เซ็นทรัลชิดลมโฉมใหม่รอบ 50 ปี ทำไมต้องเป็น “Chidlom Pink”

ผู้จัดการรายวัน 360 – สร้างปรากฏการณ์อันน่าจดจำที่ดีได้อยู่เสมอสำหรับ “ห้างเซ็นทรัลชิดลม” ห้างสรรพสินค้าระดับตำนานที่มีทุกสิ่งให้เลือกสรร และยังเป็นเทรนด์เซ็ตเตอร์ทั้งในด้านไลฟ์สไตล์-การสร้างโมเมนต์ดี ๆ ให้กับคนไทย ล่าสุดได้สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่กับการปรับโฉมใหม่ “ห้างเซ็นทรัลชิดลม” ในรอบ 50 ปี นิยามตัวเองใหม่สู่ “The Store of Bangkok” ที่จะเป็นมากกว่าแลนด์มาร์กสำคัญของย่านเพลินจิต-ชิดลม ทะยานออกนอกกรอบความเป็นสีแดงเซ็นทรัลสู่สีชมพูชิดลม หรือ “Chidlom Pink” ที่สะท้อนความหรูหราที่ไม่เหมือนใคร เป็นความพิเศษที่สัมผัสได้เฉพาะ “ห้างเซ็นทรัลชิดลม” เท่านั้นนางณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “เราต้องการปรับโฉมใหม่ของห้างเซ็นทรัลชิดลมเป็น Iconic Department Store ของกรุงเทพมหานคร เป็นจุดหมายปลายทางต้อนรับลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก เรามีทั้งลักชัวรีแบรนด์, แบรนด์ของไทย รวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ที่มีเฉพาะห้างเซ็นทรัลชิดลม ที่ตอนนี้ได้ทยอยเปิดโซนใหม่สมบูรณ์เกือบ 100% แล้ว”การปรับโฉมครั้งนี้ นอกจากการเป็น The Store of Bangkok เรายังเล็งเห็นโอกาสที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยในพื้นที่ ดึงดูดนักช้อปจากทั่วโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 30-40% มีทราฟฟิกเพิ่มขึ้น 20% สร้างยอดขายเติบโตอีกกว่า 30% และในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เราจะจัดงานฉลองโฉมใหม่เซ็นทรัลชิดลมอย่างเป็นทางการ อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการลักชัวรี รีเทลของกรุงเทพมหานครไปด้วยกัน“ห้างเซ็นทรัลชิดลม” เป็นห้างแรกของจำนวนทั้งหมด 28 สาขาของห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศ เปิดให้บริการมาแล้วถึงครึ่งศตวรรษ (50 ปี) เป็น Flagship Store ของกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที่ประสบความสำเร็จและเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ตั้งอยู่บน Strategic location รองรับลูกค้าด้วยคอนเซปต์ One-Stop-Shopping ที่ให้ความสำคัญกับความสุขของลูกค้าในทุก ๆ ตารางนิ้ว จึงออกแบบอย่างพิถีพิถัน พร้อมคัดสรรสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกมาอย่างดี นำเสนอด้วยบริการที่เป็นเลิศ ให้ความรู้สึกหรูหราเสมือนเดินอยู่ห้างดังในยุโรป”ทำไมต้อง “Chidlom Pink”ฉีกกรอบความหรูหราในนิยามใหม่ ห้างเซ็นทรัลชิดลมสร้างปรากฏการณ์ “Chidlom Pink”สะท้อนความหรูหรา และ Lively พร้อมปรับ New Brand Identity ทั้งหมด ทั้งเปลี่ยนโลโก้เซ็นทรัลเดิมจากสีแดงเป็นสี Chidlom Pink อันเป็นเอกลักษณ์ของสาขาชิดลม แฟลกชิปสโตร์แห่งเดียวเท่านั้น และที่เห็นได้ชัด คือ “ถุงช้อปปิ้ง” สีใหม่ที่ให้ความรู้สึกฟีลกู้ดอยากเป็นเจ้าของ บ่งบอก DNA ของชาว #ChidlomCitizens ผู้มีสไตล์และมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนอกจากนี้ Chidlom Pink ยังเป็นสีมงคลแห่งยุค 9 และ Central Chidlom ยังพร้อมเผยโฉมใหม่สมบูรณ์แบบในเดือนธันวาคม ซึ่งในศาสตร์ฮวงจุ้ยนับเป็นยุคแห่งความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทะยานสู่ความก้าวหน้า ซึ่งภายใต้การนำทัพของ “ผู้บริหารเจเนอเรชันใหม่” ที่คิดล้ำ ทำใหม่ หลายคนจึงยกให้ห้างเซ็นทรัลเป็นเทรนด์ เซ็ตเตอร์แห่งวงการรีเทลมาอย่างต่อเนื่อง“Chidlom Pink Take Over” แคมเปญปังแห่งปีที่สะกดทุกสายตา วางกลยุทธ์สื่อสารกับลูกค้าครบ 360 องศา ไม่ว่าจะเป็น• เข้าถึง Customer Journey ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ครอบคลุมทุกมิติ▪ Wrab สถานีและรถไฟฟ้าบีทีเอส สี Chidlom Pink 6 ขบวน▪ สื่อโฆษณาภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า▪ จอพาโนรามิกหน้าเซ็นทรัลเวิลด์▪ หนังโฆษณาและบิลบอร์ดทั่วกรุงเทพฯ▪ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และTiktok @CentralChidlom• เล่าเรื่องความสนุกของการสื่อสาร ผ่านไฮไลต์แคมเปญ อาทิ• “Symbol Mania” ในคอนเซปต์ A Symbol Can Be Anything นำเสนอสัญลักษณ์ของเซ็นทรัลชิดลมผ่านมุมมองต่าง ๆ ให้อิสระในด้าน Creative Communities ที่อยู่ในทุกที่ของชีวิตทุกคนได้ โดยร่วมกับ Artists และ Creators รุ่นใหม่กว่า 25 ครีเอเตอร์ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ และสี Chidlom Pink ซึ่งหลายชิ้นงานเป็น Talk of the Town และเป็น new initiatives การตลาดที่ไม่ได้เน้นโฆษณา แต่เป็น Co-creation เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาด สอดแทรก Chidlom Pink ในทุกๆ ไลฟ์สไตล์ ที่ทุกคนให้ความสนใจ ตั้งแต่ แฟชั่น, ศิลปะ, เมนูกาแฟ, อาหาร, งานอดิเรก• “Rube Goldberg” - The New Central Chidlom Exhibition พาผู้ชมเดินทางผ่านการเปลี่ยนแปลงสู่เซ็นทรัลชิดลมโฉมใหม่ ซึ่งวิดีโอคอนเทนต์นี้ทางห้างเซ็นทรัลชิดลม ได้สร้างเครื่องจักร Rube Goldberg ของจริงขนาดยักษ์ เตรียมจัดแสดงนิทรรศการพาทุกคนร่วมเดินทางไปชมการพลิกโฉมเซ็นทรัลชิดลมสู่ The Store of Bangkok ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พ.ย.- 10 ธ.ค.67เจาะนิยามใหม่ของ “The Store of Bangkok” ที่สะท้อน Brand Value ที่แข็งแกร่ง ตอบโจทย์ทุก Touchpoint พร้อมครองใจลูกค้าทุกเจเนอร์เรชัน• Elegantly Exceptional – ห้างโฉมใหม่ดีไซน์การตกแต่งเป็นเอกลักษณ์จากสถาปนิกชื่อดังระดับโลก ร่วมดีไซน์ Façade อันโดดเด่น โมเดิร์นโทนสีชมพูใหม่ที่เรียบหรู ใช้กระจกสีขาวขุ่น ซึ่งเรืองแสงและเปลี่ยนสีได้ในเวลากลางคืน ภายในตกแต่งด้วยคอนเซปต์ “Garden of Roses” ใช้สี Chidlom Pink บนผนัง และใช้กระเบื้องหิน Terrazzo บริเวณทางเดิน ดิสเพลย์สินค้าแบบ Open Display สบายตา เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสานวัฒนธรรมไทยและสากลได้อย่างลงตัว เทียบเท่าศิลปะชั้นสูง นอกจากนี้ ภายในห้อง“Personal Shopping Suite” และชั้น 2 ของเซ็นทรัลชิดลม ห้างเซ็นทรัลยังร่วมมือกับแบรนด์เทคโนโลยีเสียงแห่งอนาคตระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส “Devialet” เพื่อเพิ่มระบบเสียงที่ดีที่สุดในห้างให้กับลูกค้า และในขณะเดียวกันยังจับมือกับ “Jim Thompson” นำผ้าผืนสวยสุดพิเศษมาผลิตเป็นโซฟาเพื่อลูกค้าเซ็นทรัลชิดลมเท่านั้น• Influentially Stimulating – เป็นรีเทลที่นำศิลปะ มาผสมผสาน จนเกิดเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ลูกค้าได้สัมผัสก่อนใคร เช่น “Central Let ‘s Celebrate” ที่ตกแต่งห้างในธีม The Malai’s Family เรื่องราวความสุขของครอบครัวใหญ่ สื่อความผูกพันระหว่าง ห้างเซ็นทรัลกับลูกค้าที่ดูแลกันเหมือนคนในครอบครัว• Playfully Innovative – นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพิ่มความสนุกกับลูกค้า เช่น Samsung Galaxy Immersive Gardena ในคอนเซปต์ “Avant Gardena” ที่มอบประสบการณ์การชมดอกไม้แบบ Immersive ด้วยเทคโนโลยีการแสดงภาพบนจอบนดิจิทัลแคนวาส• Collaboratively Welcoming – มากกว่าสถานที่ช้อปปิ้ง แต่คือไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กที่สมบูรณ์แบบ ตอบโจทย์ทั้งการช้อปปิ้ง การรับประทานอาหาร การพักผ่อน และการสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีกิจกรรมและพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้คนหลากหลาย ตั้งแต่การจัดแสดงงานศิลปะ คาเฟ่ชั้นนำ อย่าง “Christian Louboutin” ที่เตรียมเทคโอเวอร์ “The Bar” กลายเป็น “Loubi Bar” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในเอเชีย ที่มีเมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม เช่น การจัดเวิร์กช็อป การแสดงดนตรีสด และกิจกรรมพิเศษที่สร้างความผูกพันและความสนุกสนานให้กับผู้มาเยือน ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุด คือการ Curating happiness ให้ลูกค้าที่มี lifestyle ที่แตกต่างได้เติมเต็มความสุขที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมได้ตามสไตล์ของตัวเอง