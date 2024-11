โรบินสัน “PIXAR CARNIVAL CELEBRATION” จัดเต็ม “อีเวนต์-โปรโมชั่น-บรรยากาศ” รับเทศกาล

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ย้ำตำแหน่งท็อป ออฟ มายด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันผนึกกำลัง ดิสนีย์ ประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์ความสุขแบบจัดเต็มกับบิ๊กแคมเปญส่งท้ายปี “ROBINSON PIXAR CARNIVAL CELEBRATION” จัดเต็มดีลโปรโมชันสุดคุ้ม เนรมิตทั้งศูนย์การค้าให้เต็มไปด้วยบรรยากาศเฟสทีฟสร้างความรื่นเริงและสนุกสนาน ยกทัพร้านค้าพันธมิตรชั้นนำมาร่วมมอบดีล และสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟนางณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ห้างโรบินสัน พร้อมเดินหน้าในการเป็นเดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุก ๆ วันของชีวิตแก่ครอบครัวทั่วไทยในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะเทศกาลแห่งความสุขในปีนี้ที่เราคาดการณ์ว่าจะมีการจับจ่ายสินค้าเพื่อเป็นของขวัญ ของกำนัลที่คึกคักไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เราจึงได้จับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขของคนไทยอย่าง ดิสนีย์ ประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ซึ่งในทุก ๆ ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากโดยล่าสุดได้ร่วมกันจัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปีในชื่อ ‘ROBINSON PIXAR CARNIVAL CELEBRATION’ ด้วยการร่วมสร้างโมเม้นต์และประสบการณ์ความสุขเต็มรูปแบบผ่านความน่ารักของ 3 ภาพยนต์ดังอย่าง Disney Pixar Inside Out 2, Toy Story และ Monster Inc. ที่มาพร้อมไอเทมลิขสิทธิ์แท้จากคอลเลกชัน Pixar และ Pop up Market with Disney And Pixar Collection ในหลายสาขาทั่วประเทศ พร้อมด้วยสินค้า Pixar collectible items สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และกระดาษห่อของขวัญ ธีมพิกซาร์ ที่ออกแบบมาเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งกิจกรรมสนุก ๆ และการตกแต่งห้างที่สุดประทับใจ เพื่อตอกย้ำให้ห้างโรบินสันว่าเป็นท็อป ออฟ มายด์ ของช้อปปิ้งเดสติเนชันในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่พร้อมตอบทุกโจทย์ความต้องการของครอบครัวทั่วประเทศ ซึ่งมั่นใจจะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างแน่นอน”ด้านนายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมถึงความพิเศษของแคมเปญ ‘ROBINSON PIXAR CARNIVAL CELEBRATION’ ว่า อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสร้างโมเม้นต์และประสบการณ์ความสุขที่เต็มรูปแบบของแคมเปญนี้ คือ ดีลโปรโมชันและสิทธิพิเศษที่คุ้มค่า ซึ่งถือเป็นซิกเนกเจอร์หลักของห้างโรบินสันที่มุ่งเน้นในการมอบความคุ้มค่า คุ้มราคาแก่ครอบครัวทั่วไทยอย่างต่อเนื่อง“ เราจึงได้จับมือกับพันธมิตรธุรกิจชั้นนำอื่น ๆ อาทิ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน สายการบินนกแอร์ แบรนด์สินค้าชั้นนำ และร้านค้าในศูนย์การค้า เพื่อร่วมกันสร้างปรากฏการณ์การช้อปปิ้งสุดคุ้มที่มาพร้อมดีลโปรโมชันและสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ห้างโรบินสันเท่านั้น รวมทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมดี ๆ อย่างกิจกรรม “ส่งต่อความสุข ให้ของขวัญด้วยรัก” ที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวทั่วไทยได้ส่งมอบความสุขไปยังน้อง ๆ ผู้บกพร่องทางการได้ยินทั้งในรูปแบบเงินบริจาค และของขวัญปีใหม่ที่น้อง ๆ อยากได้ ซึ่งมั่นใจว่าความพิเศษทั้งหมดจะเป็นการต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขที่น่าประทับใจได้เป็นอย่างดี”สำหรับรายละเอียดความพิเศษของแคมเปญ ‘ROBINSON PIXAR CARNIVAL CELEBRATION’ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 67 – 6 ม.ค. 68 ที่ห้างโรบินสัน และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ประกอบด้วย...