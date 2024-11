Face of Thailand 2024 ส่งโมเดลเข้าประกวดในงาน Asia Model Festival 2024 ประเทศเกาหลีใต้

ผู้จัดการประกวดเฟ้นหาสุดยอดโมเดลของประเทศไทย นำทีมโมเดลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดบนเวทีแม่ในระดับภูมิภาคเอเชียซึ่งจัดขึ้นภายใต้งานพร้อมสร้างความภูมิใจให้กับคนไทย ด้วยการพานักแสดงสาวเบอร์ต้นของช่อง 3รับรางวัลรวมไปถึงยูทูปเบอร์สุดฮอตจากช่อง MawinFinferr ร่วมเดินทางไปรับรางวัลพิเศษโดยงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา 4 วัน ณ High1 Resort Hotel จังหวัดคังวอน ประเทศเกาหลีใต้สำหรับงาน Asia Model Festival 2024 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 2567 ภายในงานได้รับความสนใจจากศิลปินดารา นักแสดง ไอดอล เซเลบริตี้จากเกาหลีใต้ และหลากหลายประเทศทั่วเอเชีย รวมทั้งสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากมาย โดยการจัดงานครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 เวที ประกอบด้วย: Kid & Senior แฟชั่นโชว์ผลงานจากเหล่าดีไซเนอร์เวทีไฮไลท์กับการประกวดโมเดลของ 25 ประเทศในระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อเข้าชิงรางวัล Winner (Male) Winner (Female) และ รางวัล Grand Prize ส่วนวันสุดท้ายกับเวทีท้ายสุดงานมอบรางวัลให้กับศิลปิน ดารา นักแสดง แขนงต่างๆ ทั่วเอเชีย อย่าง JIN HYUK CHOI พร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินเกาหลีรุ่นใหม่ ที่ได้รับรางวัล Rising Star Award อย่าง วง UNIS, TRENDZ และ RESCENEโดยในปีนี้ประเทศไทยได้ส่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด บนเวที Face of Asia 2024 ทั้งหมด 3 คน คือ เซิน ภูนคร, มิดา หยาดทิพย์, ขวัญ ศุภขวัญ พร้อมนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยโชว์บนเวที ผ่านการแต่งกายด้วยชุดไทย และชุดมวยไทย ส่วนเวทีนักแสดงสาวมากความสามารถความภาคภูมิใจให้กับคนไทย ด้วยการคว้ารางวัล Model Star Awards 2024 ซึ่งเธอเป็นหนึ่งใน Star Model ที่ได้รับรางวัลเพียงคนเดียวใน South East Asia และเธอยังร่วมเป็นกรรมการตัดสิน Face of Asia 2024 อีกด้วย ด้านและคู่รักนักรีวิวอาหาร เจ้าของยูทูปช่อง MawinFinferr ก็ได้รับรางวัลพิเศษ “Asia Special Award Social Network System (sns)” ผู้ทรงอิทธิพลทางโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้งนี้เป็นเวทีการประกวดโมเดลและแฟชั่นโชว์ระดับภูมิภาคเอเชีย ของประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลากว่า 19 ปี โดยรวมผู้ได้รับคัดเลือกจากแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทั้งหมด 25 ประเทศ มาร่วมประกวด เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านแฟชั่น ตามแนวทาง “Asian Model Road” ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดจะต้องเข้าแคมป์เก็บตัวทำกิจกรรมร่วมกัน 2 สัปดาห์ ก่อนเข้าสู่การประกวดจริงบนเวทีระดับเอเชีย Face of Asia ของแต่ละปี