ชาบูชิ เปิดตัว “ชาบูชิ อิชิเทน” วัน แบงค็อก ปั้นแฟลกชิปสโตร์แรกคอนเซ็ปต์ใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ชาบูชิ” (Shabushi) แบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน เดินหน้าขยายสาขาควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง ล่าสุด ปั้นคอนเซ็ปต์ใหม่ พร้อมเปิดตัวแฟลกชิปสโตร์ “ชาบูชิ อิชิเทน” (Shabushi ICHITEN) สาขาต้นแบบแห่งแรก ณ วัน แบงค็อก ตั้งเป้าเป็นเดสติเนชันหรือจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับนักกินผู้หลงใหลในการรับประทานชาบู - ชาบู และซูชิอย่างแท้จริงนางสาวศสัย ตังเดชะหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ โฮลดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า การเปิดตัว “ชาบูชิ อิชิเทน” ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับแบรนด์/ร้านอาหารญี่ปุ่น “ชาบูชิ” จากตลาดแมส (mass) ขยายไปสู่ตลาดพรีเมียมแมส (premium mass) เราต้องการสร้างต้นแบบของกิจกรรมการรับประทานอาหารที่ผสมผสานระหว่างความอร่อยและความพิเศษที่ยกระดับขึ้น โดย “ชาบูชิ อิชิเทน” จะเป็นแฟลกชิปสโตร์ที่นำเสนอความหรูหราและคุณภาพในทุกมิติ ตั้งแต่การออกแบบร้านที่โดดเด่น การบริการที่เป็นเลิศ ไปจนถึงการสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น...ประทับใจ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่มองหาประสบการณ์ที่แตกต่างและมีคุณภาพ“นอกจากนี้ เรายังพร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นและไม่เหมือนใคร ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผสานเข้ากับการบริการอย่างลงตัว ไฮไลต์พิเศษ คือ การเสิร์ฟอาหารผ่านระบบส่งอาหารด่วนอัตโนมัติและสายพานรถไฟสองชั้นเป็นครั้งแรก อีกทั้งลูกค้ายังสามารถสั่งอาหารเมนูพิเศษได้อย่างง่ายดายด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัว เพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วในทุกขั้นตอน ให้ทุกมื้ออาหารเป็นช่วงเวลาที่พิเศษและน่าประทับใจยิ่งขึ้น” นางสาวศสัย กล่าวสำหรับ “ชาบูชิ อิชิเทน” ซึ่งเป็นแฟลกชิปสโตร์ สาขาต้นแบบแห่งแรก ณ วัน แบงค็อก พร้อมสร้างสรรค์และส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือชั้น ผ่านแนวคิด “GOOD TASE GREAT TIME NEVER END” หรือ “รสชาติความสุข...ไม่สิ้นสุด” ที่ครบครันและหลากหลาย ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง คัดสรรพิเศษ และความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นยอดนิยม ทั้งชาบู - ชาบู สุกี้หม้อไฟ และซูชิ ข้าวปั้นสารพัดหน้า รวมแล้วมากกว่า 100 รายการ พร้อมนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ผ่านบริการแบบบุฟเฟต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการยิ่งขึ้น ได้แก่• “PREMIUM BUFFET” 499 บาท+/ท่าน : อิ่มอร่อยไม่อั้นกับบุฟเฟต์สุขคุ้ม ทั้งชาบู – ชาบู และซูชิ รวมทั้งเมนูพิเศษอื่น ๆ ทั้งเนื้อวัวและเนื้อหมูพรีเมียม อาทิ เนื้อแองกัส เนื้อริบอาย สะโพกหมูคุโรบูตะ เบคอนหมูคุโรบูตะ สันคอหมูคุโรบูตะ ฯลฯ รวมกว่า 90 รายการ• “PLATINUM BUFFET” 599 บาท+/ท่าน : อิ่มอร่อยขั้นสุดกับบุฟเฟต์สุขล้น ทั้งชาบู – ชาบู และซูชิ รวมทั้งเมนูพิเศษ อาทิ เนื้อแองกัส เนื้อริบอาย สะโพกหมูคุโรบูตะ เบคอนหมูคุโรบูตะ สันคอหมูคุโรบูตะ ฯลฯ เพิ่มเติมด้วยเมนูระดับแพลทินัม ครบรสยิ่งขึ้น ทั้งเนื้อวัวและซีฟูดสด ๆ อาทิ เนื้อวากิว เนื้อกาตะบาระ (พื้นท้อง) เนื้อกาตะโรซึ (สันคอ) เนื้อใบพาย หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ปลากะพง หมึกกล้วย ฯลฯ รวมกว่า 100 รายการ• นอกจากนี้ยังมีเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกด้วย คือ “WAGYU (F1) BLACK OPAL” เนื้อวากิวระดับ F1 ที่โดดเด่นด้วยความนุ่มละมุน รสชาติที่เข้มข้น และกลิ่นหอมเฉพาะตัว การันตีคุณภาพด้วยรางวัลเหรียญทองสองปีซ้อน* โดยจ่ายเพิ่มเพียง 99 บาท+/ท่าน (เมื่อใช้บริการ PLATINUM BUFFET 599+)Brand Concept : Good Taste Great Time Never Endด้วยแนวคิดนี้ “ชาบูชิ อิชิเทน” มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือระดับ โดยผสมผสานรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมกับช่วงเวลาแห่งความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด ทุกเมนูถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่รักการรับประทานชาบู – ชาบู และซูชิ พร้อมสร้างความประทับใจในทุกครั้งที่มาใช้บริการStore Concept : The Endless Happiness of Shabu – Shabu Vibesการออกแบบร้านและตกแต่งภายในของ “ชาบูชิ อิชิเทน” สะท้อนถึงความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดของกิจกรรมการรับประทานชาบู – ชาบู และซูชิ ผ่านบรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เสมือนหลุดเข้าไปในโลกของการรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบแท้จริงBrand Personality“ชาบูชิ อิชิเทน” มีบุคลิกแบรนด์ที่สนุกสนาน สดใส ชอบสร้างความสุขและแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรมการรับประทานชาบู – ชาบู และซูชิ โดยตั้งใจให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ได้ใช้ช่วงเวลาที่ดีกับคนสำคัญ ด้วยอาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความใส่ใจ และบรรยากาศที่เชิญชวนให้ทุกคนเข้ามามีช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมร่วมกัน“การเปิดตัวแฟลกชิปสโตร์ “ชาบูชิ อิชิเทน” ณ วัน แบงค็อก ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญและการขับเคลื่อนครั้งใหญ่เพื่อยกระดับแบรนด์ให้มีความพรีเมียมและเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้ร้านแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดสำหรับคนรักอาหารญี่ปุ่น ทั้งชาบู – ชาบู และซูชิ พร้อมดื่มด่ำกับรสชาติที่ยอดเยี่ยมและช่วงเวลาแห่งความสุข” นางสาวศสัย กล่าว