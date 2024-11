กลุ่มเซ็นทรัลเยือนเทคคอมปะนีแดนมังกร เรียนรู้นวัตกรรมค้าปลีกรับเทรนด์โลก

เมื่อโลกแห่งเทคโนโลยีหมุนไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่ง อุตสาหกรรมค้าปลีกและบริการจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้ และปรับตัวทุกวินาที เพื่อค้นพบโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์อันเป็นเลิศซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลกลุ่มเซ็นทรัล ผู้นำค้าปลีกและบริการอันดับหนึ่งในไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้นำให้มีความคิดริเริ่มและสามารถผสมผสานคุณประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากธุรกิจในเครือ รวม 28 ท่าน จาก บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ลัดฟ้าศึกษาดูงานด้านธุรกิจค้าปลีกและบริการ การพัฒนาศูนย์การค้า และการโรงแรม จาก 9 บริษัทชั้นนำของจีนที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีค้าปลีก (Retail Technology), ออมนิแชแนล (Omnichannel), การจัดการข้อมูล (Data) และแพลตฟอร์มใหม่ๆ (New Platform) ณ เมืองเซี่ยงไฮ้และหางโจว ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีล้ำสมัยแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีอิทธิพลต่อการค้าโลกนางสาวอลิศา ทศานนท์ Head of Executive Development and Compensation กล่าวว่า “สำหรับการศึกษาและสัมผัสประสบการณ์จริงของคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลทั้งไทยและเวียดนาม อยู่ภายใต้หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5 โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำในบทบาทที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ สำรวจและเรียนรู้เทคโนโลยี AI และนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับนำมาปรับใช้ , สัมผัสประสบการณ์ตรงในการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการลูกค้า (Customer Journey Experience) เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความแตกต่างในตลาดจีน, เข้าใจระบบ Ecosystem ของ E-commerce และ Live Commerce ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจ O2O (Online to Offline) , เรียนรู้บทบาทของการใช้ Data ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์และขยายการเติบโตในตลาดจีน รวมทั้ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ Platform ใหม่ๆ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต” โดยบริษัทชั้นนำที่ได้ศึกษาดูงาน แบ่งออกเป็นกลุ่มค้าปลีก (Retail) ประเทศจีนได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มดิจิทัลในการเชื่อมต่อกับลูกค้า เช่น การมีแพลตฟอร์มที่รวมบริการหลากหลายไว้ด้วยกันในแอปพลิเคชันเดียว หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เน้นการรีวิวสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว สร้างโอกาสในการดึงดูดลูกค้าผ่านการนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ โปรโมชั่นพิเศษ รวมถึงร้านค้าไร้พนักงาน" (unmanned store) ซึ่งใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการจัดการสต็อกสินค้า วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค นำไปสู่การนำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นที่ตรงใจ เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทที่ได้ศึกษาดูงาน อาทิ• Meituan Platform (เหม่ยถวน แพลตฟอร์ม) บริษัทที่ให้บริการหลากหลายด้าน เช่น การส่งอาหาร การจองโรงแรม และบริการท่องเที่ยว• Bytedance (ไบต์แดนซ์) บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาแพลตฟอร์มเนื้อหา AI โดยมีแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง TikTok ซึ่งเน้นการสร้างและแชร์วิดีโอสั้นๆ• Huawei (หัวเหว่ย) บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่เชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Properties) การบริหารจัดการพื้นที่ (landscape) ให้มีการผสมผสานความทันสมัยเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างลงตัว อีกทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และมุ่งเน้นความยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชนบท ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวของจีนเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน บริษัทที่ได้ศึกษาดูงาน อาทิ• Swire Properties (สไวร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์) บริษัทพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ร้านค้า โรงแรมและที่อยู่อาศัย• Shui On Group (ชุย ออน กรุ๊ป) บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในด้านโครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่และนวัตกรรม• Mall (ห้างสรรพสินค้า) เยี่ยมชมห้างสรรพสินค้าชั้นนำ Taikoo Hui, Taikoo Li Qiantan, Plaza 66, Kerry Centre, 1000 Trees Mall, IFC Mall, Xintiandi Shopping Mallกลุ่มโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ธุรกิจโรงแรมของจีน นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า เช่น การใช้ระบบจดจำใบหน้า (Facial Recognition) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเช็คอิน เป็นต้น ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนไม่ได้เกิดขึ้นจากด้านนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากมุมมองความคิด (Mindset) ที่เปิดกว้าง กล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่อยู่เสมอ บริษัทที่ได้ศึกษาดูงาน อาทิ• Flyzoo Hotel (ฟลายซู โฮเทล) โรงแรมระบบอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี• Meituan Hospitality (เหมายถวน ฮอสพิทอลิตี้) แพลตฟอร์มจองโรงแรมชั้นนำที่มีศักยภาพสูงทั้งนี้ภายหลังการศึกษาดูงาน ผู้บริหารได้มีการนำเสนอถึงเรื่องราวและวิเคราะห์สิ่งที่ได้พบเห็นแบบเชิงลึกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เกิดการพัฒนาและต่อยอดสินค้าและบริการที่มีอยู่ทั้งธุรกิจในไทย เวียดนาม และประเทศอื่นๆ พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด เพื่อส่งมอบประสบการณ์และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดทั้งกลุ่มลูกค้าชาวจีน ชาวไทย และนักท่องเที่ยว เช่น การนำเสนอสิทธิพิเศษเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน, การนำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำความเข้าใจข้อมูลลูกค้า, การจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าเพื่อเจาะกลุ่มที่มียอดใช้จ่ายสูง, การพัฒนาความร่วมมือกับสตาร์ทอัพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเพื่อคัดสรรสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นต้นกลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาทักษะผู้นำเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทุกมิติ ทั้งในเชิงการบริหารกลยุทธ์ บุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยี บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการลงมือปฏิบัติและสัมผัสประสบการณ์จริง เรียนรู้การทำงานระหว่างหน่วยธุรกิจอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกัน เพื่อขับเคลื่อนพลวัตรขององค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงโดยยึดถือความพึงพอใจลูกค้าเป็นแกนกลางสำคัญ.