“สเปเชียลตี้คอฟฟี่” ไทยติดท็อประดับโลก “Coffee Fest” ปลายปีนี้ คาดสะพัด 500ล.

วงการกาแฟพิเศษไทย ทั่วโลกกำลังจับจ้อง ใช้เวลาไม่กี่ปีมีชื่อขึ้นแท่นระดับท็อปของโลกแล้ว โอกาสทองดันตลาด สเปเชียลตี้คอฟฟี่ มูลค่า 2,000 ล้านเติบโตได้อีกมาก ดูจากแผนการจัดงาน Thailand Coffee Fest ‘Year End' 2024 และ Thailand Rice Fest 2024 ในวันที่ 12-15 ธ.ค.นี้ คาดเงินสะพัด 500 ล้าน และมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 1 แสนคนนายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเป็นที่จับตามองของคอกาแฟทั่วโลก ในแง่ของกาแฟรูปแบบ สเปเชียลตี้คอฟฟี่ หรือ กาแฟพิเศษ ที่เสมือนแรร์ของคอกาแฟ มีความนีช มีความเฉพาะตัว โดยปัจจุบันสเปเชียลตี้คอฟฟี่ของไทยติดท็อปในอันดับต้นๆ ของโลก ที่ต้องได้ลองสักครั้ง ซึ่งไทยเข้ามาให้ความสำคัญกับตลาดสเปเชียลตี้คอฟฟี่ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาเท่านั้น ถือว่าใช้เวลาน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีสเปเชียลตี้คอฟฟี่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วโดยปัจจุบันกลุ่มเกษตรที่ปลูกกาแฟ หันมาปลูกกาแฟประเภท สเปเชียลตี้คอฟฟี่ มากขึ้น เพราะทำยอดขายได้สูง ตกกิโลกรัมละหลักหมื่นบาทเลยทีเดียว ซึ่งในส่วนของคอกาแฟไทยเองก็หันมานิยมสเปเชียลตี้คอฟฟี่มากขึ้นด้วยเช่นกัน จนส่งผลให้มูลค่าตลาดสเปเชียลตี้คอฟฟี่ 2,000 ล้านบาท เติบโตมากว่า 10% โตมากสุดเมื่อเทียบกับกาแฟในเซกเม้นท์อื่นๆ ซึ่งในภาพรวมตลาดกาแฟ ปีนี้มีมูลค่า 60,000 ล้านบาท เติบโตราว 10%นายช้างน้อย กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามบริษัทพร้อมใช้งบ 20-30 ล้านบาท ในการจัด 2 งานสุดยิ่งใหญ่ คือ Thailand Coffee Fest ‘Year End' 2024 และ Thailand Rice Fest 2024 ซึ่งเป็นงานเทศกาลกาแฟพิเศษไทยและข้าวไทย ที่ขนทัพกิจกรรมการประกวด ผลิตภัณฑ์สินค้า และเวทีเสวนาความรู้มาให้ทุกคนแบบจัดเต็ม โชว์คุณค่าของอุตสาหกรรมกาแฟและข้าวไทยในมุมมองไหมที่หลายคนอาจไม่รู้ พร้อมยกระดับศักยภาพสู่โอกาสใหม่ที่เป็นได้มากกว่า ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5 และ 6 โดยมีผู้ร่วมออกงานกว่า 200-300 บูท มั่นใจจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 1แสนราย และมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท“การจัดงานรวม 2 เทศกาลใหญ่ในปีนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเทศกาลกาแฟเองเติบโตต่อเนื่องทุกปี และปีนี้เราพร้อมชูความสำเร็จไปอีกชั้น กับการขยายเครือข่ายวงการกาแฟพิเศษไทย ในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน Thailand National Cup Tasters Championship, Thailand National Coffee Roasting Championship เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลก ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ก้าวต่อไปของวงการกาแฟไทย สู่ Coffee Hub ของเอเชียนั้นใกล้เข้ามาทุกที ซึ่งนี่เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้แชมป์โลกในวงการกาแฟ ตบเท้าเข้าร่วมงานในโชน Champion Vilage คับคั่ง อาทิ Boram Um (World Barista Champion 2023), Matin Wolfi (World Brewers Cup Champion 2024), Jake Hu (Representative SCA) ที่เตรียมเทคนิคองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันมาแชร์กับทุกคน