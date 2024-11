ITA Airways เปิดเส้นทาง “กทม.-โรม” แอร์บัส เอ330นีโอ เริ่มบินหนาวนี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - สายการบิน เปิดตัวเที่ยวบินตรงครั้งแรกสู่ประเทศไทย เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และกรุงโรม (สนามบินโรม ฟิอูมิซิโน) นับเป็นครั้งแรกที่สายการบินสัญชาติอิตาลีนี้บินตรงมายังประเทศไทย โดยจะให้บริการด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ330นีโอ (Airbus A330neo) ให้บริการ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินปฐมฤกษ์จากสนามบินโรม ฟีอูมีชีโน เที่ยวบินที่ AZ 758 ได้ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK) เวลา 8:25 น. ตามเวลาท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน ส่วนเที่ยวบินแรกของสายการบิน ITA Airways จากกรุงเทพฯ ไปยังโรม ฟีอูมีชีโน เที่ยวบินที่ AZ 759 ได้ออกเดินทางเวลา 12:15 น. ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ ได้มีการจัดพิธีตัดริบบิ้นที่ประตูขาเข้าของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมงานหลายท่าน ได้แก่ เอมิเลียนา ลิโมซานี (Emiliana Limosani) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของ ITA Airways และซีอีโอของ Volare เปียร์ฟรานเชสโก คาริโน (Pierfrancesco Carino) รองประธานฝ่ายขายต่างประเทศของ ITA Airwaysเบเนเดตโต้ เมนคาโรนี โพยอานี (Benedetto Mencaroni Poiani) ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาของ ITA Airways ศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ฯพณฯ เปาโล ดีโอนีซี (H.E. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเปิดตัวสู่ตลาดไทย สายการบิน ITA Airways ได้จัดงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เพื่อแนะนำเส้นทางบิน และบริการต่าง ๆ ที่สายการบินจะนำเสนอในช่วงฤดูหนาวนี้ให้แก่สื่อมวลชนและพันธมิตรในวงการท่องเที่ยวไทยได้รู้จักเส้นทางบินใหม่ระหว่างกรุงโรมและกรุงเทพฯ ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทในการขยายเครือข่ายสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจระดับโลก การเปิดเส้นทางบินตรงนี้แสดงให้เห็นว่า ITA Airways มุ่งมั่นที่จะมอบตัวเลือกการเดินทางที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสาร และยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการขยายเครือข่ายเส้นทางบินในแผนการเติบโตของบริษัทเป็นก้าวสำคัญของบริษัท ในการขยายเครือข่ายไปสู่ตลาดที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับการท่องเที่ยวและธุรกิจ การเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ITA Airways ในการนำเสนอทางเลือกการเดินทางที่ดีที่สุด พร้อมทั้งตอกย้ำความสำคัญของการขยายเครือข่ายในกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทเอมิเลียนา ลิโมซานี (Emiliana Limosani) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของ ITA Airways และซีอีโอของ Volare กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจมากที่ได้เปิดเส้นทางบินตรงใหม่ระหว่างกรุงเทพฯ และกรุงโรม ซึ่งเป็นเส้นทางบินตรงเพียงหนึ่งเดียวระหว่างสองเมืองหลวงนี้ เส้นทางนี้ช่วยเสริมแผนธุรกิจของเราในการขยายเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างทวีปของ ITA Airways ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของเรา เนื่องจากเป็นการเปิดตัวในตลาดไทยและขยายการให้บริการในเอเชียเพิ่มเติม นอกเหนือจากเส้นทางบินไปยังโตเกียว นิวเดลี และเมืองมาเล่ในมัลดีฟส์ กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางใหม่แห่งที่ 8 ของเราในปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจจะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร โดยเรามองว่าประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญทั้งสำหรับการท่องเที่ยวและการเดินทางเพื่อธุรกิจ”ฯพณฯ เปาโล ดีโอนีซี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า “การเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกรุงโรมและกรุงเทพฯ ของสายการบิน ITA Airways จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิตาลีและไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการค้า ธุรกิจ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการติดต่อระหว่างผู้คน ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันมากขึ้น”เส้นทางบินตรงใหม่จากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโรม (สนามบินฟิอูมิซิโน) จะให้บริการดังนี้• เส้นทางกรุงเทพฯ – โรม (ฟิอูมิซิโน) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน โดยจะบินในวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ และอาทิตย์ ออกเดินทางเวลา 12:15 น. (เวลาท้องถิ่น) และถึงกรุงโรมเวลา 19:00 น. (เวลาท้องถิ่น)• เส้นทางโรม (ฟิอูมิซิโน) – กรุงเทพฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน โดยจะบินในวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์ ออกเดินทางเวลา 15:15 น. (เวลาท้องถิ่น) และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07:40 น. (เวลาท้องถิ่น)เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเส้นทางบินใหม่นี้ สายการบินจะยังคงให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-กรุงโรม 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ในช่วงฤดูร้อนปี 2568เส้นทางนี้ใช้เครื่องบินแอร์บัสรุ่น เอ330นีโอ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทในด้านเทคโนโลยี ระบบดิจิทัล นวัตกรรม ประสิทธิภาพ และการออกแบบ โดยแสดงถึงความเป็นเลิศของคำว่า “Made in Italy” เครื่องบินรุ่นนี้มาพร้อมกับห้องโดยสารแบบ Airspace ที่เพิ่มความสะดวกสบายและความกว้างขวาง มีระบบแสงสว่างใหม่ที่ทันสมัย ระบบความบันเทิงบนเครื่อง และการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ครอบคลุม เครื่องบินแบ่งเป็น 3 ชั้นโดยสาร ได้แก่ ชั้นธุรกิจ (ที่นั่งปรับเอนได้ 30 ที่นั่ง) ชั้นพรีเมียม (24 ที่นั่ง) และชั้นประหยัด (237 ที่นั่ง รวมที่นั่งแบบ Comfort Economy 36 ที่นั่ง) นอกจากนี้ ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับระบบความบันเทิงระหว่างเที่ยวบินแบบ 4K ผ่านจอสัมผัส (ขนาด 17.3 นิ้วในชั้นธุรกิจ 15.6 นิ้วในชั้นพรีเมียม และ 13.3 นิ้วในชั้นประหยัด) พร้อมระบบเสียงบลูทูท และแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับการส่งข้อความ การท่องเว็บ และการสตรีมมิงฝูงบินของสายการบิน ITA Airways ประกอบด้วยเครื่องบินแอร์บัสทั้งหมด โดยมีเครื่องบินที่ให้บริการอยู่ 100 ลำ โดย 60 ลำเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ได้แก่ เอ321นีโอ 7 ลำ เอ320นีโอ 19 ลำ เอ220-300 9 ลำ เอ220-100 8 ลำ เอ330-900 11 ลำ และ เอ350-900 6 ลำ การมีฝูงบินที่ทันสมัยนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ITA Airways ในด้านความยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ 90% ของเครื่องบินทั้งหมดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2566-2570 เครื่องบินรุ่นใหม่เหล่านี้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง 25% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสายการบินที่จะเป็นสายการบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในยุโรปในช่วงฤดูหนาวปี 2567/2568 สายการบิน ITA Airways จะเปิดให้บริการเที่ยวบินไปยัง 55 จุดหมายปลายทาง เพื่อขยายเครือข่ายการบินอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 16 เส้นทางภายในประเทศ 24 เส้นทางระหว่างประเทศ และ 15 เส้นทางข้ามทวีปหลังจากเปิดเส้นทางบินไปดูไบเมื่อ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา และเริ่มให้บริการเที่ยวบินตรงไปกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในไทย ITA Airways มีแผนขยายบริการเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกรุงโรมและมาเล่ เมืองหลวงของมัลดีฟส์ สูงสุดถึง 5 เที่ยวต่อสัปดาห์ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป เส้นทางนี้จะให้บริการด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-900สายการบิน ITA Airways เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยมีเครื่องบินในฝูงบินทั้งหมด 52 ลำ บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนนำเสนอความเป็นอิตาลีสู่สายตาชาวโลกหรือ “Made in Italy” ด้วยการให้บริการแบบเฉพาะตัวและสร้างประสบการณ์การบินสไตล์อิตาลีแท้ ๆ สิ่งนี้สำเร็จได้ผ่านความร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำของอิตาลี เช่น Brunello Cucinelli ผู้ออกแบบชุดเครื่องแบบสำหรับลูกเรือและพนักงานภาคพื้น Walter De Silva ผู้ออกแบบภายในเครื่องบินรุ่นใหม่ของ ITA Airways และเชฟชื่อดังชาวอิตาลีที่สร้างสรรค์เมนูอาหารบนเครื่องบินบัตรโดยสารของ ITA Airways สามารถซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ ita-airways.com หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้า ITA Airways บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน