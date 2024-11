“ท็อปส์” จัดหนักรับเทศกาล โชว์กระเช้าปีใหม่ร้องเพลงได้

ผู้จัดการรายวัน 360 - ท็อปส์ จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี “TOPS OF HAPPINESS 2025” ร่วมสร้างโมเมนตัมแห่งความสุข ผ่านกลยุทธ์ G.I.V.E รวมสุดยอดสินค้าและเอ็กซ์คลูซีฟไอเท็มเติมเต็มทุกความต้องการแบบครบครัน กว่า 3,000 รายการและตลาดกระเช้าของขวัญ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกเจเนอเรชันกว่า 80 แบบ พิเศษครั้งแรกกับ “กระเช้าของขวัญปีใหม่ผ่านบทเพลง คาดกระตุ้นยอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 15%นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ปลายปีถือเป็นช่วงสำคัญของธุรกิจค้าปลีก เพราะเป็นห้วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ที่ผู้บริโภคมีความพร้อมในการใช้จ่ายกว่ามากกว่าช่วงอื่นของปี โดยกระทรวงการคลังคาดการณ์ เศรษฐกิจไทยปี 2567 จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 นำโดยการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกสินค้า และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายปี ท็อปส์ จึงเปิดตัวเซอร์ไพรส์ใหญ่อย่างแคมเปญ “TOPS OF HAPPINESS 2025” ้ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2025 ที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่ หรือช้อปออนไลน์และบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว (Personal Shopper) ปลุกกระแสการบริโภคช่วงปีใหม่ ด้วยหลากหลายสินค้าพิเศษที่ตอบโจทย์อินไซต์ช่วงเทศกาล ตอกย้ำการเป็น Food Discovery & Destination ผู้นำแห่งการนำเสนอประสบการณ์ช้อปใหม่ ๆ แบบครบครันท็อปส์จึงได้ศึกษาอินไซต์ดาต้าของลูกค้าที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งจากอินไซต์ดังกล่าวพบข้อมูลที่น่าสนใจที่เรียกว่า 3 Moments of Happiness หรือ โมเมนต์แห่งความสุขของนักช้อปที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล ดังนี้:1. Moment of Giving – โมเมนต์แห่งความสุขที่เกิดจากการให้: ในช่วงเทศกาลปีใหม่พบว่าประชาชนและผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับการให้กระเช้าของขวัญเป็นของขวัญยอดนิยมถึง 38.2% (ที่มาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ซึ่งจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงปีใหม่ของท็อปส์ พบว่าลูกค้ากลุ่มหลักที่นิยมซื้อกระเช้าของขวัญเป็นลูกค้าเพศหญิงมากถึง 72% โดยกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 35 – 44 ปี มีมากถึง 31.8% และยังพบว่ากระเช้าของขวัญที่ขายดี จะมีราคาอยู่ระหว่าง 1,000 – 3,000 บาท คิดเป็น 77% จากยอดขายทั้งหมด นอกจากนี้ ผลสำรวจชุดเดิมแสดงข้อมูลเพิ่มเติมว่า 3 อันดับแรกของสินค้าที่ลูกค้าที่ซื้อกระเช้าในช่วงเทศกาลยังนิยมซื้อ ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว 28.8%, ผัก - ผลไม้ 24.8% และเครื่องดื่มอีก 21.3 % นอกจากนี้ ยังพบเทรนด์ที่น่าสนใจอีกว่า การให้ของขวัญในช่วงปีใหม่แก่ผู้อื่นยังต้องส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่โลกใบนี้ด้วย ซึ่งจากข้อมูลของ วิจัยของ Salesforce พบว่า ผู้บริโภคกว่า 83% มีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2. Moment of Delightful Surprise– โมเมนต์แห่งความสุขที่เกิดจากการให้รางวัลตัวเอง: มากกว่าการมอบความรักให้กับคนอื่น คือการเติมเต็มดัชนีความสุขให้กับตัวเอง ผู้บริโภคจำนวนมากจึงนิยมทุ่มงบเพื่อซื้อของที่ตัวเองชอบส่งท้ายปี โดยสถิติพฤติกรรมนักช้อปจาก CIVIC SCIENCE จากสหรัฐอเมริกาที่พบว่ากลุ่ม Gen Z ที่มีอายุ 18 - 24 มอบของขวัญพิเศษให้กับตัวเองมากถึง 62% ในขณะที่คนอายุ 25 – 34 ปี ที่มีเพียง 42% และคนอายุ 35 – 54 มีเพียง 30%3. Moment of Joyful Celebration – โมเมนต์แห่งความสุขที่เกิดจากการเฉลิมฉลองร่วมกัน: นอกเหนือจากการมอบของขวัญให้แก่กัน การสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดร่วมกับเพื่อนฝูงและครอบครัว ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลทุก ๆ ซีซัน ซึ่งผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่ผ่านมาผู้บริโภคจะใช้จ่ายเงินสำหรับการสังสรรค์ จัดงานเลี้ยงสูงถึง 55.8%ท็อปส์จึงนำข้อมูลดังกล่าวในทุกแง่มุมร่วมพัฒนาจากแคมเปญ “Tops of Happiness 2025” ผ่านกลยุทธ์ G.I.V.E เพื่อตีความ “การให้” ได้แก่1. Gift-centered Experience – ท็อปส์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของ “การให้” ทุกรูปแบบ ด้วยที่สุดของสินค้าและเอ็กซ์คลูซีฟไอเท็มที่คัดสรรจากทั่วทุกมุมโลกมาเฉพาะช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่กว่า 3,000 รายการ พบกับพาเหรดกระเช้าของขวัญ กว่า 80 แบบ2. Inspire Emotion – เชื่อมต่อทุกความรู้สึกของผู้ให้กับผู้รับให้พิเศษกว่าที่เคย กับ “กระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงได้” ผ่านบทเพลงอมตะความหมายดีอย่าง “สุขกันเถอะเรา” ในทำนองใหม่ 3 สไตล์ ได้แก่ ฮิปฮอป, ร็อค และซิตี้ ป๊อป เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดบนลิมิเต็ดการ์ดในกระเช้าของขวัญ3. Value-driven Offers – มอบโปรโมชันส่งท้ายปี คุ้มแล้วคุ้มอีกพร้อม Top-Up เซอร์ไพรส์ความคุ้มค่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากบัตรเครดิตและพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ4. Engage Through Experience – ท็อปส์ออกแบบสโตร์ทั่วประเทศให้ต้อนรับบรรยากาศเฟสทีฟ โดยเนรมิตทุกสาขาทั่วประเทศให้เป็นดินแดนแห่งความสุขภายใต้บรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อสร้างโมเมนต์แห่งการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลส่งท้ายปีและเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นการจับจ่ายช่วงปลายปี ท็อปส์จึงนำข้อมูลดังกล่าวในทุกแง่มุมร่วมพัฒนาจากแคมเปญ “Tops of Happiness 2025” ผ่านกลยุทธ์ G.I.V.E เพื่อตีความ “การให้” ในรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งการมอบความสุขให้ตัวเองและคนรอบข้างอย่างครอบคลุมอันได้แก่• Gift-centered Experience – ท็อปส์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของ “การให้” ทุกรูปแบบ ด้วยที่สุดของสินค้าและเอ็กซ์คลูซีฟไอเท็มที่คัดสรรจากทั่วทุกมุมโลกมาเฉพาะช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่กว่า 3,000 รายการ พบกับพาเหรดกระเช้าของขวัญ กว่า 80 แบบ ครีเอทอย่างพิถีพิถัน ดีไซน์สวยงามสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้ให้และผู้รับ ในราคาและขนาดที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ อาทิ กระเช้าของขวัญสุดพรีเมียม Exclusive & Import สินค้าคุณภาพทั่วโลก กระเช้าของขวัญรักษ์โลก ตอบโจทย์สายกรีนด้วยแพคเกจกระเช้าที่ใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ Reusable สามารถนำมาใช้งานต่อได้, สนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรและเอสเอ็มอีไทยส่งรายได้สู่ชุมชน กับกระเช้าจริงใจ Farmer’s Market และกระเช้าสินค้าจาก Tops Tongtin นอกจากนี้ท็อปส์ยังจัดเต็มด้วย สินค้าไอเท็มนำเข้าเกรดพรีเมียม ที่จำหน่ายเฉพาะที่ท็อปส์เท่านั้น (Only at Tops) พร้อมเอาใจสายปาร์ตี้ให้ฉลองเต็มอิ่มช่วงเทศกาล ด้วยชุดปาร์ตี้ชาบู-หมูกะทะ ให้สุขใจทั้งสายต้มและปิ้งย่าง• Inspire Emotion – เชื่อมต่อทุกความรู้สึกของผู้ให้กับผู้รับให้พิเศษกว่าที่เคย ครั้งแรก! กับ “กระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงได้” สุดยูนีค ไม่ซ้ำใคร โดยใช้พลังของดนตรีส่งความสุขผ่านบทเพลงอมตะความหมายดีอย่าง “สุขกันเถอะเรา” ในทำนองใหม่ 3 สไตล์ ได้แก่ ฮิปฮอป, ร็อค และซิตี้ ป๊อป ให้ลูกค้าได้เลือกสไตล์ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณผ่านบทเพลง เพื่อส่งต่อความปรารถนาดีไปยังผู้รับในช่วงเวลาอันแสนพิเศษ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดบนลิมิเต็ดการ์ดในกระเช้าของขวัญ ก็สามารถแบ่งปันรอยยิ้มกับคนที่คุณรักได้อย่างไม่รู้จบ• Value-driven Offers – ส่งมอบข้อเสนอพิเศษสุดอลังการ มอบโปรโมชันส่งท้ายปี คุ้มแล้วคุ้มอีก จัดเต็มยิ่งช้อปยิ่งคุ้มตลอดช่วงเทศกาล พร้อม Top-Up เซอร์ไพรส์ความคุ้มค่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากบัตรเครดิตและพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ อีกมากมาย เฉพาะที่ท็อปส์เพียงเท่านั้น• Engage Through Experience – ไม่เพียงสินค้าราคาสุดคุ้ม ท็อปส์ยังยกระดับประสบการณ์การช้อปให้สนุกกว่าที่เคยกับการออกแบบสโตร์ทั่วประเทศให้ต้อนรับบรรยากาศเฟสทีฟ โดยเนรมิตทุกสาขาทั่วประเทศให้เป็นดินแดนแห่งความสุขภายใต้บรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อมอบความประทับใจให้กับลูกค้าทุกครั้งที่มาเยือนค้นพบโมเมนต์แห่งความสุขกับไฮไลต์กระเช้าของขวัญต้อนรับปีใหม่ พร้อมความพิเศษ “กระของขวัญปีใหม่ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงได้” กว่า 80 แบบ มีจำหน่ายที่ท็อปส์เพียงเท่านั้น อาทิ กระเช้าของขวัญสุดพรีเมียม Exclusive & Import – พบกับสินค้าคุณภาพนำเข้าจากทั่วโลก อาทิ Grandma Wild's Biscuits บิสกิตสูตรลับเฉพาะคุณทวด Annie Wild กว่า 100 ปี จากประเทศอังกฤษ, Giuseppe Giusti บัลซามิกน้ำส้มสายชูหมัก ด้วยความเชี่ยวชาญจากประเทศอิตาลี ฯลฯ; กระเช้าของขวัญ Snacker - เติมเต็มทุกความสนุกกับกองทัพขนมหลากหลายแบรนด์ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ท็อปส์เท่านั้น ดัง อาทิ La Mère Poulard Pure Butter Biscuits บิสกิตเนยแท้ต้นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศส ที่พร้อมให้ทานคู่กับ Waitrose Essential Original Blend Round Tea Bags ชาเคนยาคุณภาพเยี่ยมรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์จากแหล่งเพาะปลูกที่ได้มาตรฐาน; กระเช้าจริงใจ Farmer’s Market รวบรวมที่สุดผัก-ผลไม้ทั่วไทยของดีเอกลักษณ์จาก 