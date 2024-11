กรมทางหลวงชนบท ได้รับ ISO มาตรฐานข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

กรมทางหลวงชนบท ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 27001:2022 และ ISO 20000-1:2018 จาก UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (URS) ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ยกระดับการตอบสนองผู้ใช้บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล International Organization for Standardization (ISO) จาก UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (URS) ประจำปี 2567 จำนวน 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 และมาตรฐาน 20000-1:2018 อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของ ทช. ในการสร้างความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสูงสุดการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ช่วยให้ ทช. สามารถปกป้องข้อมูลสำคัญและลดความเสี่ยงจากการถูกละเมิดข้อมูลและภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการว่า ข้อมูลและระบบต่าง ๆ ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและมีการปกป้องจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการบริการด้านไอที (IT Service Management) ช่วยยกระดับคุณภาพในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มาตรฐานนี้ยังช่วยเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการจัดการระบบไอที รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพและการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 และ ISO 20000-1:2018 ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและคุณภาพของการให้บริการไอทีของ ทช. แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสากลเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ทช. จะดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นองค์กรดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลต่อไป