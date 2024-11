“CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE” ปั๊มยอดบวก 20% โกยยอดขายไตรมาส 4/2567

“ห้างเซ็นทรัล” ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ปูพรมรับเม็ดเงินจับจ่ายช่วงโค้งสุดท้ายไตรมาส 4/2567 อัดแคมเปญใหญ่ต่อเนื่องด้วย เซลซิกเนเจอร์ครั้งใหม่ ที่ใหญ่ และคุ้มมากที่สุดกับ “CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE” มั่นใจ! โกยยอดขายดีตลอดปีด้วย กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ที่ชูความสนุกแคมเปญจากอินไซต์ลูกค้า ที่มองหาของขวัญช่วงปลายปี เป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ ‘Keep The Best Gift to Yourself’ ช้อปของขวัญให้คนอื่นแล้วอย่าลืมช้อปให้ตัวเอง ดีเดย์วันศุกร์ 22 พ.ย. - 3 ธ.ค. 67 ที่ห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศ, Central App, โซเชียลคอมเมิร์ซ และทุกช่องทางช้อปปิ้ง ตอกย้ำแลนด์มาร์ก ช้อปปิ้งเดสติเนชันชั้นนำของไทยที่ครองใจนักช้อปมากว่า 77 ปีนางสาว รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาดกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “เซ็นทรัลมิดไนต์เซลได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าตลอด 3 ไตรมาสที่ผ่านมา มียอดช้อปเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20% ในปีนี้ภาพรวมของรีเทลเรียกได้ว่าคึกคักและมีการแข่งขันค่อนข้างมาก ยิ่งช่วงไตรมาส 4 นี้ ที่เป็น Golden hours ของฝั่งรีเทล เพราะลูกค้ากำลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลแห่งความสุขช่วงปลายปี ในฐานะช้อปปิ้งเดสติเนชั่น เราจึงอัดแคมเปญใหญ่ต่อเนื่องสองเดือนเต็ม รองรับมู้ดช้อปปิ้งที่จะคึกคักที่สุดในรอบปีหลังจบเทศกาลดออกไม้ที่เราจัดใหญ่ฉลอง 77 ปี หลังจบเทศกาลดอกไม้ที่เราจัดใหญ่ฉลอง 77 ปี ห้างเซ็นทรัล ต่อมาเราจัดมหกรรมเซลแห่งชาติ กับ Central 11.11 Sale และล่าสุดกับ ‘CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE’ เริ่มศุกร์ 22 พ.ย. 67 ทุกช่องทางช้อป ครั้งนี้ เราได้รับความร่วมมือ จากหลายภาคส่วนเช่นเคย ทั้งจากแบรนด์ชั้นนำไทยและระดับโลก มีสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาให้ลูกค้าเราช้อปก่อนใคร ทางด้านโปรโมชั่นก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพาร์ทเนอร์บัตรเครดิต จัดดีลที่ดีมากๆ นอกจากนี้เรายังกระตุ้นความรู้สึกให้การช้อปปิ้งสนุกและมีความสุขขึ้น ด้วยการเนรมิตบรรยากาศห้างเป็นธีมของ Festive ในทุกสาขาทั่วประเทศไทย โดยคาดว่าความพิเศษทั้งหมดจะดันยอดจับจ่ายจบแคมเปญเพิ่มขึ้น 20%”เซ็นทรัลมิดไนต์เซลเดิมจัดปีละ 2 ครั้งแต่ปัจจุบันด้วยเสียงตอบรับที่มากขึ้นจึงจัดในทุกไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) อยู่บนจุดยืนคือ ดีลที่ดีที่สุด แบรนด์ดีที่สุด พร้อมไอเดียที่คิดมาอย่างดีที่สุด ต้องสดใหม่ไม่เหมือนใคร และมีพลังความคิดล้นเหลือ สำหรับครั้งนี้กับ CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Keep The Best Gift to Yourself’ ทางห้างเซ็นทรัลตั้งใจทำขึ้นมาเรียกรอยยิ้มและสื่อสารความสนุกทุกการช้อป ผ่านหนังสั้นที่สร้างสรรค์ตรงจริตนักช้อป เล่นกิมมิกช้อปของขวัญให้คนอื่น แล้วอย่าลืมช้อปให้ตัวเองซึ่งคาดว่าจะสร้างไวรัลบนออนไลน์และต่อยอดไปสู่การขายสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพพบกับไฮไลท์โปรโมชันเด็ดของแเคมเปญ อาทิ·สินค้าคอลเลคชั่นใหม่ ลดสูงสุด 30%*·รับสิทธิประโยชน์จากเดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมสูงสุด 30%*·รับคูปองแทนเงินสดจากห้างฯ, เครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน และคูปองลดเพิ่มจาก Central App รวมสูงสุด 11,500 บาท* เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข·พิเศษ! รับ Black Midnight tumbler เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป / วัน (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน, จำนวน 7,000 สิทธิ์ต่อตลอดรายการ)·รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 4,000 บาท เมื่อจ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปที่ห้างฯ (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน จำนวน 100 สิทธิ์ตลอดรายการ)·รับคูปองส่วนลด 150 บาท เมื่อแลกเดอะวัน 1,000 คะแนน ผ่านแอปพลิเคชั่นเดอะวัน (จำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่าน / จำกัด 10,000 สิทธิ์ตลอดรายการ, จำกัด 1 คูปองต่อใบเสร็จ เมื่อช้อปที่ห้างเซ็นทรัล)·พบเซอร์ไพรซ์ที่บริเวณดิสเพลย์ภายในห้าง รวมถึงลูกค้าที่รับบริการห่อของขวัญ สามารถสแกน QR Code สนุกๆ พร้อมรับส่วนลด 300 บาท ไปช้อปต่อฟินๆ ใน Central App (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)พบกับแคมเปญ “CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE” ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา Central App, www.central.co.th และหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างเซ็นทรัล อาทิ แชทมาช้อปที่ Central Chat & Shop, Personal Shopper On Demand โทร.1425 หรือช้อปผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และอินบ็อกซ์ของห้างเซ็นทรัล Facebook Page : Central Department Store