เดนทิสเต้ คอลแลปส์ ลิซ่า ในโปรเจกต์ใหญ่ ชู Confident Smile ของลิซ่า เจาะกลุ่ม Gen Z

เดนทิสเต้ เดินหน้าคอลแลปส์กับ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล โกลบอลสตาร์ชาวไทย จัดใหญ่สมฐานะบ้านเกิดลิซ่า กับงาน “DENTISTE' Presents LISA Fan Meetup in Asia 2024 – Bangkok” พร้อมเนรมิตอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งปี “DENTISTE' x LISA Exclusive After Party” สร้างสรรค์โมเมนต์สุดพิเศษกับลิซ่า แบรนด์ แอมบาสเดอร์ของเดนทิสเต้ในประเทศไทย ชู Confident Smile ยิ้มสวยมั่นใจเจาะกลุ่ม Gen Z และแฟนๆ ชาวไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำยาสีฟันพรีเมียมอันดับหนึ่งในประเทศไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเยี่ยมสู่การเป็นโกลบอลแบรนด์ที่แข็งแกร่ง โดยมีแฟนๆ เข้าร่วมทั้งสองงานกว่า 7,000 คนที่ไบเทค ไลฟ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า เดนทิสเต้เชื่อว่า รอยยิ้มสวยมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ลิซ่า เป็นศิลปินไทยที่โด่งดังระดับโลก เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ลิซ่าและรอยยิ้มสวยมั่นใจ เป็น Soft Power ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายทั่วโลก ในฐานะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากระดับพรีเมียมของไทยที่มุ่งก้าวสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลกในปีนี้ เดนทิสเต้มุ่งมั่นสนับสนุนลิซ่า เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดสองอีเวนต์ยิ่งใหญ่สมกับที่เป็นบ้านเกิดของลิซ่า เพื่อเป็นของขวัญและขอบคุณลูกค้าเดนทิสเต้ที่สนับสนุนเดนทิสเต้และลิซ่าตลอดมา ผมหวังว่า โมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับลิซ่าในครั้งนี้ จะสร้างพลังสู่ความสำเร็จ ด้วยรอยยิ้มอย่างมั่นใจให้กับทุกคนสำหรับแคมเปญความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม โดยมีคนรับรู้แบรนด์อย่างน้อย 200 ล้านคนทั่วโลก และยังสร้างสีสันและความคึกคักเขย่าตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากในไทยที่มีมูลค่าราว 2 หมื่นล้านบาทส่งท้ายปีนี้อีกด้วยในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ เดนทิสเต้จัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษมากมายให้กับแฟน ๆ เดนทิสเต้ และชาวบลิ๊งค์ได้สัมผัสโมเมนต์ดีๆ กับลิซ่า โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ การเข้าชมช่วง Sound Check และสนุกกับกิจกรรม After Party ได้แก่ การพูดคุยกับลิซ่า ช่วงตอบคำถามกับ 5 รอยยิ้มจากสิ่งที่ลิซ่าชอบ การถ่ายรูปและแจกลายเซ็นสำหรับ Top Spenders สร้างสรรค์ค่ำคืนที่น่าประทับใจไม่รู้ลืม ให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มมั่นใจ และสร้างแรงบันดาลใจเติมเต็มความฝันไปด้วยกัน