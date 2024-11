“เซ็นทรัลรีเทล” 9 เดือนกำไรร่วม 6 พันล. สปีดสาขาโค้งท้าย-ซุ่มโมเดล“Strip Mall”

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล เผยไตรมาส3 โตสวนกระแส โกยรายได้ 6.3 หมื่นล้านบาท ทำกำไร 2 พันกว่าล้านบาท พุ่ง 86% พร้อมเร่งเครื่องธุรกิจรับไฮซีซั่นช่วงโค้งท้ายปี ขยายสาขาใหม่เพียบนายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า ผลการดำเนินธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ในไตรมาส 3 ปี 2567 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม 63,114 ล้านบาท (+6% YOY) กำไรสุทธิ 2,129 ล้านบาท (+86% YOY) อันเป็นผลมาจากการเดินหน้าขยายธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการปรับโฉมห้างร้านต่าง ๆ การเพิ่มเติมแบรนด์สินค้าใหม่ๆ ในพอร์ตโฟลิโอ ทั้งในไทย เวียดนาม และอิตาลี ตลอดจนการบริหาร 3C (Cash, Cost, Capex) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ“โดยในไตรมาส 3 เซ็นทรัล รีเทล ได้มีการขยายสาขาใหม่ 2 สาขาของไทวัสดุ รวมถึงการขยาย โก โฮลเซลล์ โซนภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต 2 สาขา และการเปิดศูนย์การค้า GO! และไฮเปอร์มาร์เก็ต GO! อีก 1 สาขา ในประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการ 9 เดือนของปี 2567 ยังเดินหน้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยรายได้รวม 193,538 ล้านบาท (+6% YOY) กำไรสุทธิ 5,960 ล้านบาท (+22% YOY)”สำหรับในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เซ็นทรัล รีเทล เตรียมเดินหน้าสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องรับช่วงไฮซีซั่น โดยมีไฮไลท์แผนงาน ดังนี้1. ธุรกิจแฟชั่น• ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม เตรียมฉลอง Grand Opening “The Store of Bangkok” อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบ ‘One-Stop-Shopping’ ระดับเวิลด์คลาสลักชัวรี่ให้แก่ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ2. ธุรกิจฮาร์ดไลน์• ไทวัสดุ เตรียมขยายเพิ่มอีก 1 สาขา ที่จังหวัดแพร่ ตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 DIY Home Retailer ของไทย ด้วยจำนวน 86 สาขาภายในสิ้นปี 25673. ธุรกิจฟู้ด• Tops เดินหน้าขยายสาขาท็อปส์ทุกรูปแบบ อีก 9 สาขา ซึ่งจะทำให้สิ้นปี 2567 มีท็อปส์รวมกันทั้งสิ้น 690 สาขาทั่วไทย• GO Wholesale เตรียมเปิดสาขาเจริญราษฎร์ ในเดือนธันวาคม พร้อมตั้งเป้าปิดปี 2567 รวม 10 สาขาทั่วไทย ตอกย้ำความแข็งแกร่งศูนย์ค้าส่งอาหารที่ครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Grow with Go” และการเป็น New Growth Engine ที่สำคัญของเซ็นทรัล รีเทล• ซูเปอร์มาร์เก็ต go! (มินิ โก!) ในเวียดนาม เตรียมขยายเพิ่มอีก 4 สาขา ซึ่งจะทำให้มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 14 สาขา ใน 10 จังหวัด ภายในสิ้นปี 25674. ธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้• ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เตรียมเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ “Strip Mall” เป็นครั้งแรกที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขากาญจนบุรี ครบครันไปด้วยร้านค้าและบริการหลากหลาย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการ ดึงดูดทราฟฟิกลูกค้าให้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนอีกด้วย• ศูนย์การค้า GO! และไฮเปอร์มาร์เก็ต GO! ในเวียดนาม เร่งเครื่องขยายเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขา Bac Lieu และสาขา Ninh Thuan เพื่อสร้างการเติบโต ตอบรับกับเศรษฐกิจของเวียดนามที่อยู่ในช่วงขาขึ้น โดยตั้งเป้าปิดปี 2567 ด้วยจำนวนศูนย์การค้า GO! ทั้งสิ้น 42 สาขา ใน 32 จังหวัดทั่วเวียดนามนอกจากแผนขยายสาขาของธุรกิจในเครือที่เติบโตแบบก้าวกระโดด เซ็นทรัล รีเทล และกลุ่มธุรกิจในเครือยังได้เตรียมจัดแคมเปญใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ CELEBRATION OF HAPPINESS เทศกาลปลายปีสุดอลังการ ที่จะเนรมิตบรรยากาศความสุขตลอดเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ต้อนรับนักท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งในธีม Festive ของห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน เพื่อให้ทุกคนได้มาเพลิดเพลินและเก็บภาพความประทับใจ, กองทัพกระเช้าของขวัญ เพื่อมอบให้กับคนพิเศษที่ท็อปส์ และโก โฮลเซลล์, ช้อปปิ้ง Christmas Tree ต้นสนจริงจากแคนาดา สายพันธุ์ที่หอมที่สุดที่ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮมรวมถึงศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่ชวนทุกคนมาพบกับบรรยากาศแห่งความสุข ด้วยการจับมือกับ Disney & PIXAR ในการตกแต่งศูนย์การค้า พร้อม Special Pop-up และสินค้าคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะช่วงเทศกาล และห้ามพลาด! กับการช้อปปิ้งของขวัญสุดพิเศษ เพื่อส่งมอบความสุขให้คนที่คุณรักได้ง่ายๆ ผ่านช่องทาง Central Online และ Tops Online รวมถึงแพลตฟอร์มออมนิแชแนล และบริการที่ครบครันจากเซ็นทรัล รีเทล ได้อีกด้วยบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งทั้งหมด 3,759 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannelโดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ต และศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ดฮอลล์ ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ท็อปส์เดลี่ โก โฮลเซลล์ บิ๊กซี / GO! และ ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม มินิ โก (go!) เวียดนาม ลานชี มาร์ท เวียดนาม(2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (3) กลุ่มแฟชั่นซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ(4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่ สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม(5) กลุ่มเฮลธ์แอนด์ เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์มีโดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 62 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 42 จังหวัด และประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