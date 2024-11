CMG ดึง “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ G-SHOCK

ผู้จัดการรายวัน 360 – บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำเข้าและจำหน่ายนาฬิกา G-SHOCK ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน ส่งแคมเปญ “TOUGH LIKE YOU” เจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบกีฬา พร้อมจับมือพันธมิตรใหม่ ONE Championship ดึง “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” นักมวยชื่อดังระดับโลกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ตอกย้ำภาพลักษณ์ แบรนด์นาฬิกาสุดแกร่งนางสาวจิตรฤดี พนิตพล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินค้าแฟชั่นและนาฬิกา บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด เผยว่า ตลาดนาฬิกาในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม G-SHOCK ยังคงเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและ เป็นที่รู้จักในตลาดไทย เพราะจุดเด่นด้านความทนทานต่อแรงกระแทกและการใช้งานหนัก การออกแบบหลากหลาย มีหลายรุ่นหลากราคาให้เลือกตั้งแต่ราคาย่อมเยาจนถึงรุ่นพรีเมียม ทำให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่มองหานาฬิกาแฟชั่นที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน ทำให้ G-SHOCK ยังคงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในตลาดนาฬิกาเมืองไทยสำหรับแผนการตลาด G-SHOCK ในช่วงปลายปีถึงปี 2568 จะเน้นใช้ Brand Ambassador ที่มี DNA สอดคล้องกับแบรนด์มาช่วยตอกย้ำจุดเด่นและถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ที่เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้น การทำการตลาดผ่าน FAMS (FASHION, ART, MUSIC, SPORT) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างลึกซึ้งและต่อเนื่อง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในกิจกรรมกีฬาและ ความทนทานของนาฬิกา รวมถึงการพัฒนานาฬิกาใหม่ที่นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานด้วยชื่อเสียงของ G-SHOCK ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งที่ไร้ขีดจำกัดและผู้คนทั่วโลกยอมรับมายาวนานกว่า 43 ปี ประกอบกับประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดหลักของ G-SHOCK ในภูมิภาคเอเชีย จึงทำให้ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าเจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง นางสาวจิตรฤดี ระบุว่า “กลุ่มคนรักกีฬาเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้นจึงมองเห็นโอกาสในการเติบโตในกลุ่มนี้ เนื่องจากพวกเขามีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ รวมถึงความทนทานและดีไซน์ที่มีสไตล์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ G-SHOCK จึงเปิดตัว “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” ยอดมวยชาวไทยแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง เฟเธอร์เวต เฉพาะกาล ในฐานะ Brand Ambassador นาฬิกา G-STEEL GM-2110D Metal Series เป็นตัวแทนของคุณค่าหลักของแบรนด์อย่างชัดเจน นั่นคือ ความแข็งแกร่ง ความอดทน และสไตล์ที่โดดเด่น ซึ่งตรงกับจุดเด่นของนาฬิกา G-SHOCK ที่มีความทนทานและพร้อมลุยทุกสถานการณ์ ผ่านแคมเปญใหม่ “TOUGH LIKE YOU” ที่ได้แบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จและมีวินัยเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว สร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์สำหรับนาฬิกาไอคอนิกรุ่น G-STEEL GM-2110D Metal Series เป็นรุ่นที่ลงตัวระหว่างไลฟ์สไตล์แฟชั่นและความแกร่งตามแบบฉบับของ G-SHOCK ตัวเรือนเป็นโลหะที่มีดีไซน์หรูหราและแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการสวมใส่ในโอกาสพิเศษ ทำให้ตอบโจทย์ทั้งในแง่การใช้งานและความโดดเด่นในสไตล์”นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จับมือเป็นพันธมิตรสนับสนุนการแข่งขันของ ONE Championship เวทีมวยระดับโลกที่มีฐานแฟนคลับที่เข้มแข็ง มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่ชื่นชอบกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับ คาแรกเตอร์ของ G-SHOCK มีความเป็นสปอร์ตและทนทาน โดยในไตรมาสสุดท้ายนี้คาดว่าจะเห็นผลจากแคมเปญและการร่วมมือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีหน้า บริษัทวางแผนจัดกิจกรรมการตลาดผ่านแคมเปญต่างๆ ที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์กับแบรนด์ G-SHOCK ให้ชัดเจนและเป็นที่จดจำ