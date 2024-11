Wavemaker โชว์ผลงาน กวาด 18 รางวัล ในงาน Marketing Excellence Awards Thailand 2024

ความสำเร็จครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในวงการเอเยนซีไทยอย่างต่อเนื่องของเวฟเมคเกอร์ที่ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานทางการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ร่วมกับแบรนด์และครีเอทีฟเอเยนซีเริ่มด้วยแคมเปญ Oreo Pokémon ที่สร้างประสบการณ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคในทุกช่องทางจนเป็นไวรัล จนสามารถคว้า 4 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน และ Oreo Ally ที่สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยและสนับสนุนความเท่าเทียมด้วยการให้กำลังใจกลุ่ม LGBTQIA+ จนสามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงินมาได้นอกจากนี้เวฟเมคเกอร์ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกันระหว่างการใช้เสียงสังเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูลตำแหน่งแบบเรียลไทม์ของผู้บริโภคในแคมเปญ ‘Garnier AI Synthetic Voice’ จนชนะใจกรรมการได้รางวัลเหรียญทองในสาขา Excellence in Marketing Innovationเวฟเมคเกอร์ ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการวางแผนการใช้กลยุทธ์สื่อดิจิทัลด้วยชัยชนะอีก 1 เหรียญทองในสาขา Excellence in Digital Marketing จากแคมเปญ ‘ฮอลล์ น้ำแข็งไส’ ที่ผสมผสานกลยุทธ์การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมกับงานฝั่งครีเอทีฟในการเข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคของไทย และแคมเปญ ‘Halls XS Beverage’ ที่ได้รางวัลอีก 2 เหรียญเงินในสาขา Excellence in Customer Engagement และ Excellence in Launch Marketingรวมถึงยังมีรางวัลจากแคมเปญอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ‘Driving BMW Thailand to Success with the i5 Launch’ ที่คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง แคมเปญ ‘Colgate: Cracking the E-Commerce Code’ ได้ 1 เหรียญเงิน แคมเปญ ‘Krungthai-AXA Life: Being A Woman Shouldn’t be a Risk’ ได้ 1 เหรียญเงิน และแคมเปญ ‘Dumex – ‘So Much More’ ได้ 1 เหรียญเงินอีกด้วยคุณคริสโตเฟอร์ ออกัสท์ กรรมการผู้จัดการ เวฟเมคเกอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เราเป็นมีเดียเอเยนซีที่คว้ารางวัลจากเวทีต่าง ๆ มากที่สุดในประเทศไทย เพราะตลอด 7 ปีที่ก่อตั้งเวฟเมคเกอร์ขึ้นมา พวกเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของการทำการตลาดในยุคดิจิทัล ดังนั้นพวกเราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างและเป็นที่จดจำ ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือของทีมงานทุกคน และความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ เราจะยังคงเดินหน้าค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้บริโภคต่อไป”