard Acacia Supasleek ช่วยประหยัดน้ำได้สูงสุดถึง 49% และเทคโนโลยี ClickMove™ ในก๊อกน้ำของเราช่วยประหยัดน้ำได้ 40% ผ่านระบบการควบคุมปริมาณน้ำที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรับผิดชอบลิกซิลใช้ทรัพยากรหลากหลายประเภท ทั้งโลหะ ไม้ เรซิน และเซรามิก เราริเริ่มโครงการในระดับบริษัทเพื่อการใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนและการรีไซเคิลทรัพยากรในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดซื้อไปจนถึงการผลิต การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการกำจัด เรากำลังมุ่งสู่การผลิตแบบหมุนเวียนโดยการใช้วัสดุรีไซเคิลและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คิดอย่างรอบด้านเพื่อส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ ภายใต้ LIXIL Plastics Action Statement โครงการริเริ่มของเราประกอบด้วยการลดปริมาณและการจัดการ พลาสติกที่เราใช้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยไม่เหลือทิ้งเป็นขยะ รวมทั้งการพัฒนาวัสดุทางเลือกตัวอย่างเช่น แบรนด์โกรเฮ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลิกซิล ประสบความสำเร็จในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลายรายการตามโมเดล Cradle-to-Cradle โดยเน้นความสามารถในการรีไซเคิลและการหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความพยายามอย่างทุ่มเทนี้นำไปสู่การได้รับการรับรอง LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ในระดับ gold ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับนานาชาติ