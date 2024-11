วิสทร้า ร่วมกับ ลอนซ่า จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ ‘Unlocking the Secrets of Joint Health’ เพื่อนำเสนอคุณประโยชน์ของ UC-II คอลลาเจนในการเสริมสร้างสุขภาพข้อ พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์วิสทร้า ร่วมกับบริษัท ลอนซ่า (Lonza) ผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยและพัฒนาสารอาหารและเทคโนโลยี จะจัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ 'Unlocking the Secrets of Joint Health: The Potential of UC-II for Aging Gracefully' ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท การสัมมนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพข้อ รวมถึงนวัตกรรมล่าสุดเกี่ยวกับ UC-II คอลลาเจนที่ไม่ผ่านการดัดแปลงทางเคมี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวอย่างมีคุณภาพสำหรับผู้สูงอายุในงานครั้งนี้ มีวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการสุขภาพสองท่าน ได้แก่ รศ.พ.ท.นพ. บุระ สินธุภากร ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ การผ่าตัดข้อเข่า และข้อสะโพกเทียม จากโรงพยาบาลเวชธานี และคุณเอมี่ ซันเดอร์แมน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของลอนซ่า ซึ่งจะมาแบ่งปันองค์ความรู้ในหัวข้อสำคัญที่ครอบคลุมถึงแนวทางการดูแลสุขภาพข้อ และประสิทธิภาพของการใช้คอลลาเจน UC-II ในการบรรเทาอาการข้อเสื่อมและเพิ่มสมรรถภาพการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ รวมถึงวัยทำงานที่เริ่มมีปัญหาเรื่องข้อหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจคือ 'โรคข้อเสื่อมและทางเลือกในการรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์ช้า' (Hip & Knee OA and Current Symptomatic Slow Acting Drugs) ซึ่งจะนำเสนอโดย รศ.พ.ท.นพ. บุระ สินธุภากร โดยจะกล่าวถึงสถานการณ์ของโรคข้อเสื่อม พร้อมทั้งวิธีการรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์ช้า แต่มีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดและอักเสบอย่างยั่งยืน และอีกหัวข้อหนึ่งคือ 'คอลลาเจนแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร และจุดเด่นของ UC-II' (Not All Collagen Are Created Equal: The Unique Advantage of Authentic UC-II) โดยคุณเอมี่ ซันเดอร์แมน จะนำเสนอคุณสมบัติพิเศษของ UC-II ซึ่งมีความสามารถสูงในการส่งเสริมการทำงานของข้อ เพิ่มความยืดหยุ่น และลดความเจ็บปวดจากการอักเสบของข้อเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในวาระเดียวกันนี้ทางวิสทร้าได้รับมอบประกาศนียบัตรจากบริษัทลอนซ่า เพื่อรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ UC-II® โดยห้องปฏิบัติการ Lonza Greenwood, USA ว่าผลิตภัณฑ์ VISTRA มีการใช้ UC-II® จริง และมีปริมาณคอลลาเจนชนิดไม่ถูกแปรสภาพตรงตามมาตรฐาน และเป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์วิสทร้า ที่จำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นทางการ​การจัดงานสัมมนานี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของวิสทร้าและลอนซ่าในการยกระดับสุขภาพข้อของคนไทย ด้วยนวัตกรรมสารสำคัญ UC-II จากลอนซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลเชิงลึกที่อิงจากวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การสูงวัยอย่างมีคุณภาพและการมีสุขภาพข้อที่แข็งแรง ท่ามกลางเทรนด์การดูแลสุขภาพที่เติบโตในปัจจุบัน