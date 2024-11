สมาคมภัตตาคารไทยผนึกททท.จัด TFTM 2024 พบวัตถุดิบต้นน้ำราคาสุดพิเศษ

สมาคมภัตตาคารไทย ผนึกฟีนิกซ์ ททท. หอการค้าไทย สสส. จัดงานแฟร์และ Trade ด้านอาหารสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Food Travel Mart 2024 วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2567 ณ ฟีนิกซ์ ประตูนํ้า รวมพลผู้บริหารวงการท่องเที่ยว อาหาร และการค้า เดินหน้าดันไทยสู่ “ฮับ” อาหารโลก คาดปี 69 มูลค่าการค้าอาหารทะลุ 7 แสนล้าน ยกทัพวัตถุดิบอาหารถล่มราคาเพื่อร้านค้าและผู้บริโภค “ปลากระพง-ไข่-กุ้งลำปำ-น้ำตาล-น้ำมันพืช” นาทีทองไข่ฟองละ 1 บาท ฟังเรื่องเล่าจากนักสร้างตำนานอาหารไทย พร้อมอัพสกิลเทคนิคโซเชี่ยลมีเดียให้ผู้ประกอบการ สัมมนาเทรนด์อาหาร-ท่องเที่ยวปี 68 อัดแน่นตลอด 3 วันนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมภัตตาคารไทย ได้ร่วมกับศูนย์การค้าฟีนิกซ์ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) หอการค้าไทย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และพันธมิตร จัดงานอาหารสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Food Travel Mart 2024 หรือ TFTM 2024 ณ ศูนย์การค้าฟีนิกซ์ ประตูน้ำ โดยมุ่งหวังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่สำคัญของประเทศไทย โดยในปี 2567 มีมูลค่าการค้าอาหารราว 6.9 แสนล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตอีก 5 % หรือทะลุเกิน 7 แสนล้านบาท หากไม่มีปัจจัยกระทบโดยภายในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , นายอัศวิน คำแวง กรรมการผู้จัดการฟีนิกซ์ , ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 หอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร , ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนนายกสมาคมต่างๆ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจ อาหาร และการค้า เข้าร่วม นับเป็นงานสานพลังสานใจวงการธุรกิจท่องเที่ยวและอาหารไทยให้ก้าวไกลระดับโลก ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึง Gastronomy Tourism & Food Power ว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ตามเป้าหมายในปี 2568 ที่จะมีนักท่องเที่ยวสูงสุดที่ 39 ล้านคน อาหารไทยเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยที่จะช่วยสร้างรายได้ท่องเที่ยวทะยานสูงสุดที่ 3.4 ล้านล้านบาท พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาสัมผัสคุณค่าและความหมายของอาหารไทย เกิดเป็นความประทับใจจนไม่อาจลืมเลือน อาหารไทยนั้นเป็นจุดเด่น เป็นเสน่ห์ที่ดึงชาวต่างชาติจำนวนมากมาชิมในแต่ละปี มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นในแต่ละภูมิภาค เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 หอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร กล่าวว่า วัตถุดิบอาหารไทยนั้นนับว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล แต่ตนมีความห่วงใยวัตถุดิบไทยที่ถูกต่างชาติตีตลาดจำนวนมาก จึงต้องการส่งเสริมตลาด ด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจอาหารให้พบกับผู้ค้าวัตถุดิบโดยตรง ตลอดจนแนวทางต่างๆเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการให้มากที่สุด งานที่จัดที่ฟีนิกซ์นี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการช่วยเกิดการพบปะโดยตรงนางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทแอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าฟีนิกซ์ กล่าวว่า Phenix เป็นศูนย์ค้าส่งด้านอาหารระดับโลก เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วโลกในราคาต้นทาง ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาวางจำหน่ายและจัดแสดงภายในพื้นที่ Share Shop อีกหนึ่งช่องทางที่จะเข้าถึงเครือข่ายผู้ซื้อสินค้าและวัตถุดิบได้โดยตรง ให้สามารถซื้อขายและจำหน่ายสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้นภายในการจัดงานตลอด 3 วัน ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การแถลงความร่วมมือของหอการค้าไทย , สมาคมภัตตาคารไทย และสมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทย ในการสั่งซื้อปลากะพงปลอดภัยจำนวน 1,000 กิโล จำหน่ายในงานเป็นนาทีทอง ให้ร้านอาหารและประชาชนซื้อได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมถึงยังมีนาทีทองกุ้งลำปำ 3 น้ำ จากจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ราคาตัวละ 100 บาท จำนวน 300 ตัว และไข่ไก่ ราคาฟองละ 1 บาท จำนวน 10000 ฟอง จากเบทาโกร , ปลากะพงปลอดภัยในราคาสุดพิเศษ จากสมาคมผู้เลี้ยงปลากะพงไทย ,น้ำมันพืชมีสุขขวดละ46บาท (จำนวนจำกัดวันละ 200ขวด ทั้ง3 วัน และจำหน่ายแก๊ส PT ราคาพิเศษสุดการสาธิตการแล่ซาซิมิปลากะพงไทย เพิ่มเมนูใหม่ให้ร้านอาหาร , TED Talk จากนักชิมชื่อดัง , การสาธิตอาหารจากร้านชื่อดังและร้านในตำนานเช่น ครัวแต้จิ๋ว ตำนานเหลาในตลาดสด ,ส้มตำคุณกัญจน์ แชมป์ส้มตำระดับประเทศ6 ปีซ้อน ,ไก่ย่าง 100 ล้าน การแปรรูปไก่ย่างสุญญากาศ โดยพระราม 9 ไก่ย่าง , บอกเล่าเส้นทางความสำเร็จจากทีม VT แหนมเนือง , อาหารที่ต้อง Must Taste ยกทีมบอกเล่าบนเวที พบเมนูอร่อย ที่คัดสรรมาจากแดนไกล รวมร้านเด็ดดังที่ต้องชิมสักครั้งในชีวิตในงานพบกับการสัมมนาเทรนด์อาหาร-ท่องเที่ยวปี 68 อัดแน่นตลอด 3 วัน , เวที UP Skill เทคนิคโซเชี่ยลมีเดียให้ดัง ปังในธุรกิจค้าอาหารโดยทีมโค้ชจากอีจัน , กิจกรรมภูมิพลังวัฒนธรรมอาหารไทย : เมนูชูสุขภาพอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. , ฟังการแสดงดนตรี Taste of Music Concert เป็นต้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Thailand Food Travel Mart 2024 วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2567 ณ ฟีนิกซ์ ประตูนํ้า ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.