กลุ่มปตท.กำไรไตรมาส4พุ่ง ORหาพันธมิตรรุกธุรกิจใหม่

เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนรุนแรงในปี2567 วัฏจักรปิโตรเคมีทั่วโลกที่อ่อนตัวลากยาวมานานหลายปีและยังคงยืดเยื้อต่อไป สงครามการค้าสหรัฐฯกับจีน ทำให้เกิดการทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกจากจีนมายังภูมิภาคอาเซียนรวมถึงไทย บีบให้อุตสาหกรรมของไทยต้องปรับลดต้นทุนลงรวมถึงความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลต่อราคาพลังงาน รวมทั้งค่าเงินบาทผันผวน ล้วนเป็นปัจจัยลบที่นอกเหนือการควบคุม ทำให้ภาคธุรกิจต่างเร่งปรับตัว วางกลยุทธ์วางแผนรับมือเศรษฐกิจผันผวนที่ทวีความรุนแรงจากนโยบายดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT ได้ส่งสัญญาณหลังเข้ารับตำแหน่ง CEO ปตท. ให้บริษัทลูกในกลุ่มปตท.เร่งทบทวน (Revisit)ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Hydrocarbon ที่ทำมานานหลายสิบปีทั้งธุรกิจ E&P ก๊าซและน้ำมัน ปิโตรเคมีและการกลั่น ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจใหม่ ที่เพิ่งตั้งไข่มาเพียงแค่ราว3-4 ปี ด้วยสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งบางธุรกิจช่วงเวลานั้นดี แต่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจเหล่านี้อาจไม่น่าสนใจ แข่งขันไม่ได้ ต้องหาพาร์ทเนอร์มาช่วย หรือสุดท้ายถอยออกมาทำให้ช่วงนี้เริ่มเห็นบริษัท Flagship ของปตท. ทยอยแจ้งการยุติการลงทุนในบางบริษัทออกมาแล้ว ส่งผลทำให้ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี2567 ปรับลดลงมากโดยเฉพาะบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)หรือPTTGC ที่แจ้งผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส3/2567 สูงถึง 19,312 ล้านบาท จากการด้อยค่าสินทรัพย์ของบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (PTTAC) และกลุ่มบริษัท Vencorex จากฝรั่งเศสส่วนผลประกอบการงวด 9 เดือน(ม.ค.-ก.ย.)ปี2567ของปตท.และอีก 6 บริษัทในตลาดหุ้น มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 134,044 ล้านบาท ลดลง18.6%จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากบริษัทFlagship ส่วนใหญ่มีผลประกอบการลดต่ำลงเทียบกับช่วงเดียวกันปี2566 นำโดย บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ขาดทุนสุทธิสูงถึง 18,072 ล้านบาท เมื่อเทียบจากช่วง9เดือนปี2566 ที่ขาดทุนสุทธิ 4,082ล้านบาท ตามมาด้วยบมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) ขาดทุนสุทธิ 4,068 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 494 ล้านบาท บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) มีกำไรสุทธิ 4,651 ล้านบาท ลดลง 57.3%เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่กำไรสุทธิ 10,902ล้านบาท ส่วนบมจ.ไทยออยล์ (TOP) มีกำไรสุทธิ 7,192 ล้านบาท ลดลง 56.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 16,499ล้านบาท และบมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC) กำไรสุทธิ 3,063 ล้านบาท ลดลง 5%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่กำไรสุทธิ 3,216 ล้านบาทมีเพียงบมจ.ปตท. ที่มีกำไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกปีนี้ เติบโตขึ้นเล็กน้อย 1.9% อยู่ที่ 80,761 ล้านบาท และบมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือPTTEP ที่มีกำไรสุทธิ 60,517ล้านบาท โตขึ้น 3.6%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 58,422ล้านบาทดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าผลประกอบการไตรมาส 3/2567 ปตท.ฯมียอดขาย 761,858 ล้านบาท ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 16,324 หมื่นล้านบาท ลดลง 54% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2567และลดลง 47.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มาจาก EBITDA ที่ปรับลดลง 51.6% มาอยู่ที่ 68,892 ล้านบาท โดยปตท.และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสต๊อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส3/2566 มี กำไรประมาณ 20,000 ล้านบาทรวมทั้งมีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (Non-recurring Items) สุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นผลขาดทุนประมาณ 9,500 ล้านบาท มาจากส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จาก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (PTTAC) จำนวน 4,300 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในกลุ่มบริษัท Vencorex ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ประมาณ 3,800 ล้านบาทอย่างไรก็ดี แนวโน้มไตรมาส 4/2567 จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นในกำไรหลักทั้งธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) คาดการณ์ว่าจะเห็นยอดขายปรับตัวสูงขึ้นและการลดต้นทุนต่อหน่วย ส่วนธุรกิจโรงกลั่นก็มีการฟื้นตัวขึ้นของค่าการกลั่น (GRM) รวมถึงการลดลงจากการขาดทุนสต๊อกน้ำมันและการด้อยค่าสินทรัพย์ด้วย ส่วนธุรกิจก๊าซฯ คาดว่ายอดขายก๊าซฯส่อแววลดลงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้ความต้องการใช้ก๊าซฯผลิตไฟฟ้าลดลงส่วนผลประกอบการPTTGC ในไตรมาส 3/2567 ขาดทุนสุทธิ 19,312 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,427 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3/2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 149,431 ล้านบาท ปรับลดลง 11 %จากไตรมาส2/2567 และปรับลดลง 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุสำคัญมาจากราคาขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบเป็นหลัก และบริษัทฯ มีAdjusted EBITDA อยู่ที่ 8,387 ล้านบาท ปรับลดลงมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชั้นกลางที่ลดลง รวมทั้งขาดทุนสต๊อกน้ำมันและรายการการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Stock Loss Net NRV) รวม 3,912 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์ทางการเงินรวมเป็น 2,941 ล้านบาทแต่บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างธุรกิจที่ได้รับความท้าทายจากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทำให้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในกลุ่มบริษัท Vencorex และประมาณการหนี้สิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวม 8,574 ล้านบาท รวมถึงบริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเกิดจากการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์จากบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (PTTAC) จำนวน 8,937 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 17,511 ล้านบาท ฉุดให้ไตรมาส3/2567 PTTGC ขาดทุนสุทธิมากถึง 19,312 ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2567 PTTGC ประกาศยุติการดำเนินทางธุรกิจของ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (PTTAC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าที่PTTGCถือหุ้น 50% ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ PTTAC ได้มีมติอนุมัติแผนยุติการดำเนินกิจการของ PTTAC เนื่องจากมีกำลังการผลิตใหม่เข้าสู่ตลาดทำให้over supply จนบริษัทไม่สามารถไปต่อได้ หากดำเนินการผลิตต่อไปก็ยิ่งขาดทุน จึงได้ประชุมร่วมกับพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นก่อนได้ข้อสรุปยุติการดำเนินกิจการ หลังประเมินแล้วไม่คุ้มที่จะเดินเครื่องจักรต่อไปอย่างไรก็ตาม PTTAC จะดำเนินกระบวนการตามแผนโดยจะเริ่มดำเนินการหยุดการขายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะดำเนินการรื้อถอนโรงงานเพื่อความปลอดภัยและจัดการเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย คาดว่ากระบวนการต่างๆจะแล้วเสร็จภายในปี 2571ทั้งนี้ทาง PTTGCและพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นจะสำรองเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายละ 3,000 ล้านบาทโดยจะทยอยใช้จ่ายเพื่อใช้ในการรื้อถอนโรงงานและอื่นๆตลอดช่วงระยะเวลา 3-4ปีข้างหน้านี้ ส่วนพนักงานPTTAC ก็มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมในการสมัครหางานใหม่นอกเหนือจากค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานที่ผ่านมา PTTGC ได้รับเงินปันผลจาก PTTAC ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2560 เข้าไปซื้อหุ้น PTTAC 50%จากปตท. ใกล้เคียงกับวงเงินที่ซื้อหุ้นดังกล่าวต่อจากปตท. ส่วนตัวเลขบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์จากPTTACก่อนหน้านี้ เป็นการขาดทุนทางบัญชีดังนั้นการยุติการดำเนินกิจการของPTTAC นับเป็นบริษัทที่สองต่อจากบริษัท Vencorex ที่PTTGCถือหุ้น100% โดยบริษัทที่ตัดสินใจขายธุรกิจดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ Vencorex France S.A.S.U (VF) และ Vencorex TDI S.A.S.U (VTDI) อยู่ในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจในชั้นศาลแพ่งเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 4/2567ส่วนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือOR มีผลประกอบการไตรมาส3/2567 ขาดทุนสุทธิ 1,609 ล้านบาท มาจากกลุ่ม Mobility ลดลง มีค่าใช้จ่ายยุติการดำเนินธุรกิจ “เท็กซัส ชิคเก้น”และขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด ซึ่ง OR ถือหุ้น 25% เกิดผลขาดทุนและค่าใช้พิเศษที่เกี่ยวข้อง (Extra Item) รวม 552 ล้านบาทในไตรมาส3/2567 OR มีรายได้ขายและบริการ 176,131 ล้านบาท ลดลง 4.3%จากไตรมาสก่อนหน้า ปรับลดลงในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจ Mobility ลดลง 3.9% ตามราคาขายเฉลี่ยที่ปรับลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกกลุ่มธุรกิจ Lifestyle ลดลง 0.4% จากธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ ตามปัจจัยฤดูกาล และกลุ่มธุรกิจ Global ปรับลดลง 16.8% ตามราคาขายเฉลี่ยที่ปรับลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และปริมาณจำหน่ายที่ลดลงในประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาวส่งผลให้บริษัทมี EBITDA ในไตรมาส3/2567 จำนวน 1,763 ล้านบาท ลดลง 63.6%จากไตรมาสก่อนสำหรับการตัดสินใจเลิกธุรกิจเท็กซัส ชิคเก้นและถอนการลงทุนในร้านอาหารญี่ปุ่น Kouen เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสม และยังได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม ปัจจุบัน OR อยู่ระหว่างการประเมินทบทวนความเหมาะสมของพอร์ตโฟลิโออยู่ ขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่เพิ่มเติมโดยเฉพาะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มธุรกิจLifestyleสำหรับการดำเนินธุรกิจของ OR ในไตรมาส 4 ปีนี้คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจตามสภาพเศรษฐกิจ ที่มีแนวโน้มขยายตัวจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี รวมไปถึงการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของ OR ในทุกกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจ Mobility ทั้งในด้านการขายปลีกน้ำมันผ่านสถานีบริการ PTT Station รวมไปถึงการจำหน่ายน้ำมันอากาศยาน กลุ่มธุรกิจ Lifestyle และกลุ่มธุรกิจ Global ตามแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัว โดยในปลายปีนี้จะเห็นการลงทุนธุรกิจใหม่ด้วยบมจ.ไทยออยล์ (TOP) ในไตรมาส 3/2567 ขาดทุนสุทธิ 4,218 ล้านบาท เปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10,828ล้านบาท สาเหตุจากส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลกับราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวลดลง เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีอุปทานเพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นน้ำมันใหม่ ทำให้น้ำมันสำเร็จรูปคงคลังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และประเทศจีนยังคงอ่อนแอ กดดันธุรกิจอะโรเมติกส์ปรับตัวลดลงเช่นกันขณะที่ราคาน้ำมันดิบในไตรมาส 3/2567 ปรับลดลงจากราคาเฉลี่ยในไตรมาส 2/2567 ทำให้กลุ่มไทยออยล์ขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน 5,380 ล้านบาท หรือ 5.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลสำหรับภาพรวมธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้น้ำมันในช่วงฤดูหนาว รวมถึงการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ในขณะที่ปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปคงคลังปรับลดลงจากไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้ส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานกับราคาน้ำมันดิบดูไบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องจับตาในช่วงนี้ คือการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (CleanFuel Project:CFP ) หลังจากประสบปัญหาผู้รับเหมาฯช่วง 16 ราย ประท้วงเรียกร้องค่าแรงที่ค้างจ่ายจากผู้รับเหมาฯหลัก (UJV) ซึ่งอาจส่งผลให้โครงการก่อสร้างล่าช้า โดยไทยออยล์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ UJV แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้การก่อสร้างโครงการสำเร็จ เนื่องจากโครงการ CFP เป็นโครงการสำคัญช่วยเติบโตในระยะยาว ทำให้ไทยออยล์มีกำลังการกลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 400,000บาร์เรลต่อวัน จากปัจจุบัน 275,000บาร์เรลต่อวัน และส่งให้ ผลิตlight product เพิ่มขึ้น และใช้น้ำมันดิบหนักได้เพิ่มขึ้น ทำให้อัตรากำไรมีโอกาสสูงขึ้น