• ไอเทมลิขสิทธิ์แท้จากจากดิสนีย์ และ พิกซาร์ คอลเลกชัน ที่ยกขบวนความน่ารักจาก 3 ภาพยนต์ดังอย่าง Disney Pixar Inside out 2, Toy Story และ Monster Inc. มาให้ช้อปในกลุ่มสินค้าแฟชั่น กลุ่มสินค้าบ้าน และกลุ่มสินค้าแม่และเด็ก ตลอดจนสินค้าพรีเมียมกิฟท์จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ FOF, Giordano, Pacific Union, Crocs, LEGO, Mayer, Tulip, Jessica, Haven, Central Home, FOUNTAIN, Mini Mono เป็นต้น• การตกแต่งห้างและกิจกรรมสุดสนุกเพื่อคนรักดิสนีย์ และแฟน ๆ ของ 3 คาแรกเตอร์ Disney Pixar Inside Out 2, Toy Story และ Monsters Inc. ไม่ว่าจะเป็น...• ช้อปกระหน่ำแบบมันส์ ๆ ใน Pop up Market with Disney and Pixar Collection ที่ขนแรร์ไอเทมจากภาพยนต์ดังอย่าง Disney Pixar Inside Out 2 , Toy Story และ Monster Inc. มาให้ช้อปกันแบบจัดเต็มตลอดแคมเปญ ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. 67 – 6 ธ.ค. 68 ที่ห้างโรบินสัน 10 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ ห้างโรบินสันพระราม 9, อุบลราชธานี, ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี, เชียงราย, เชียงใหม่, ระยอง, ตรัง, ร้อยเอ็ด และสมุทรปราการ• แถมยังมีกิจกรรมเวิร์กชอป “Snow Globe” สุดน่ารักจาก 3 ภาพยนต์ดังอย่าง Disney Pixar Inside Out 2 , Toy Story และ Monster Inc. ให้สะสม และเวิร์กชอปสนุก ๆ จาก Pixar Collection พร้อมโซนกิจกรรมทั้งถ่ายรูป ชิมป๊อปคอร์น ขนมหวาน และเกมให้ร่วมสนุกอีกเพียบ!• ฟินไปกับศิลปินบอยกรุ๊ปสุดฮอต 5 หนุ่ม LYKN ที่มาร่วมสร้างโมเม้นต์แห่งความสุข และพาชม Pop up Market with Disney and Pixar Collection พร้อมเซอร์ไพรส์แบบจัดเต็ม! ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่ชั้น 1 ห้างโรบินสัน พระราม 9 และลาน Work & Play เซ็นทรัล พระราม 9 หรือรับชมผ่านทาง Live บน Facebook Fanpage: Robinson Department Store• พร้อมชวนร่วมกิจกรรมเช็คอารมณ์ อยากรู้ว่าคุณคืออารมณ์ไหน? ก็มี “Mood Wall” ให้ดาวน์โหลดพร้อมเช็คความรู้สึกได้แบบเรียลไทม์ และไม่ว่าจะอารมณ์ไหนก็รับทันที! เครื่องดื่มตามอารมณ์ กันไปเลย!• อีกทั้งชวนทุกครอบครัวทั่วไทยร่วม ‘ส่งต่อความสุข ให้ของขวัญด้วยรัก’ ผ่านการช้อปการ์ดอวยพร โดยห้างโรบินสัน ดีไซน์ร่วมกับโครงการยักษ์1818 ที่มาพร้อมข้อความอวยพรจากศิลปิน LYKN จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ 250 บาท รับทันที! สติ๊กเกอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะงานนี้เท่านั้น! รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้น้อง ๆ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68 ลูกค้ายังสามารถร่วมส่งความสุขอย่างต่อเนื่องแก่น้อง ๆ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ด้วยการช้อปสินค้าในแผนกเด็กแบรนด์ที่ร่วมรายการก็เท่ากับมีส่วนในการส่งมอบของขวัญปีใหม่ที่น้อง ๆ อยากได้ พร้อมร่วมเขียนคำอวยพรถึงน้อง ๆ เพื่อส่งต่อความรัก ความห่วงใยได้ตลอดช่วงเทศกาล ที่ห้างโรบินสัน 15 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ สาขาพระราม 9, ราชพฤกษ์, รังสิต, สมุทรปราการ, ชลบุรี, ระยอง, อุบลราชธานี, พิษณุโลก, สระบุรี, ร้อยเอ็ด, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่, ตรัง• ดีลโปรโมชันสุดคุ้ม! แบบจัดเต็มคลอดแคมเปญ อาทิ...• ฉลองความสุข แจกรางวัลพิเศษตลอดรายการ มูลค่ารวมกว่า 4 ล้านบาท ทั้งตั๋วเครื่องบินไป–กลับภายในประเทศของสายการบินนกแอร์ จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง. ทองคำแท่ง 96.5% มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล, บัตรของขวัญห้างโรบินสันมูลค่า 4,000 บาท จำนวน 100 รางวัล• รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุดรวมมูลค่า 6,500 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด• ช้อปสนุกทุกโมเม้นต์ สินค้าลดใหม่สูงสุด 30% โดยมีทั้งสินค้าคอลเลกชันพิเศษต้อนรับปีใหม่, Special Giftset , Pixar Collection อาทิ กระเป๋าจัดระเบียบลาย Disney Pixar Inside Out 2, ป้ายห้อยกระป๋าเดินทางคละลาย, ผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์ลาย Disney Pixar Inside Out 2• และกิจกรรมพิเศษช้อปสูงสุดลุ้นรับ สินค้า Pixar collectible items สุดเอ็กซ์คลูซีฟรวมกว่า 73 รางวัล เช่น Pixar Figure 30 รางวัล และ Box Set Disney Pixar Inside Out 2 Cosbi Collection 43 รางวัล พร้อมอัปเกรดความคิวต์! กับบริการห่อของขวัญด้วยกระดาษห่อของขวัญและการ์ดธีมพิกซาร์ด้าน ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า "เรามีความตั้งใจให้ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์แห่งการใช้ชีวิตของทุกกลุ่มลูกค้า ด้วยแนวคิด "Lifestyle and Experiential Community" ที่นำเสนอประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เหนือระดับ ครอบคลุมทั้งการช้อปปิ้ง กิน เที่ยว และกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นศูนย์กลางของทุกความต้องการ เราได้ออกแบบและพัฒนาสถานที่ให้สะท้อนถึงความครบวงจร และตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง”ในช่วงเทศกาลฉลองส่งท้ายปีนี้ เราได้ร่วมมือกับห้างโรบินสันและดิสนีย์ ประเทศไทย เพื่อนำความสุขและความอบอุ่นมาสู่ครอบครัวทั่วประเทศ โดยมีหลากหลายกิจกรรมและสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่จะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคน และเรายังมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้กลับมาคึกคัก โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่การจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวกำลังได้รับการกระตุ้น ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานในทุก ๆ สาขา เพื่อให้ลูกค้าได้มีช่วงเวลาที่แสนพิเศษ และสามารถใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวได้อย่างเต็มที่ ด้วยความทุ่มเทในการพัฒนาและการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จะสามารถมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า พร้อมเป็นที่หนึ่งในใจของทุกครอบครัวทั่วไทย และเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรอย่างยั่งยืนทั้งนี้ นายณัฐวัฒน์ รัชพงศ์กุลยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเสริมว่า “เตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษจากศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่มาพร้อมความสนุกและความสุข ส่งท้ายปีมากมายครบทุกสาขาครอบคลุมทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็น…”• สัมผัสบรรยากาศสุดฟิน! เนรมิตตกแต่งศูนย์การค้าในธีม Pixar Carnival Celebration ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ให้ทุกคนได้เพลิดเพลิน ถ่ายรูป เช็คอิน และเฉลิมฉลองไปพร้อมกันในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันของเทศกาลส่งท้ายปี• Surprise Promotion 14 พ.ย. 67 – 6 ม.ค. 68 มอบความสุข ลดทั้งศูนย์ฯสูงสุด 80% ลุ้นรางวัล และรับฟรีรวมกว่า 5 ล้านบาท• ช้อปทุก 1,000 บาท รับฟรี 2 ต่อ ต่อที่ 1 ลุ้นรางวัลใหญ่ รวมกว่า 9 แสนบาท: รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Neta VII รุ่น Smart 1 รางวัล มูลค่า 459,000 บาท, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น (รางวัลละ 2 ท่าน) 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท ต่อที่ 2 แลกซื้อ พรีเมียม Pixar Collection: Travel Bag และ Beach Towel ในราคาชิ้นละ 199 บาท• สุดยอดนักช้อป 20 ท่านแรก รับฟรี ตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศ (รางวัลละ 1 ท่าน) มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญ 50,000 บาทขึ้นไป• Surprise Super Deal 14 พ.ย. 67 – 6 ม.ค.68 ดีลเด็ดสุดเซอร์ไพรส์ ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เท่านั้น 1 แถม 1 ทั้งอิ่ม ช้อป สนุก กับ 20 ร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์การค้า เช่น Mister Donut, Arigato, Bonchon, The Pizza Company, Sizzler, Pizza Hut, Salad Factory, Beauty Buffet, Big Camera, เป็นต้นร่วมสัมผัสโมเม้นต์และประสบการณ์ความสุขส่งท้ายปีกับแคมเปญ “ROBINSON PIXAR CARNIVAL CELEBRATION” ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 67 - 4 ม.ค. 68 ที่ห้างโรบินสันและศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา และสนุกไปกับการช้อปปิ้งสุดสะดวกผ่าน Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper On Demand โทร.1425, Central App, และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามกิจกรรมสุดพิเศษได้ที่ Facebook Fanpage: Robinson Department Store และ Robinson Lifestyle