ปรากฏการณ์คอลลาบอเรชั่นอาร์ตทอยระดับโลก มอลลี่ แฟ็กทอรี่ สตูดิโอ ร่วมกับ สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ เปิดตัวคาแรคเตอร์สุดคิวท์ขนาดยักษ์ครั้งแรกในโลก

ฮือฮาและเป็นกระแสอยู่ตลอด กับงานอีเว้นต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เหล่านักสะสมและสาวกอาร์ตทอยตั้งตารอคอย เมื่อ Molly Factory Studio ร่วมกับ สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ สร้างปรากฏการณ์เหนือความคาดหมาย ตอกย้ำการเป็นโกลบอลเดสติเนชั่นที่ครองใจลูกค้าเป็น #1 Top of Mind จับมือกันเนรมิตพื้นที่แห่งความสบายใจ และเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกัน ผ่านวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ของ ‘มอลลี่’ หรือ ‘มด - นิสา ศรีคำดี’ ศิลปินระดับโลกผู้นำเสนอผลงานคาแรคเตอร์อาร์ตทอยที่ฮอตและเป็นกระแสแรงที่สุดแห่งปี ครั้งนี้นำทุกคนไปสู่การเยียวยาทางอารมณ์ กับคาแรคเตอร์อันเป็นที่รักอย่าง “CryBunny” และ “CryTeddy” คาแรคเตอร์สุดคิวท์ขนาดยักษ์ครั้งแรกในโลก ในงาน Siam Paragon x CryBunny “Letting go” ณ พาร์คพารากอน ซึ่งจัดควบคู่ไปพร้อมกันกับงาน Siam Center x CryTeddy “Holding on” ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ จัดเต็มกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ และสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ ที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นจำหน่ายเฉพาะที่สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ เท่านั้น!!ทั้งสองคาแรคเตอร์ล่าสุดนี้ มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ ที่ทำหน้าที่กับใจ บริเวณ พาร์ค พารากอนสยามพารากอน พบกับ "CryBunny" ในแนวคิด "Letting Go" สัญลักษณ์แห่งการหลุดพ้นจากพันธนาการทางใจและการต่อสู้ในอดีต ในขณะที่ สยามเซ็นเตอร์ ชวนให้คุณร่วมเดินทางไปกับ "CryTeddy" ในแนวคิด "Holding On" ที่จะพาคุณผ่านห้วงแห่งความโศกเศร้าที่ยึดติด สู่การปล่อยวางแล้วก้าวต่อไป คาแรคเตอร์ทั้งสองนี้เปรียบเหมือนสองขั้วแห่งการปลดปล่อย สะท้อนถึงเส้นทางการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวของ ‘มอลลี่’ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดี โดยครั้งนี้มีการเลือกใช้วัสดุเป่าลมเป็นวัสดุหลักที่นำมาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสื่อถึงความรู้สึกเบาสบายและการปล่อยวางจากความกังวลต่างๆ ซึ่งท้ายที่สุด ชีวิตก็แค่ต้องรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ยึดติด และเลือกโอบกอดเฉพาะสิ่งที่สำคัญเท่านั้นร่วมเดินทางผ่านห้วงแห่งความโศกเศร้า และก้าวต่อไปกับอีเว้นท์สุดพิเศษ ต่อเนื่อง 12 วันเต็มใน 2 พื้นที่ โดยงานนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึง 1 ธันวาคม 2567 ปักหมุดใจกลางมหานครกรุงเทพสยามพารากอน และ สยามเซ็นเตอร์ The World’s Best Destination for Celebration Experiences จุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองความสุขสำหรับทุกคนที่จะสร้างความประทับใจและถ่ายภาพแชร์โมเม้นท์แห่งความทรงจำไปด้วยกันภายในงานเตรียมพบกับป๊อปอัพจำหน่ายสินค้าสุดคิ้วท์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละคร รวมถึงคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด พร้อมกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่จะจัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจและแฟนคลับของศิลปิน ติดตามเซอร์ไพรส์ ครั้งใหญ่จาก Molly Factory Studio สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Molly Factory Officialทุกช่องทาง หรือ Facebook: SiamParagon โทร. 02-610-8000 และ Facebook: SiamCenter