ปรากฏการณ์ใหม่ระดับโลก! มอลลี่ แฟ็กทอรี่ สตูดิโอ จับมือสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์ เปิดตัว CryBunny และ CryTeddy คาแรคเตอร์ยักษ์สุดน่ารัก พร้อมอีเว้นต์สุดพิเศษ เอาใจนักสะสม วันนี้ถึง 1 ธ.ค. 67

สิ้นสุดการรอคอย กับอีเว้นต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เหล่านักสะสมและสาวกอาร์ตทอยห้ามพลาดMolly Factory Studio ร่วมกับสยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ สร้างปรากฏการณ์เหนือความคาดหมาย ตอกย้ำการเป็น โกลบอลเดสติเนชั่นที่ครองใจลูกค้าเป็น #1 Top of Mind จับมือเนรมิตพื้นที่แห่งความสบายใจ และเริ่มต้นใหม่ ไปพร้อมกัน ผ่านวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ของ‘มอลลี่’หรือ ‘มด - นิสา ศรีคำดี’ ศิลปินระดับโลกผู้นำเสนอผลงานคาแรคเตอร์อาร์ตทอยที่ฮอตและเป็นกระแสแรงที่สุดแห่งปี ครั้งนี้นำทุกคนไปสู่การเยียวยาทางอารมณ์สะท้อนถึงเส้นทางการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวของ ‘มอลลี่’ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดี กับคาแรคเตอร์อันเป็นที่รักอย่าง“CryBunny” และ“CryTeddy” คาแรคเตอร์สุดคิวท์ขนาดยักษ์ครั้งแรกในโลก ในงานSiam Paragon x CryBunny “Letting go” ณ พาร์ค พารากอน ซึ่งจัดควบคู่ไปพร้อมกันกับงาน Siam Center x CryTeddy “Holding on”ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ จัดเต็มกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ และสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ ที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นจำหน่ายเฉพาะที่สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ เท่านั้น!!Molly Factory Studio x Siam Paragon พาคุณไปพบกับสัญลักษณ์แห่งการหลุดพ้นจากพันธนาการทางใจและการต่อสู้ในอดีต พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษของ CryBunny ภายใต้คอนเซปต์ Letting Go Space พื้นที่สุดสร้างสรรค์เหนือจินตนาการโดย Molly Factory Studio มาร่วมปล่อยความกังวล ความเสียใจในอดีต และมาฮีลใจด้วยกันในพื้นที่เป่าลมขนาดใหญ่ พื้นที่รองรับทุกความรู้สึกของทุกท่านตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาสัมผัส (สามารถจองบัตรล่วงหน้าผ่าน Ticketmelon ราคา 290 บาท เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.ในทุกวัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนด้วย QR Code จาก Ticketmelon ที่จองไว้เท่านั้น)ห้ามพลาดกับจุดถ่ายภาพสุดคิวท์ ที่มาพร้อมกับกิจกรรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และเซอร์ไพรส์ของรางวัลที่ซ่อนอยู่ในบริเวณพื้นที่ Letting Go Space รวมถึงจุด Digital RC ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายสำหรับการสะสม RC Passport พร้อมรับ Sticker Gift Set จำนวน 1 ชิ้น หรือลุ้นรับรางวัล Mega Prize หากสามารถค้นหา Secret Ball เจอ!แอบกระซิบว่าควรมาถึงก่อนเวลา เพื่อค้นหาและสะสม RC Stamp ให้ครบทุกจุด ที่ซ่อนอยู่ทั้งในพื้นที่ Siam Center จนถึง พาร์ค พารากอน ก่อนถึงจุดหมายสุดท้ายที่ Letting Go Space Experience แผนที่ค้นหา Item ลับ สามารถดาวน์โหลดได้จากโปรแกรม Digital Passport ณ จุดลงทะเบียน ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์Molly Factory Studio x Siam Center ชวนให้คุณร่วมเดินทางไปกับ "CryTeddy" ในแนวคิด "Holding On" ที่จะพาคุณผ่านห้วงแห่งความโศกเศร้าที่ยึดติดสู่การปล่อยวางแล้วก้าวต่อไป ปล่อยพลังสุดอินสไปร์ไปกับโลกของ “มอลลี่” เจ้าของคาแรคเตอร์ยอดนิยมระดับโลก และพบกับ CryTeddy ความสูง 7 เมตร ที่แรกและที่เดียวในไทยณ เอเทรียม 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่ได้พบเห็น ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนของสยามเซ็นเตอร์ก็จะเห็นความน่ารักของ CryTeddy ได้ครบทุกองศานอกจากนี้เอ็นจอยไปกับครั้งแรกของCRYBUNNY Pop Up Store และCRYTEDDY Pop Up Store ที่มาพร้อมสินค้าคอลเลคชั่นรุ่นพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 ธันวาคม 2567 ทั้งหมด 12 รอบต่อวัน รอบละ 45 นาที สำหรับ 45 ท่านต่อรอบ เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 20.00 น. โดยเปิดลงทะเบียนการจองสิทธิ์พร้อมกันผ่าน Ticketmelon ( https://www.ticketmelon.com/molly-factory/pop-up-store ) จำกัด 1 username / 1 สิทธิ์ สำหรับ CRYBUNNY Pop Up Store และ CRYTEDDY Pop Up Store ตลอดทั้งงานทั้งสองพื้นที่สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์ โปรดยืนยันตัวตนด้วย QR Code จาก Ticketmelon ด้วยบัตรประชาชน หรือ Passport เท่านั้น ณ จุดลงทะเบียนด้านหลัง Pop Up Store กรุณามาล่วงหน้า 30 นาทีก่อนเวลาที่ท่านได้รับสิทธิ์ เพื่อร่วมกิจกรรม Lottery Draw สิทธิ์การพรีออเดอร์ Sad Zoo Day Collection ขนาด 200% (เฉพาะตัวที่เปิดขายแบบ Lottery เท่านั้น โปรดตรวจสอบปฏิทินและกฎกติกาในแต่ละวัน) ทั้งนี้ กล่อง Lottery จะปิด 15 นาทีก่อนเวลารอบที่ระบุ เช่น หากท่านลงทะเบียนรอบ 11.00 น. ท่านควรมาลงทะเบียนในเวลา 10.30 น. เพื่อร่วมกิจกรรม Lottery Draw ในเวลา 10.45 น. และเข้าใช้บริการของร้านในเวลา 11.00 น. ตรง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าใช้บริการของท่าน หากท่านมาหลังเวลา 11.00 น. ในทุกกรณี *เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ์และการใช้บริการเข้าซื้อสินค้าเป็นไปตามบริษัทกำหนดร่วมเดินทางผ่านห้วงแห่งความโศกเศร้า และก้าวต่อไปกับอีเว้นท์สุดพิเศษ ต่อเนื่อง 12 วันเต็มใน 2 พื้นที่ โดยงานนี้จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ธันวาคม 2567 ปักหมุดใจกลางมหานครกรุงเทพฯ สยามพารากอน และ สยามเซ็นเตอร์ The World’s Best Destination for Celebration Experiences จุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองความสุขสำหรับทุกคนที่จะสร้างความประทับใจและถ่ายภาพแชร์โมเม้นท์แห่งความทรงจำไปด้วยกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Molly Factory Official ทุกช่องทาง หรือ Facebook: SiamParagon โทร. 02-610-8000 และ Facebook: SiamCenter