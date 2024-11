บีทูเอส ชวนเติมความสุขในทุกวันให้เบ่งบาน ไปกับ ART & GIFT Festival 2025 ชม-ช้อป-เวิร์กชอป ตลาดงานอาร์ต และของขวัญสุดพิเศษ

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.บีทูเอส ในเครือเซ็นทรัลรีเทล พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่แห่งการช้อป ตอกย้ำวิสัยทัศน์ การเป็น Art Destination ขอชวนทุกคนร่วมเติมเต็มความสุขส่งท้ายปีไปกับ “ART & GIFT Festival 2025” ที่นำเสนอความสุขผ่านงานศิลป์ และของขวัญในคอนเซปต์ Bloom with Passion เพราะ “ดอกไม้คือของขวัญที่ดีเสมอ” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567 ณ บีทูเอส ทุกสาขา ทั่วประเทศ ให้คุณดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความสดใส และแรงบันดาลใจจากดอกไม้ที่เบ่งบานที่สะท้อนถึง Passion ของทุกคนพร้อมยกขบวนกิจกรรมสนุกเพียบ ทั้ง ART Market, Workshop และ Mini Concert จากศิลปินมากมาย !โดยในปีนี้ บีทูเอส ได้ยกขบวนงานอาร์ต และคอนเสิร์ตจากน้อง ๆ ศิลปิน มาให้ชม, ชวนช้อป กับ ART Market กว่า 20 ร้านค้า และสนุกกับเวิร์กชอป D.I.Y. สุดชิค แบบจัดเต็ม เอาใจสายอาร์ตในทุกมิติ ให้ทุกคนได้ ชม ช้อป สนุก ได้ที่ร้าน บีทูเอส สาขาเซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น4 ตั้งแต่วันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2567 เวลา 11:00 - 20:30 น. และที่ร้าน บีทูเอส สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น5 ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม 2567 เวลา 11:00 - 20:30 น.นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์โชว์สุดพิเศษ T-POP Mini Concert จากน้อง ๆ ศิลปิน Club After Class ไม่ว่าจะเป็นวง ATK, Slow Sundae, Minnie, Yarra ที่จะมาร่วมสร้างความสนุก และให้ทุกคนได้ Meet & Greet ไปด้วยกันในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เสริมความสนุกด้วยกิจกรรม Bloom Your Lift เปิดพื้นที่ให้นักเรียน-นักศึกษา ได้ปล่อยพลังดนตรี แสดงดนตรีสดในงานในทุก ๆ วัน เวลา 16:00 - 20:45 น. และพบกับศิลปินคนโปรดสายอาร์ตตัวแม่ของใครหลายคน กับ กิจกรรมเวิร์กชอป MeamtarnArtwork “คอนลาจสมุดของขวัญปีมะเส็ง” ในวันที่ 9,10,17 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14:00-16:00 น. บีทูเอส เซ็นทรัลลาดพร้าว และพิเศษสุด ๆ สำหรับชาว B2S Club ชวนเติมความสุขให้ดอกไม้เบ่งบาน ตั้งแต่วันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2567 สะสมสติ๊กเกอร์ดอกไม้ เมื่อครบ 5 ดอก แลกรับสมุดโน๊ตสุดน่ารัก Bloom with Passion 1 เล่ม (จำนวนจำกัด) ได้ที่บูธ B2S Club ภายในงานพบกับกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2567 เตรียมตัวร่วมเวิร์กชอปสุดพิเศษกับศิลปินคนโปรด น้องยิม ปริญญากรณ์ ได้ที่ บีทูเอส เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น5 นอกจากจะได้ ชม ช้อป ชิลล์ ฟีลกู๊ด กับงานอาร์ต โชว์ และเวิร์กช้อปสุดพิเศษแล้ว ภายในงาน “ART & GIFT Festival 2025” บีทูเอสขอมอบโปรโมชั่น - ส่วนลดสุดพิเศษ ให้กับทุกคนเพื่อแทนความรู้สึกดี ๆ จากเรา บนร้านค้าออนไลน์ TikTok Shopภายในงานยังมีโซนอื่นๆ ให้ทุกคนได้สนุก และได้เก็บภาพกันอีกไม่ว่าจะเป็น ตู้ถ่ายภาพสติ๊กเกอร์ และผลงาน กระดาษห่อของขวัญ B2S Gift Card รวมทั้งสร้างบรรยากาศร้านตกแต่ง Display จากผลงานการออกแบบชนะการประกวด B2S GIFT DESIGN CONTEST 2024 ในธีมคอนเซ้ปท์ “Bloom with Passion” ออกแบบโดย นางสาว สิปปาจรีย์ ชัฎอนันต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ นางสาว ขวัญตา ชากัน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งมุมเวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 อย่างได้ในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเทสีหมี เพียงซื้อสินค้าในร้านครบ 199.- บาท รับพวงกุญแจน้องหมี แล้วเข้าร่วมได้, กิจกรรม Paint Your Passion @MontMarte เติมความสดใสให้กับเฟรมผืนผ้าใบ, กิจกรรม Bag & Bloom เพ้นท์กระเป๋าสุดชิค และกิจกรรม Bright with Bloom สร้างสรรค์กรอบรูปไม้ D.I.Y. จากการปั้นดินเบา ขึ้นเป็นชิ้นงานฝีมือเดียวในโลก เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้เพื่อน ครอบครัว และคนที่คุณรัก เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายจากบีทูเอส ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และตารางกิจกรรมอื่นๆ ได้ทาง https://bit.ly/4fzHaKf และ Facebook Fanpage : B2S Thailand