นอกจากนี้ยังมีการแข่งชัน Signature ประจำเทศกาลอย่าง Thailand Es Yen Championship 2025 (รอบภาคกลาง) และ Slurper one Challenge 2024 ที่สร้างสีสัน และความสนุกสนานกับเทศกาลกาแฟตลอดหลายปีที่ผ่านมา”นอกจากนี้ยังร่วมกับ Le Cordon Bleu Dusit Culinary School จัดคอร์สกาแฟระยะสั้นนอกห้องเรียน ที่จะปูพื้นฐานด้านกาแฟสำหรับมือใหม่ที่หลงใหลในมนต์เสน่ห์อันหอมกรุ่นนี้ด้วย ซึ่งตัวอย่างความพิเศษที่เกิดขึ้นในปีนี้ เห็นได้ชัดเจนว่า Thailand Coffee Fest ‘Year End' 2024 เป็นการมองกาแฟในมิติใหม่ ที่เปิดโอกาลให้กาแฟไทยเป็นมากกว่าแค่เครื่องดื่มยอดนิยม แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาส่งเสริมคนในวงการกาแฟทั้งซัพพลายเชน หวังสร้างบุคลากรคุณภาพระดับแชมโลก เพื่อนำพากาแฟไทยไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี Thailand Coffee Fest 'Year End' 2024 เตรียมกิจกรรม 3 ความสนุกรับเทศกาลแห่งความสุข ได้แก่1. Coffee Happy Hour ชั่วโมงแห่งคำขอบคุณจาก Thalland Coffee Fest ที่ตอบแทนทุกคนด้วยโปรโมชันเด็ด จากหลายร้านทั่วงาน2. SpeciaIty New Year Busket เซตของขวัญที่จะบ่งบอกถึงพลังความพิเศษของกาแฟไทย พร้อมส่งจากมือผู้ผลิต สู่ผู้บริโภคและผองเพื่อนคอกาแฟทุกคน3. Khongkwan Exchange พรีศรีสต์มาส จับของขวัญแบบวงใหญ่ โดยช้อปของจากภายในงาน 300 บาทขึ้นไป จะได้มาร่วมจับสลากแบบวงใหญ่ และลุ้นรางวัลพิเศษในแต่ละรอบด้านนายทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหาร The Cloud และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด กล่าวเสริมว่า สำหรับงาน Thailand Rice Fest 2024 เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด "Larger than Rice” เพื่อถ่ายทอดคุณค่าของข้าวไทยในมุมมองใหม่บนความยั่งยืน โดยชูศักยภาพของข้าวในหลากหลายมิติที่เชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เปลี่ยนความคิดเดิมๆ ที่มีต่อข้าว สู่คุณค่าใหม่ที่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ รวมทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้คนเห็นพลังของความหลากหลายในวงการข้าว ตั้งแต่นักวิจัย เกษตรกร ไปจนถึงนักสร้างสรรค์ที่มาร่วมผลักดันศักยภาพของข้าวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับงาน Thailand Rice Fest 2024 มาพร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น1. ข้าวหมูเด้ง แคมเปญพิเศษประจำงานปีนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนาข้าวอินทรีย์ที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดเชียงราย ด้วยการสนับสนุนผลผลิตล่วงหน้า พร้อมรับการ์ดขอบคุณลายหมูเด้ง2. โซนกินข้าว ดื่มด่ำความมหัศจรรย์ของข้าวผ่านการกิน กับเมนูอาหารสุดสร้างสรรค์จากเชฟและเกษตรกร อาทิ ข้าวหน้าหมูอีเหี่ยว ลาบปลาตอง และวาฟเฟิลข้าวก่ำน้อย3. โซนชิมช้าว ทำความรู้จักพันธุ์ข้าวหลากหลายอย่างลึกซึ้ง และซิมข้าวคุณภาพแบบฟรีๆ4. กิจกรรมพิเศษเฉพาะที่งานนี้ ประกอบไปด้วยงานประกาศรางวัลเกษตรกรแห่งปี 2567 หรือ Thailand Farmer of The Year 2024 และแคมเปญ The Next Farmer ที่ชวนลูกหลานเกษตรกรวัยมัธยมต้นเดินทางมาชมงาน เพื่อร่วมกันสร้างเกษตรกรที่อยากเห็นในอนาคต และมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่จะพาทุกคนไปเห็นข้าวที่มิติหลากหลายขึ้น.