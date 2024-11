“กาแฟพันธ์ุไทย” ขยาย GEN Z-เร่งบุกนอกปั๊ม

ผู้จัดการรายวัน 360 – เปิดกลยุทธ์ “กาแฟพันธ์ุไทย” ไต่ระดับสู่เป้าหมาย 5,000 สาขาในปี 2570 เดินเกมขยายสาขานอกปั๊มน้ำมันพีทีมากขึ้น เจาะทุกทำเลทั้ง โรงพยาบาล ออฟฟิศทาวเวอร์ พลาซ่า คอมมูนิตี้มอลล์ ๆ ปูพรม แฟรนไชส์และลงทุนเอง 50% เท่ากัน ชูแฟนด้อมมาร์เก็ตติ้ง คว้าตัว “คัลแลนกับจอง” เป็นแบรนด์พรีเซ็นเตอร์คู่แรก หวังขยายฐานกลุ่มZนางสาวสุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ในเครือพีทีกรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทฯได้วางกลยุทธ์การขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตให้กับร้านกาแฟพันธ์ุไทยอย่างชัดเจนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะต้องมีร้านกาแฟพันธ์ุไทยไม่ต่ำกว่า 5,000 สาขา แบ่งเปฺ็นแฟรนไชส์ 50% และของบริษัท 50% เท่ากัน ภายในปี 2570ขณะที่่ภายในสิ้นปี2567นี้ พันธ์ุไทยจะมีสาขารวมประมาณ 1,300 สาขา จากช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามีประมาณ 1,150 สาขา โดยเป็นแฟรนไชส์ 25% และเป็นของบริษัทประมาณ 75% หลังจากที่เพิ่งเริ่มขายแฟรนไชส์ประมาณ 2 ปีเอง โดยปีนี้วางแผนขยายประมาณ 400 สาขาปัจจุบันสัดส่วนร้านที่เปิดนั้น เป็นร้านที่เปิดในปั๊มพีที 60% และร้านนอกปั๊มพีที 40% จากจำนวนปั๊มน้ำมันพีทีประมาณ 2,000 กว่าแห่ง ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะขยายสาขาทั้งในปั๊มพีทีและนอกปั๊มพีทีควบคู่กันไป โดยเฉพาะนอกปั๊มจะขยายมากขึ้น เพื่อให้ร้านเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นด้วย สำหรับทำเลที่มีเป้าหมายจะขยายนั้น เปิดกว้างทั้งออฟฟิศ โรงพยาบาล พลาซ่า คอมมูนิตี้มอลล์ ค้าปลีกต่าง ๆเนื่องจากบริษัทวางคอนเซ็ปท์ของกาแฟพันธ์ุไทยไว้ว่า Every Where Every One คือ กาแฟพันธ์ุไทยจะต้องเข้าไปอยู่ในทุกโมเมนต์ทุกอารมณ์ทุกสถานที่ของผู้บริโภคให้ได้ จึงจำเป็นต้องขยายตัวออกนอกป๊มน้ำมันพีทีมากขึ้นอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีร้านกาแฟคู่แข่งของปั๊มน้ำมันอื่นที่มีการขยายสาขาออกนอกปั๊มน้ำมันมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีโอกาสอีกมากที่พันธ์ุไทยจะขยายสาขาใหม่ เนื่องจากยังมีพื้นที่อีกมากที่ยังมีร้านกาแฟตอบสนองตลาดไม่เพียงพอ แม้ว่าปัจจุบัน ร้านกาแฟพันธุ์ไทยสามารถขยายสาขาได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดแทบทุกจังหวัดแล้วก็ตาม ขาดจังหวัดที่ยังไม่ได้เข้าไปคือ ยะลากับนราธิวาส แต่ในส่วนจังหมวัดอื่นๆก็ยังมีโอกาสอีกทั้งในตลาดระดับอำเภอ ตำบล โดยจะมีฟอร์แมตของร้าน 3 รูปแบบ คือสาขาแบบสแตนด์อะโลน สาขาแบบบิวท์ อิน และสาขาแบบคีออส“การทำตลาดของพันธ์ุไทยนั้น ใช้วิธีการเชิงรุกโดยเฉพาะเรามีข้อมูลดาต้าที่มาจากบัตรแม็กซ์การ์ดของเครือพีที ซึ่งขณะนี้มีฐานสมาชิกแล้วมากกว่า 23ล้านราย และบัตรแม็กซ์ การ์ด พลัส อีก ประมาณ 1 ล้านราย ทำให้บริษัทสามารถรู้ถึงพฤติกรรมการใช้จ่าย การบริโภคของลูกค้าได้ตรงจุด สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาด ทำโปรโมชั่น หรือ การคิดเมนูได้ตรงจุดความต้องการจริง” นางสาวสุขวสา กล่าวโดยฐานลูกค้าหลักของพันธ์ุไทยขณะนี้จะมาจาก บัตรสมาชิกมากกว่า 70% ที่มาใช้บริการ ซึ่งลอยัลตี้ แพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยสร้างฐานลูกค้าประจำได้เป็นอย่างดี จากการนำเสนอสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะส่วนลดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าแมกซ์การ์ดจะมีการเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง“ตลาดกาแฟในไทยมีมูลค่ามากกว่า 55,000-60,000 ล้านบาท และยังเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 10%-15% ต่อปี ด้วยพฤติกรรมของคนไทยที่ดื่มกาแฟมากขึ้น แต่มองในภาพรวมแล้วก็ยังคงน้อย เม่ื่อเทียบกับประเทศอื่น คือ คนไทยดื่มกาแฟประมาณ 300 แก้วต่อคนต่อปี ส่วนคนญี่ปุ่นดื่มกาแฟประมาณ 400 แก้วต่อคนต่อปี คนยุโรปดื่มมากถึง 600 แก้วต่อคนต่อปี ส่วนคนฟินแลนด์ ดื่มมากถึง 1,000 แก้วต่อคนต่อปี” นางสาวสุขวสา กล่าวสำหรับแนวทางการทำตลาดของกาแฟพันธ์ุไทยก็จะทำในเชิงรุกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำโปรโมชั่น การพัฒนาเมนูใหม่ การร่วมมือกับชุมชน การทำคอลแลบ และทีสำคัญที่สุดปีนี้เป็นปีแรกที่พันธ์ุไทยใช้กลยุทธ์พรีเซ็นเตอร์ ด้วยการเปิดตัว จองกับคัลแลน ชาวเกาหลี เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่แรกด้วยนางสาวสุขวสา กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกของพันธุ์ไทยที่มีการใช้กลยุทธ์ Fandom Marketing ในการขยายฐานไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ พันธุ์ไทยจึงมองหา Brand Presenter ที่มีความกลมกล่อมพอดี เป็นตัวแทนของแบรนด์ในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยโจทย์แรกที่แบรนด์ให้ความสำคัญที่สุดคือ การเป็น Real User หรือ Big Fan ตัวจริง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ และความสุขในการใช้บริการอย่างจริงใจ เห็นได้จากคอนเทนต์ช่องยูทูบของ ‘คัลแลนและพี่จอง’ ที่ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวไทยมักจะแวะอุดหนุนอเมริกาโนเย็นไม่หวานของร้านกาแฟพันธุ์ไทย ที่มีสาขาเปิดให้บริการทั่วประเทศ ประกอบกับความเป็นธรรมชาติ คาแรคเตอร์ที่เข้าถึงง่าย ทัศนคติเชิงบวก มักถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆสอดคล้องกับ Brand Vision ของพันธุ์ไทยที่มุ่งเน้นเพิ่มคุณค่าให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้ อยู่ดี มีสุข พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตนอกจากนี้ ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ยังให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตของกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จนกลั่นกรองเป็น Perfect Shot เสิร์ฟถึงมือลูกค้า และที่สำคัญต้องสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมโดยไม่ทำร้ายธรรมชาติ ประกอบกับเทรนด์การดื่มกาแฟที่มีรสชาติอ่อนลง คนรุ่นใหม่นิยมกาแฟคั่วกลาง คั่วอ่อน มากขึ้น อีกทั้งจากดาต้าของพันธุ์ไทยเมนูขายดีที่สุดก็คือ อเมริกาโน เป็นสัดส่วนแบบเย็นถึง 86%พันธุ์ไทยจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภค พร้อมขยายฐานไปยังกลุ่มเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) ให้กว้างขึ้น จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ ‘ไทยริกาโน’ กาแฟสเปเชียลตี้สัญชาติไทย สายพันธุ์อาราบิก้า 100% จากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้รสชาติบาลานซ์หลากหลายมิติ อร่อย หอม ละมุน ดื่มได้ทั้งวันการเปิดตัว Brand Presenter ในครั้งนี้ จะสร้างการรับรู้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ด้วยการสื่อสารทาง Online ผ่าน Social Media และ Offline ผ่านสื่อ OOH Billboard ทั่วกรุงเทพฯ พันธุ์ไทยยังครีเอทหนังโฆษณาที่มาพร้อมกับ Brand Tagline ใหม่ สร้างปรากฎการณ์สุดเซอร์ไพรซ์ เชื่อมโยงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์พรีเซ็นเตอร์กับความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น Brand DNA ของพันธุ์ไทยส่วนตลาดต่างประเทศ ล่าสุดได้เปิดตลาดประเทศลาวเป็นแห่งแรก ด้วยการมอบสิทธิ์ให้กับ บริษัท มัลติเพล็กซ์ จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ได้รับสิทธิบริหารร้านกาแฟแบรนด์ “ปันคาเฟ่” ภายใต้การบริหารของ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ได้เปิดสาขาสถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์ ขบวนรถไฟโดยสารข้ามประเทศระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว กับ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งเป้าขยายไปยังเมืองอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก 5 สาขา ภายในปี 2567 นี้สำหรับผลประกอบการโดยรวมในปี2567นี้ พันธุ์ไทยคาดว่าจะทำยอดรายได้รวมประมาณ 2,600 ล้านบาท ขณะที่อัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมนั้นที่ผ่านมาสูงถึง 30%