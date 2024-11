ไทยเจ้าภาพประชุมระดับอนุภูมิภาค ร่วมจัดทำแนวทางป้องกันมลพิษทางทะเล-เหตุน้ำมันรั่ว ในอ่าวไทย

ประเทศไทย เจ้าภาพจัดประชุมระดับอนุภูมิภาค”ทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้สารขจัดคราบน้ำมันในกรณีน้ำมันรั่วไหลในอ่าวไทย” เพื่อร่วมมือ ป้องกันและจัดการมลพิษทางทะเลเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 นายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์ รองอธิบดี กรมเจ้าท่า (จท.) ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานฯ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการจัดทำแนวทางการใช้สารขจัดคราบน้ำมันในกรณีน้ำมันรั่วไหลในอ่าวไทย (Sub-Regional Workshop to Support Finalization of the Guidelines on the Use and Application of Chemical Dispersants for Oil Spills in The Gulf of Thailand) ณ ห้องประชุมแมนดารินซี โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคอ่าวไทยที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามใน แถลงการณ์ร่วมด้านการป้องกันและขจัดมลพิษทางทะเลจากน้ำมัน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้การสนับสนุนของ GEF/IMO Regional Program on Building Partnerships in Environment Management for the Seas of East Asia (PEMSEA)ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและจัดการมลพิษทางทะเล รวมถึงการรับมือกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลขนาดใหญ่ในพื้นที่อ่าวไทย โดยประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีและในปี 2567 นี้ ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก International Maritime Organization (IMO) The Global Initiative for Southeast Asia (GISEA) และ Oil Spill Response Limited (OSRL) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 ท่าน ประกอบด้วยผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย อาทิ กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง และ IESGโดยเป้าหมายและหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการพัฒนาแนวทางการใช้สารขจัดคราบน้ำมัน สำหรับการจัดการมลพิษทางน้ำที่อาจเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันในอ่าวไทย ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับอนุภูมิภาค และเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล นอกจากนั้นแล้วได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเป็นผู้นำระดับภูมิภาคในการป้องกันและจัดการปัญหามลพิษทางทะเล เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อทรัพยากรทางทะเลในอ่าวไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้