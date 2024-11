“แพลทินัม”ปักหมุดตลาดน้ำงานวัดดึงนทท. ทุ่ม 50 ล. เปิด “SAWASDEE FOODIE HUB”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การค้าแพลทินัม มั่นใจศักยภาพแข็งแกร่งเดินหน้าธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จ ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทย ทุ่มงบ 50 ล้านบาท พร้อมเปิดแล้ววันนี้ “SAWASDEE FOODIE HUB” ชั้น 5 โซน 3 ฝั่งโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ตลาดน้ำ – งานวัด เสน่ห์อาหารไทย รวมเมนูเด็ดร้านดังมากกว่า 1,000 เมนู กว่า 65 ร้าน เพิ่มประสบการณ์ ช้อปฟินกินเพลิน มั่นใจ ไฮ-ซีซั่น นี้ รองรับการมาเยือนของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง 20%นางสุฐิตา ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าแพลทินัม ถือเป็นธุรกิจเรือธงของบริษัทที่ครองใจลูกค้าชาวไทยและต่างชาติมายาวนานตลอดระยะเวลา 18 ปี โดยในปีนี้ได้รับรางวัล Travellers’ Choice Awards Winner 2024 ประเภท “Things to do in Bangkok” จาก Tripadvisor เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มประสบการณ์ช้อปฟินกินเพลิน เติมเต็มร้านค้าภายในศูนย์การค้า ให้มีความหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทุกโซน หวังเอาใจคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบการช้อปสินค้าแฟชั่นที่สดใหม่ตามกระแส ตอกย้ำความเป็นศูนย์รวมแฟชั่นค้าส่งที่ดีที่สุดในอาเซียนพร้อมทุ่มงบ 50 ล้านบาท รีโนเวทชั้น 5 โซน 3 ฝั่งโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เปิดโซนอาหาร “SAWASDEE FOODIE HUB” เอาใจลูกค้าผู้หลงใหลในรสชาติอาหารเสน่ห์ไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ ตลาดน้ำ – งานวัด เสน่ห์อาหารไทย ที่มีความโดดเด่นด้านงานออกแบบตกแต่งภายในโดยใส่ไอเดียเสน่ห์ความเป็นไทยยอดนิยมเข้าไปให้ปรากฏชัด เช่น การคัดสรรวัสดุตกแต่งโถงเพดานด้วยการจำลองแบบเรือพายย้อนยุคพร้อมประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ผสมผสานกับการนำลวดลายผ้าขาวม้ามาตกแต่งเพิ่มเติม โดยบริเวณนี้ถือเป็นจุดดึงดูดไฮไลท์ ที่มีสีสันและความสนุกสนาน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายกิน ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเป็นอย่างมาก และสิ่งสำคัญที่สุด คือการคัดสรรเมนูเด็ดจากร้านดังกว่า 1,000 เมนู มากกว่า 65 ร้านค้า บนพื้นที่รวมประมาณ 2,000 ตร.ม.พร้อมจัดสรรพื้นที่สำหรับนั่งพักและรับประทานอาหารให้อิ่มอร่อยหลังจากการช้อปปิ้งอีกด้วยโดยมีร้านค้าไฮไลท์ที่น่าสนใจได้แก่ ร้านสุขแซ่บ, Ali’s Thai Halal Restaurant, ก๋วยเตี๋ยวเรือประตูชัย, Mango Siam, ปังสยาม,กูโรตี,Durian Story, My Avocado, 29 Thai Coco,Thai Thai Slurpee,ลูกก๊อ, IYARA Premium Fruit, Mikka, ฤทธิ์กระเพรา, ชาม ก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุก, ก่วงเฮง ข้าวมันไก่, สยามหมูย่าง, ปั้นแป้ง ปาท่องโก๋สะบัดน้ำมัน, กล้วยทอดโบราณ ฯลฯด้านแนวคิดการพัฒนา “SAWASDEE FOODIE HUB” ขึ้นมานั้น เป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก “Beauty, Gift & Spa” ที่อยู่บริเวณโซน 3 ชั้น 1 - 4 ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 9,000 ตร.ม. ที่เพิ่งเปิดให้บริการช่วงไตรมาส 2/2566 ด้วยปัจจุบันสินค้าและบริการด้านความงามและสุขภาพตลอดจนขนมของฝากของที่ระลึกของไทยกำลังเป็นกระแสที่ต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทางบริษัทจึงมองว่าการเติมเต็มในส่วนอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ไทยสตรีทฟู้ดเพิ่มเข้าไปจะเป็นการเติมเต็มประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้าและเป็นแม่เหล็กสำคัญสำหรับโซนดังกล่าวอีกทั้งพิกัดโลเคชั่นโซน 3 นั้นเป็นพื้นที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากบริเวณชั้น 2 โซนดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังทางเดินลอยฟ้า Ratchaprasong Walk ซึ่งภายในปี พ.ศ.2567 มีทราฟฟิกคนเดินเฉลี่ย 67,000 คน/วัน โดยสามารถเดินไปยังสถานีรถไฟฟ้าสถานีชิดลมและสยาม หรือจะเดินไปยังท่าเรือประตูน้ำได้อย่างสะดวกสบาย“อีกปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ทราฟฟิกบริเวณโซน 3 มีผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น คือที่บริเวณชั้น 5 มีจุดเชื่อมบันไดเลื่อนไปยัง ชั้น 6 ล็อบบี้ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ซึ่งมีจำนวนห้องพัก 288 ห้อง ซึ่งมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 94% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 จึงเชื่อมั่นว่าช่วง ไฮ-ซีซั่น นี้ ศูนย์การค้าแพลทินัม พร้อมรองรับการมาเยือนของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง 20%”