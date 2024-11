BBGI จับมือ Keppel-CleanEdge พัฒนาธุรกิจ Bio-LNG ในไทย

BBGI ผนึก Keppel และ CleanEdge ร่วมพัฒนาธุรกิจ Bio-LNG ในประเทศไทย มีกำลังผลิต 130 ตันต่อวัน คาดเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2570 ช่วยยกระดับการใช้พลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ร่วมกับ บริษัท เคปเปล จำกัด (Keppel) และ คลีนเอดจ์ รีซอร์สเซส จำกัด (CleanEdge) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไบโอแอลเอ็นจี (Bio-LNG) ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการใช้พลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพันธมิตรทั้งสามบริษัทมีแผนพัฒนาขยายกำลังการผลิตในประเทศไทยเพิ่มเติมในช่วง 3-5 ปีข้างหน้านายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากสิงคโปร์เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไบโอแอลเอ็นจีซึ่งจะเป็นโครงการ Flagship ใหม่ในด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยในระดับภูมิภาค โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ BBGI ในการสร้างนวัตกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน การลงทุนในการผลิตไบโอแอลเอ็นจีนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ แต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน (Energy Transition) ของ BBGI ด้วยการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดจากเชื้อเพลิงชีวภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย Net Zero ของประเทศไทยอีกด้วยสำหรับโครงการไบโอแอลเอ็นจี (Bio-LNG) หรือ Liquefied Biomethane ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีความเข้มข้นของคาร์บอนต่ำ จึงช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โครงการนี้คาดว่าจะมีกำลังการผลิตประมาณ 130 ตันต่อวัน และมีเป้าหมายที่จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2570ทั้งนี้ Keppel Ltd. เป็นผู้จัดการและผู้ดำเนินการสินทรัพย์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแข็งแกร่งในโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ และการเชื่อมต่อ โดยมีสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ Keppel ดำเนินงานในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและบริการด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด การลดคาร์บอน การฟื้นฟูเมืองอย่างยั่งยืน และการเชื่อมต่อดิจิทัล Keppel ได้สร้างมูลค่าให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนที่มีคุณภาพและพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ที่หลากหลาย รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลและทรัสต์ด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วน CleanEdge Resources Pte. Ltd. มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นบริษัทด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอเทคโนโลยีที่พลิกโฉมสำหรับการบำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรมและโซลูชันการแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน โดยมุ่งเน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน โดยมี Lars Enviro Pvt. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด ดำเนินการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมชั้นนำในอินเดีย ด้วยประสบการณ์เชิงลึกกว่า 25 ปีในด้านการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงโซลูชันก๊าซชีวภาพ Lars Enviro Pvt. Ltd. ได้ดำเนินโครงการใน 22 ประเทศทั่วโลก