“อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์” จัดงาน “METALEX 2024” 20-23 พ.ย.นี้ ที่ไบเทค บางนา

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิดงาน METALEX และงานสัมมนา Thailand Industrial Conference ซึ่งเปิดพร้อมกันในช่วงเช้ากล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคแห่งอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการดำเนินงานการผลิตและการให้บริการ ประกอบกับหลายประเทศทั่วโลกได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่การเป็น Industry 5.0 โดยได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้โดยเน้นไปที่การลดต้นทุนการผลิต สร้างผลกำไร ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการ จำเป็นต้องเร่งยกระดับพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง ทั้งในมิติของ Media war, Trade war, Hot war, Financial war, Tech war & Chip war ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมยุคใหม่แข่งขันกันด้วยความเป็นอัจฉริยะ ความแม่นยำ ลดการสูญเสีย สร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการนำเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาภาคการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีที่สำคัญและมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ และสามารถตอบโจทย์เรื่อง ESG : Environment, Social, Government เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ได้แก่ เทคโนโลยี Artificial intelligence (AI), ระบบ Sensors, Robotics, Blockchain, 3D printing, Drone, Synthetic biology และ Carbon Capture and Storage: CCS ซึ่งทั้งหมดนี้ นักอุตสาหกรรมโลหการและผู้สนใจ สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จากในงาน METALEX 2024 นี้ในช่วงบ่าย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการ Thailand Industrial Conference ซึ่งเป็นความร่วมมือกันครั้งแรกกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และ 8 สถาบันเครือข่าย ซึ่งรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ FIND Industrial Vision 2025 : ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน โดยกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นทั่วโลก ถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ประเทศไทยต้องปรับตัว โดยการขับเคลื่อนเชิงรุกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวข้ามข้อจำกัด และสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล“การปฏิรูปอุตสาหกรรมเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือจากอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม งานวิจัยพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน 8 สถาบันเครือข่ายที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะทางในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ผู้จัดงาน METALEX เปิดเผยว่า จากการที่หลายอุตสาหกรรมยังมีความต้องการใช้โลหะรวมถึงอุตสาหกรรมยังต้องการปรับตัวเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดที่เปลี่ยนไปด้วยการพัฒนาความสามารถของเครื่องจักรและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยงานให้มากขึ้น ซึ่งงาน METALEX 2024 มหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหการอันดับหนึ่งของอาเซียน จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้พัฒนาธุรกิจของตนเองเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ที่ซับซ้อนในโลกยุคปัจจุบันได้ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 38 ที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ผ่านเครื่องจักรอุตสาหกรรมกว่า 3,000 แบรนด์จาก 50 ประเทศ 21 พาวิลเลี่ยนนานาชาติ จาก 8 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ ได้แก่ เกาหลีใต้ เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สิงคโปร์ อิตาลี และอินเดีย รวมถึงการเปิดตัวเป็นครั้งแรกของเครื่องจักรอุตสาหกรรมอีกหลายรายการ ที่จะมาช่วยยกระดับการผลิต ให้นักอุตสาหกรรมได้สร้างผลงานชิ้นเอกให้กับธุรกิจตนนอกจากการจัดแสดงเครื่องจักรรุ่นใหม่ ๆ แล้ว ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้มากกว่า 50 หัวข้อ บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากถึง 130 ท่าน อาทิ EV Tech Forum, AI Forum, The 12th Metallurgy Forum รวมถึงกิจกรรมใหม่ในงาน คือ METALEX The Nexus เวทีสาธิตนวัตกรรมและเวิร์กชอปให้ทดลองทำจริงรู้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในยุคแห่งวิศวกรรมอัจฉริยะ และ Thailand Industrial Conference ซึ่งประกอบด้วยสัมมนาน่าสนใจหลายหัวข้อ อาทิ การกำหนดทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม, ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไทยอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล, ไขความลับ...เพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีโดรน, ทิศทางและโอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย เป็นต้น“เราคาดว่าจะมีนักอุตสาหกรรมโลหการจากทั่วโลกและผู้สนใจเข้าชมงานนี้ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย และมูลค่าการซื้อขายทางธุรกิจจะมีไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท” นางวราภรณ์สรุปงาน METALEX 2024 จัดขึ้น ณ ฮอลล์ 98-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00-18.00 น. ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนหน้างานฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ www.metalex.co.th ขอความร่วมมือผู้ชมงาน แต่งกายสุภาพ เนื่องจากเป็นงานเจรจาธุรกิจ และภายในงานมีเครื่องจักรขนาดใหญ่และอาจมีประกายไฟจากการสาธิตการใช้งาน จึงสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าชมงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2686 7222 หรืออีเมล contactcenter@rxtradex.com