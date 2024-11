“The Selection” รุกแพลตฟอร์ม คัดสรรผลิตภัณฑ์-บริการสุขภาพ

ผู้จัดการรายวัน 360 - “The Selection” แพลตฟอร์มสำหรับคนยุคใหม่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่ใส่ใจในการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อถือได้ โดยมีทีมที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากหลากหลายสาขา แพลตฟอร์มนี้ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรข้อมูลสุขภาพที่น่าเชื่อถือ และยังสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และรายย่อย ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเหมาะสมในทุกช่วงของการดูแลสุขภาพ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้คอนเซ็ปต์ “เลือกที่ใช่ให้สุขภาพ”งานเปิดตัวจัดขึ้นภายใต้ชื่อ ‘The Selection 2024: Your Wellness Discovery’ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ พร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้งสัปดาห์ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2567 โดยมี “Welly” (เวลลี่) เพื่อนผู้รอบรู้เรื่องสุขภาพ ที่มาร่วมสร้างสีสันและชวนร่วมสนุกไปกับกิจกรรม ช้อป ชิม เช็ก(สุขภาพ) ชาร์จ(พลัง)นายศุภกร พะวันนา ประธานคณะผู้ก่อตั้ง The Selection และผู้อำนวยการสายการตลาด เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการในการดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่ยังขาดแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม แพลตฟอร์ม ‘The Selection’ จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี้ โดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง ครอบคลุม และเชื่อถือได้ เพราะเราเชื่อว่า ‘คน’ ที่จะดูแลสุขภาพตัวเราได้ดีที่สุดก็คือ ‘ตัวเราเอง’ อาหารที่เรารับประทาน อากาศที่เราหายใจ กิจวัตรประจำวันที่เราเลือกทำ ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ ล้วนส่งผลกับ สุขภาวะของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเราเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ย่อมมีส่วนช่วยส่งเสริม ให้เรามีสุขภาวะที่ดีขึ้นได้”นายศุภกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ให้บริการดูแลสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 3.8 ล้านรายต่อปี พร้อมทั้งให้บริการสุขภาพแบบครบวงจรกับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศมากถึง 10,314 แห่ง นอกจากนี้ เรายังมีแอปพลิเคชัน ‘Health Up’ ซึ่งมีจำนวนดาวน์โหลดกว่า 500,000 ราย ซึ่งเป็นแอปฯ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้บริการด้านสุขภาพที่ลื่นไหลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้จากทุกที่ ครอบคลุมทุกด้านและตอบโจทย์หลากหลายไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพ สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการไทย ทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ง่าย สะดวกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”นายศุภกร กล่าวต่อไปว่า “ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ ‘The Selection’ ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบโจทย์ Pain Point ของผู้บริโภคด้านสุขภาพ ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการบริการที่ใส่ใจ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ‘The Selection’ ยังถูกออกแบบให้เป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้ สำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ซึ่งเบื้องหลังการคัดสรรเหล่านี้คือความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการที่มีแรงบันดาลใจในการช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพในชีวิตประจำวันและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยในอนาคต”นางสาวณัฐชานันท์ นิธิโชติวรภัทร์ กรรมการ The Selection กล่าวเสริมว่า “ตลาดสุขภาพมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริม วิตามิน หรือผลิตภัณฑ์ความงาม เราจึงมุ่งมั่นในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขา เพื่อให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้แก่ผู้บริโภคก่อนตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการ”“ในยุคที่ข้อมูลสุขภาพแพร่หลายอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางดิจิทัล ทำให้ผู้บริโภคอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบหรืออาจเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ ‘The Selection’ มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ภายใต้แนวคิด ‘เลือกที่ใช่ให้สุขภาพ’ โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูล นอกจากนี้ ‘The Selection’ ยังนำเสนอข้อมูลผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม เพื่อให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์และช่วยให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น”นางสาวณัฐชานันท์ กล่าวถึงความมุ่งมั่นของ The Selection ในการเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา The Selection ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อร่วมกันคัดสรรผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพจากแบรนด์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับการพิจารณาจะถูกประเมินตามเกณฑ์ 8 ข้อ ได้แก่ 1.คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 2.มาตรฐานการรับรอง 3.นวัตกรรมหรือรางวัลที่ได้รับ 4.การเป็นที่รู้จักหรือความน่าเชื่อถือในตลาด 5.ความครอบคลุมของช่องทางการจัดจำหน่าย 6.การให้บริการหลังการขายและช่องทางการให้ข้อมูล 7.การจำหน่ายในโรงพยาบาล และ 8.ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly) โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม จะมีการพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง โดยกระบวนการคัดเลือกนี้จะจัดขึ้นทุกไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดในอนาคต คณะกรรมการ The Selection จะยังคงมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานและแนวทางการคัดสรรผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าและกลุ่มธุรกิจต่างๆ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของผู้บริโภคอย่างครอบคลุม โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เส้นทาง Wellness Journey ที่ช่วยให้ประชาชนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของตนเองได้อย่างแท้จริงในขณะที่ พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี ผู้อำนวยการศูนย์ Premier Life Center โรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวถึงเทรนด์สุขภาพที่น่าจับตามองในปี 2025 โดยเน้นที่การปรับสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการป้องกันและดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว พร้อมแนะนำว่า “การดูแลสุขภาพไม่ควรเป็นเพียงการรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย แต่ควรเน้นที่การป้องกัน ตั้งแต่ต้น ด้วยการหมั่นพบแพทย์เพื่อตรวจเช็กสุขภาพสม่ำเสมอ การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ”พญ.กอบกุลยา เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในปัจจุบัน เนื่องจากมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวนมากผ่านช่องทางต่างๆ ผู้บริโภคจึงควรพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยควรอ้างอิงข้อมูลจากแพลตฟอร์มหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงคำแนะนำจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย“การดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่การทำตามเทรนด์ แต่คือการมองไปในระยะยาว โดยเน้นการดูแลสุขภาพแบบ Preventive & Wellness ซึ่งช่วยป้องกันโรคและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ หากพบสัญญาณเตือนทางสุขภาพ เช่น อาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง ปวดศีรษะบ่อย หรืออารมณ์แปรปรวน สิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลจากความเครียดสะสมหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งการละเลยอาจนำไปสู่โรคเรื้อรังในอนาคต การดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”นายศุภกร กล่าวปิดท้ายว่า “The Selection ตั้งใจที่จะเป็นแหล่งข้อมูลและบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เรามีแผนที่จะพัฒนาแพลตฟอร์ม ให้ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่ทันสมัย โดยมีการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในภาคส่วนสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น”“ในก้าวต่อไป The Selection ตั้งเป้าที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างและพร้อมสนับสนุนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยให้โอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ พร้อมเปิดรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาสู่แพลตฟอร์ม ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถส่งผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเส้นทางสุขภาพ (Health Journey) ที่ยั่งยืนให้กับสังคม โดย The Selection ตั้งเป้าหมายให้เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มข้อมูลด้านสุขภาพ แต่จะเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อผู้บริโภคกับผู้ประกอบการในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีและยั่งยืนให้กับประชาชนต่อไป”เพื่อให้ทุกคนได้เลือกที่ใช่ให้สุขภาพ The Selection แพลตฟอร์มที่คัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “The Selection 2024: Your Wellness Discovery” โดยมี “น้อง Welly” เพื่อนผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ มาร่วมสร้างความสนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ภายในงาน อาทิ The Selection Market ที่รวบรวมสินค้าสุขภาพกว่า 20 บูธจากแบรนด์ชั้นนำ, Workshop ศิลปะบำบัด ที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับจิตใจ, Game On, Health On เกมและกิจกรรมทดสอบสุขภาพ พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษ, บูธสุขภาพดี และ Music Heals ให้ทุกคนดื่มด่ำกับเสียงเพลงที่ชาร์จพลังบวกให้กับร่างกายและจิตใจ