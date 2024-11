​"The Little Campus 2024" ปักหมุดจุดหมายใหม่แห่งการเรียนรู้สำหรับน้องๆเจนอัลฟ่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลยกระดับประสบการณ์ Edutainment รับเทรนด์การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

กรุงเทพ – ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แคมเปญ “The Little Campus” ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผ่านการเรียนและเล่น ผนึกกำลังกับพันธมิตรชั้นนำกว่า 300 สถาบัน พร้อมสถาบัน Edutainment และ Playland ระดับโลก จัดแคมเปญ "The Little Campus 2024 พัฒนาทักษะที่ใช่ อัปสกิลที่ชอบ" มุ่งส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านผ่านการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาเจนอัลฟ่าเรียนรู้ผ่านการเล่น: สร้างพัฒนาการที่สมวัยจากประสบการณ์จริงเด็กเจนอัลฟ่าต้องการพื้นที่ที่พวกเขาได้เรียนรู้อย่างอิสระ ได้สำรวจ ได้ลองผิดลองถูก และได้พัฒนาการเข้าสังคมผ่านการเล่นกับเพื่อน การเรียนรู้ที่แท้จริงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่เกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ที่เด็กๆ รู้สึกปลอดภัยและเป็นอิสระที่จะค้นพบตัวเอง The Little Campus จึงรวบรวมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน ทั้งด้านร่างกายผ่านการเคลื่อนไหว ด้านอารมณ์ผ่านการแสดงออก ด้านสังคมผ่านการเล่นกับเพื่อน และด้านสติปัญญาผ่านการสำรวจและค้นพบ เพราะเราเชื่อว่าการเล่นอย่างสร้างสรรค์คือกุญแจสำคัญของพัฒนาการที่สมวัยและสมดุลสนุกเต็มที่กับกิจกรรมที่เด็กๆ หลงรักปลดปล่อยพลังไปกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ BOUNCETOPIA สนามเป่าลมขนาดยักษ์กว่า 2,000 ตร.ม. ให้เด็กๆ ได้สนุกกับการกระโดดอย่างเต็มที่, FUN CITY ศูนย์รวมเกมสุดมันส์ที่สร้างความสนุกและช่วยเสริมทักษะ, HARBORLAND สนามเด็กเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในทุกการเคลื่อนไหวกิจกรรมเสริมทักษะและจินตนาการฝึกฝนทักษะการตอบสนองที่ JOYLIDAY PLUS หรือเพลิดเพลินกับการเล่นเสริม IQ และ EQ ที่ KIDZOOONA สนามเด็กเล่นจากญี่ปุ่น รวมถึง KIDZOONA SAFARI ที่จะพาเด็กๆ สู่การผจญภัยในธีมธรรมชาติ ให้ได้เรียนรู้และสำรวจโลกในแบบสร้างสรรค์พื้นที่ท้าทายสำหรับเด็กที่รักการผจญภัยสำหรับเด็กๆ ที่ชอบความท้าทาย KIZTOPIA คือศูนย์ความบันเทิงที่ส่งตรงมาจากประเทศสิงคโปร์ ที่เน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์, PLAYMONDO สวนสนุกระดับเวิลด์คลาสที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ท้าทายและฝึกทักษะ พร้อมกับ PORORO AQUA PARK สวนน้ำลอยฟ้าธีมการ์ตูนดังจากเกาหลี ที่ให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินในสระน้ำที่ออกแบบพิเศษ และ SKYRISE ADVENTURES โซนปีนป่ายที่เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ที่จะเติมเต็มความตื่นเต้นและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสนุกสนานเอาใจคุณพ่อ คุณแม่ด้วยสิทธิพิเศษตลอดแคมเปญรับคูปองส่วนลด 200 บาทเมื่อใช้จ่ายครบ 3,000 บาท, สะสมพอยท์สูงสุด 10,000 พอยท์สำหรับสมาชิก The 1 และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และมาพัฒนาทักษะที่ใช่ อัพสกิลที่ชอบ เติมเต็มความสุขในทุกๆ วันพร้อมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ในแคมเปญ The Little Campus 2024 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลใกล้บ้าน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2567​ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th