AXOR เปิดแคมเปญ AXOR One Bi-color ชูสีสันและนวัตกรรม ตอบโจทย์ทุกความต้องการส่วนบุคคล

เมื่อเร็ว ๆ นี้แบรนด์สุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์ครัวระดับลักชูรีภายใต้ Hansgrohe Group (ฮานส์โกรเฮอ กรุ๊ป) เปิดตัวแคมเปญ AXOR One Bi-color ณ งานที่จัดขึ้นร่วมกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำในไทยอย่างโดยเป็นแคมเปญเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดขึ้นเฉพาะในภูมิภาคนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการนิยามความลักชูรีที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล ผ่านดีไซน์ที่มีความ Contrast อันสวยงามและโดดเด่น คอนเซ็ปต์ Bi-color ไม่เพียงแสดงถึงสุนทรียะด้านนวัตกรรมของ AXOR แต่ยังสะท้อนแนวทางของแบรนด์ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้ใช้งาน ผ่านบริการ AXOR Signature ที่ให้อิสระในการปรับแต่งสินค้าตามความต้องการ มอบตัวเลือกในการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของลูกค้าในระดับสูงสุดคอลเล็กชันซึ่งรังสรรค์โดยสตูดิโอออกแบบอุตสาหกรรมระดับโลกจากลอนดอนอย่าง Barber Osgerby (บาร์เบอร์ ออสเกอร์บี) เป็นตัวแทนของดีไซน์ที่เหนือกาลเวลา สุนทรียภาพที่เกิดจากความเรียบง่าย สง่างาม รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและเป็นการปฏิวัตินิยามการใช้ห้องน้ำ อีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนความทุ่มเทของ AXOR ในการนำนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนที่แตกต่างกันของลูกค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบห้องน้ำ คือ การเปิดตัวแคมเปญเอ็กซ์คลูซีฟที่ผสมผสานสีสันและดีไซน์พื้นผิวที่แตกต่างกันในผลิตภัณฑ์คอลเล็กชัน AXOR One โดยเป็นแคมเปญพิเศษที่จัดขึ้นเฉพาะในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น ยกระดับความเป็นตัวตนของลูกค้าไปอีกขั้นผ่านการจับคู่สีสันและดีไซน์พื้นผิวที่แตกต่างมาใช้ร่วมกันในผลิตภัณฑ์เดียว อาทิ ก้านและมือจับก๊อก แผงควบคุมและปุ่มกดสำหรับฝักบัว ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยบริการ AXOR FinishPlus ลูกค้ายังสามารถเลือกดีไซน์พื้นผิวของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ AXOR ได้มากสุดถึง 16 สี เปลี่ยนนิยามความลักชูรีในแบบเฉพาะตัวของผู้ใช้งานให้กลายเป็นจริงได้อย่างที่ต้องการกล่าวว่า “AXOR ได้ยกระดับมาตรฐานของดีไซน์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของลูกค้า เสริมให้สถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน และลูกค้าสามารถนำวิสัยทัศน์และฝันที่วาดไว้ของตนมาสู่ความเป็นจริงได้ ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลพร้อมสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างไร้ที่ติ บริการและผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมในเรื่องของสีและพื้นผิวสัมผัสของวัสดุที่มีให้เลือกหลากหลายผ่าน AXOR FinishPlus ผนวกกับงานดีไซน์ของ Barber Osgerby ที่สง่างามเหนือกาลเวลา ซึ่งเหล่านี้ล้วนเสริมให้ลูกค้าสามารถรังสรรค์และนิยามพื้นที่ในห้องน้ำที่สะท้อนความเป็นตัวตนของพวกเขาได้อย่างแท้จริง”กล่าวว่า “ COTTO ในฐานะพาร์ทเนอร์ทางกลยุทธ์กับ AXOR และ hansgrohe ในประเทศไทย มีความตื่นเต้นและยินดีอย่างมากที่ได้เห็นแคมเปญใหม่ที่เกิดจากแนวคิดริเริ่มในระดับภูมิภาคของ AXOR เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเราที่จะยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์รอบด้าน ไม่ว่าในเรื่องของคุณภาพที่คงทนยาวนาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย อีกทั้งดีไซน์ที่โดดเด่นและสะท้อนความเป็นตัวตนของลูกค้าได้อย่างไร้ที่ติและเป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังคอลเล็กชันที่น่าประทับใจนี้อย่างคุณ Edward Barber (เอ็ดเวิร์ด บาร์เบอร์) ทั้งยังเชื่อว่า เรื่องราวเกี่ยวกับการรังสรรค์คอลเล็กชัน AXOR One ของเขา จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่ได้ฟัง”งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักออกแบบตกแต่งภายใน สถาปนิก และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเข้าร่วม โดยแขกผู้มีเกียรติได้พูดคุยกับคุณ Edward Barber หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอออกแบบ Barber Osgerby และหนึ่งในผู้ออกแบบคอลเล็กชัน AXOR One ซึ่งได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การร่วมงานกับ AXOR พร้อมความประทับใจและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการกลับมาเยือนกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ สินค้าภายใต้แคมเปญ AXOR One Bi-color จะวางจำหน่ายในประเทศไทยช่วงต้นปีหน้า ผู้ที่สนใจชมและเลือกซื้อสินค้าคอลเล็กชัน AXOR One หรือสินค้าอื่น ๆ ของ AXOR สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่พาร์ทเนอร์โชว์รูมของเรา ซึ่งรวมถึง COTTO LiFE CDC โทร. 02-101-9922 COTTO LiFE ดอนเมือง โทร. 02-521-7777-1 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ COTTO LiFE ทุกสาขา และ Line OA: @COTTOLIFEข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลเล็กชัน AXOR One ที่ https://www.axor-design.com/int/bath/products/collections/axor-one