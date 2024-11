“สุริยะ” หารือผู้บริหาร SDHS ประเทศจีน สนใจลงทุน "แลนด์บริดจ์" และงานก่อสร้างขนาดใหญ่ในไทย

“สุริยะ” ต้อนรับคณะผู้บริหาร Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd. จากมณฑลซานตง ประเทศจีน ที่ขอเข้าพบเพื่อหารือการลงทุน "แลนด์บริดจ์" และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd. (SDHS) สาธารณรัฐประชาชนจีน และหารือเกี่ยวกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคม โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และนายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เข้าร่วมหารือนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวว่า คณะผู้บริหาร SDHS ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ ในมณฑลซานตง ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือของประเทศจีน ได้มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทย และได้ขอเข้าพบเพื่อหารือถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคม เพื่อศึกษาแนวทางการร่วมลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการแลนด์บริดจ์ หรือสะพานเศรษฐกิจ โดยสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างท่าเรือในจังหวัดชุมพรกับระนอง (อ่าวไทย-อันดามัน)โครงการนี้จะประกอบด้วย ทางหลวงพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 90 กิโลเมตร ทางรถไฟเชื่อมทั้ง 2 จังหวัด สร้างระบบการขนส่งทางท่อ (pipeline) และสร้างท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัย ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้อธิบายถึงความสำคัญของโครงการฯ และลักษณะการร่วมลงทุน นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้นำเสนอโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างวงแหวนรอบที่ 3 รอบกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ SDHS ได้รับทราบอีกด้วย