77 จังหวัด ส่งตรงจากมือเกษตรกรสู่มือผู้บริโภคพร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ; กระเช้าผลไม้สด คัดสรรผลไม้เกรดพรีเมียมนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก จัดวางในกระเช้าดีไซน์โดดเด่นในราคาสุดคุ้มค่า ส่งตรงจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดถึงมือลูกค้า การันตีคุณภาพและความสดใหม่ และอีกมากมายพิเศษ! เพียงช้อปกระเช้าของขวัญที่ร่วมรายการ ครบตามยอดซื้อที่กำหนด รับส่วนลดเงินสดสูงสุด 25% หรือเลือกรับบัตรของขวัญรวมสูงสุด 150,000 บาท และพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 12.5% เมื่อใช้คะแนน The 1 Point เท่ายอดซื้อ และสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกระเช้าล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2024 รับโปรโมชันสุดคุ้ม 2 ต่อ• ต่อที่ 1: รับฟรี! เซ็ตกระเป๋าเดินทาง Protégé 3P 1 ชุด มูลค่า 2,439 บาท เมื่อสั่งซื้อกระเช้าของขวัญครบ 120,000 บาท/ใบเสร็จ• ต่อที่ 2: รับเพิ่ม! บัตรของขวัญท็อปส์ มูลค่า 5,000 บาท เมื่อสั่งซื้อกระเช้าของขวัญครบ 500,000 บาท/ใบเสร็จคริสต์มาสนี้ให้คุณได้เฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขกับเมนูสุดพิเศษเฉพาะเทศกาล เปิดให้พรีออเดอร์มื้อพิเศษรับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองที่ TOPS Eatery ได้แก่ เซ็ตคริสต์มาสไก่งวง, เนื้อเวลลิงตัน และฟัวกราส์บัลโลทีน และเมนูอร่อยอื่นๆ อาทิ ล็อบสเตอร์มักกะโรนีอบชีส วีแกนคริสต์มาสโรสต์, และคริสต์มาสแฮม พร้อมเติมเต็มมื้ออาหารแสนอร่อยด้วย The Baker Festive Collection! เมนูสุดพิเศษจาก The Baker รังสรรค์ขึ้นมาเฉพาะเทศกาล ได้แก่ โครนิกิริหลากรส ขนมปังบัควีท, สโตเลน และพาเน่โตเน่สุดคลาสสิค ไปจนถึงเค้กแบล็คฟอเรสหวานละมุน พิเศษ! กับบ้านขนมปังขิงหลากไซส์ดีไซน์สุดน่ารัก ที่มาคู่กับชุดบ้านขนมปังขิง DIY สำหรับใครที่อยากตกแต่งบ้านขิงน่ารักๆ เป็นสไตล์ของตัวเองหรือจะซื้อให้เป็นของขวัญก็ถูกใจผู้รับอย่างแน่นอน“เรามีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโมเมนตันแห่งความสุขให้กับคนไทยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลต้อนรับปีใหม่นี้ ผ่านแคมเปญ “TOPS OF HAPPINESS 2025” ที่ได้ศึกษาจากอินไซต์ของลูกค้ามาเป็นอย่างดี ตอกย้ำความเป็น All Festive Destination ที่ผู้บริโภคจะนึกถึงในทุก ๆ ซีซัน โดยเชื่อว่าแคมเปญดังกล่าวจะเป็นอีกแรงหนุนที่ช่วยปลุกกำลังซื้อของผู้บริโภคและสร้างความคึกคักให้กับเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีมากยิ่งขึ้น พร้อมตั้งเป้ายอดขายเติบโตขึ้นราว 15% จากปีก่อนหน้า” นายจักรกฤษณ์ กล่าวช้อปจุใจกับหลากหลายโปรโมชันสุดคุ้ม พร้อมส่งต่อความสุขทุกโมเมนต์ กับแคมเปญ “TOPS OF HAPPINESS 2025” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2025 ที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่ หรือช้อปได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วผ่านช่องทางท็อปส์ ออนไลน์และบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว (Personal Shopper) ติดตามภาพยนตร์โฆณษาออนไลน์ชุดใหม่ได้ที่ YouTube: Tops TV ข้อมูลเพิ่มเติม www.tops.co.th, เฟซบุ๊ก TopsThailand, หรือแอปพลิเคชันไลน์ @TopsThailand