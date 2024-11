บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เปิดบริการใหม่ล่าสุด “LINK Transceiver Clinic for ALL” ปลดล็อกทุกปัญหาการเชื่อมต่อ กับที่สุดการดูแลแบบครบวงจร

เหนือกว่าแบบครบวงจร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เปิดตัวบริการพิเศษ “LINK Transceiver Clinic for ALL” ที่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน Optical Transceiver โดยเฉพาะ มาพร้อมบริการที่ครอบคลุม โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง จาก LINK AMERICAN มาดูแลลูกค้าทุกกลุ่มให้สามารถใช้งาน Transceiver ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อปลดล็อกทุกพันธนาการที่เคยประสบปัญหาได้อย่างไร้ขีดจำกัดวันนี้ (14 พ.ย. 67) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายสัญญาณอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเป็นผู้นำเข้า และค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณ ประกาศเปิดตัวบริการที่ครบวงจร “LINK Transceiver Clinic for ALL” ที่ตั้งใจมุ่งหวังจะช่วยให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และวิศวเครือข่าย (Network Engineer) สามารถใช้งาน Optical Transceiver ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของการสื่อสารทุกรุ่น (ACTIVE DEVICE) ทุกยี่ห้อ ทุกความเร็ว และทุกระยะทาง ได้ทันเวลา และหากอุปกรณ์เชื่อมต่อของการสื่อสารผ่าน Optical Transceiver ประสบปัญหาใด ๆ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จะเตรียมความพร้อมให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ดังนั้น LINK Transceiver Clinic for ALL จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์กลาง ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย พร้อมให้บริการแก่ประเทศในแถบเอเชียทั้งหมด อีกทั้ง ยังเป็นตัวช่วยที่สำคัญให้กับนักพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวเครือข่าย (Network Engineer) ได้มีตัวช่วยในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เคยประสบ ปลดล็อกทุกความกังวลใจได้อย่างครอบคลุม ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ และครบเต็มรูปแบบในเดือน มกราคม 2025 เป็นต้นไปสำหรับการเปิดบริการ “LINK Transceiver Clinic for ALL” แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ในการพัฒนาบริการหลังการขายให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถขอรับคำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ให้ตรงตามมาตรฐานระบบเครือข่ายต่าง ๆ เช่น SFP, QSFP+, และอุปกรณ์รองรับการสื่อสารความเร็วสูง ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย LAN หรือ ระบบการเชื่อมต่อแบบ Cloud DATA CENTER ที่ต้องการความแม่นยำ และเสถียรภาพที่สูง รวมทั้งบริการนี้ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านเข้ามารับบริการได้แบบครอบคลุม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนายสมบัติ อนันตรัมพร President of Interlink Communication PCL. Exclusive Authorized Distributor from LINK หรือ ผู้ก่อตั้งบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ และเป็นผู้ที่ตั้งใจจะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “LINK Transceiver Clinic for ALL เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการ ให้บริการที่เป็นมิตร และมอบความคุ้มค่า โดยมุ่งหวังที่จะเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของลูกค้าในการดูแลรักษาโมดูล SFP เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ Transceiver ของพวกเขา จะได้รับการดูแลอย่างครบวงจร จากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราที่พร้อมให้บริการ และสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าอย่างเต็มที่ และผมขอย้ำอีกครั้งว่า LINK Transceiver Clinic for ALL จะช่วยให้ลูกค้า และผู้ใช้งานทุกกลุ่ม สามารถใช้งาน Optical Transceiver ได้เต็มศักยภาพ และหมดกังวลกับการเกิดปัญหาทางเทคนิคในระยะยาว”พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญ นายธุวานนท์ สิงห์ขจร ผู้เป็น Product Specialist จาก LINK ASIAร่วมให้ข้อมูล อธิบายให้เห็นภาพชัด แนะนำถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Optical Transceiver ที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานในระบบโครงข่าย Networking ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกับได้รับเชิญ นางสาวพรนภา ลุนละวงษ์ Product Manager มาบรรยายถึงการบริการ “LINK Transceiver Clinic for ALL” ที่มีกลยุทธ์พิเศษขั้นกว่า มีการให้บริการที่ดีกว่า และครบวงจรกว่า จากประสบการณ์จริงที่ได้พบ ทั้งมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการติดตั้ง รวมถึงการแนะนำวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น โดยที่ลูกค้าสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการได้ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ และความสะดวกสบายที่เหนือกว่า ดังต่อไปนี้1.ALL COMPATIBLE : สามารถใช้งานเข้ากันได้กับ ทุกยี่ห้อ (All Brand) ของอุปกรณ์การสื่อสารทุกความเร็ว (All Speed) และทุกระยะทาง (Distance)2.3 DAY DELIVERY : สามารถส่งสินค้า SFP ได้ภายใน 3 วันทำการ และสินค้า DAC, AOCภายใน 3 Week โดยหากต้องการนำสินค้าไปทดสอบ ก็สามารถติดต่อขอรับไปทดสอบได้ครั้งละ 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 3 สัปดาห์ ต่อเนื่อง3.3 YEAR WARRANTY : สินค้า SFP Transceiver ของ LINK รับประกัน 3 ปีเต็ม หากมีปัญหาระหว่างการใช้งาน หรือ มีปัญหาขัดข้อง หรือ มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ สามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันที ภายในระยะเวลารับประกัน 3 ปีโดยยังได้เรียนเชิญ Senior Network Engineer ผู้ดูแลศูนย์ LINK Transceiver clinic for allนายธนากร ชนะวงศ์วิสุทธิ์ มาเจาะลึกให้ความรู้ สำหรับผลิตภัณฑ์ Optical Transceiver ของ LINK ที่เป็นทางเลือกอย่างครบวงจร สำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายขีดความสามารถของเครือข่าย และการสื่อสาร เตรียมพร้อมสู่อนาคตในยุคของการเชื่อมต่อความเร็วสูง ซึ่งนับว่า Optical Transceiver นี้ เป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ทั้ง SFP (Small Form-factor Pluggable) และ QSFP+ (Quad Small Form-factor Pluggable) รวมถึงการส่งข้อมูลระยะไกล ในหลากหลายมาตรฐาน เช่น 10G, 25G, 40G, และ 100G เพื่อตอบสนองการใช้งานในโครงข่ายต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกหน่วยงาน โดยนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในเครือข่ายการสื่อสารสมัยใหม่ที่ต้องการส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูงมากขึ้น สามารถรับ - ส่งสัญญาณได้ด้วยระยะที่ไกลขึ้น และยังเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ NETWORKING ให้สามารถรองรับการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มากมายมหาศาลได้อย่างไร้ขีดจำกัดนอกจากนี้ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยังได้เน้นการพัฒนาโซลูชัน Optical Transceiver ให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์โครงข่ายจากหลายผู้ผลิต และสอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น และหมดความกังวลใจ ทั้งในเรื่องของการนำไปใช้งานต่างรุ่น ต่างยี่ห้อ รวมถึงยังช่วยประหยัดต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวอีกด้วย โดยนับว่า สินค้า อุปกรณ์ และการบริการที่ครบวงจรหลังการขายนี้ เป็นความตั้งมั่นนนของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาช่วยแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือชั้น ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อต้องการผลักดันให้ระบบเครือข่ายดิจิทัลของประเทศไทย สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป