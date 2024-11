สยามพิวรรธน์ จับมือ มอลลี่ แฟ็กทอรี่ เปิดตัวCryBunny และ CryTeddy คาแรคเตอร์ยักษ์ครั้งแรกในโลก

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำการเป็นโกลบอลเดสติเนชั่น ที่บุกเบิกการสร้างปรากฏการณ์แรก และยังเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ต่อยอดศักยภาพ Thai Talent ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ล่าสุดร่วมกับ ศิลปินผู้สร้างสรรค์อาร์ททอยชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก มอลลี่ แฟ็กทอรี่ สตูดิโอ ภายใต้การนำของ ‘มอลลี่’ หรือ ‘มด - นิสา ศรีคำดี’ ผู้นำเสนอผลงานคาแรคเตอร์อาร์ตทอยที่ฮอตและเป็นกระแสแรงที่สุดแห่งปี เปิดตัวคาแรกเตอร์สุดคิ้วท์ขนาดยักษ์ครั้งแรกในโลก “CryBunny” และ “CryTeddy” ในงาน Siam Paragon x CryBunny “Letting go” ณ พาร์ค พารากอน ซึ่งจัดควบคู่ไปพร้อมกันกับงาน Siam Center x CryTeddy “Holding on” ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ จัดเต็มกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ และสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ ที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นจำหน่ายเฉพาะที่สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ เท่านั้น!!• "CryBunny" ในแนวคิด "Letting Go" ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอนMolly Factory Studio x Siam Paragon พบกับสัญลักษณ์แห่งการหลุดพ้นจากพันธนาการทางใจและการต่อสู้ในอดีต พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษของ CryBunny ภายใต้คอนเซปต์ Letting Go Space พื้นที่สุดสร้างสรรค์เหนือจินตนาการโดย Molly Factory Studio มาร่วมปล่อยความกังวล ความเสียใจในอดีต และมาฮีลใจด้วยกันในพื้นที่เป่าลมขนาดใหญ่ พื้นที่รองรับทุกความรู้สึกของทุกท่านตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาสัมผัส• “CryTeddy” ในแนวคิด “Holding on” ณ เอเทรียม 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์Molly Factory Studio x Siam Center ร่วมเดินทางไปกับ "CryTeddy" ในแนวคิด "Holding On" ที่จะพาผ่านห้วงแห่งความโศกเศร้าที่ยึดติดสู่การปล่อยวางแล้วก้าวต่อไป ปล่อยพลังสุดอินสไปร์ไปกับโลกของ “มอลลี่” เจ้าของคาแรคเตอร์ยอดนิยมระดับโลก และพบกับ CryTeddy ความสูง 7 เมตร ที่แรกและที่เดียวในไทย ณ เอเทรียม 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่ได้พบเห็น ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนของสยามเซ็นเตอร์ก็จะเห็นความน่ารักของ CryTeddy ได้ครบทุกองศาโดยงานจัดต่อเนื่อง 12 วันเต็มใน 2 พื้นที่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ธันวาคม 2567 ปักหมุดใจกลางมหานครกรุงเทพฯ สยามพารากอน และ สยามเซ็นเตอร์ The World’s Best Destination for Celebration Experiences จุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองความสุขสำหรับทุกคนที่จะสร้างความประทับใจและถ่ายภาพแชร์โมเม้นท์แห่งความทรงจำไปด้วยกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Molly Factory Official ทุกช่องทาง หรือ Facebook: SiamParagon โทร. 02-610-8000 และ Facebook: SiamCenter