ซี.พี.เวียดนาม สนับสนุนรัฐบาลเวียดนามเพิ่มขีดความสามารถการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

และร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่าง ซี.พี.เวียดนาม กับ องค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนในเวียดนาม (The Partnership for Sustainable Agriculture in Vietnam: PSAV) องค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามกล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคเกษตรกรรมของเวียดนาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและชาวเวียดนาม ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาที่ทุกคนในเครือซีพียึดมั่นในการดำเนินธุรกิจต้องคำนึงถึงประโยชน์ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ประโยชน์ของประเทศ ประชาชนในประเทศนั้นๆ และบริษัท ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยพัฒนาความทันสมัยให้กับห่วงโซ่อุปทานในภาคเกษตร เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายในการผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่จะช่วยให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมความร่วมมือกับ PSAV จะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นOCOP โดย ซี.พี.เวียดนามจะเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการใช้เครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งของบริษัทช่วยกระจายผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง การพัฒนาบุคลากรในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างโครงการ OTOP ของไทยและ OCOP ของเวียดนาม ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคนอกจากนี้ โครงการความร่วมมือยังมีแผนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ OCOP หรือในอำเภอตัมนอง จังหวัดด่งท้าป รวมทั้งเชื่อมโยงโครงการเข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนโครงการอย่างยั่งยืน