“ม.ล.ปีกทอง-สุชาติ”ตัวเต็งชิงCEO OR ชี้แสดงวิสัยทัศน์สัปดาห์นี้-ประกาศชื่อปลายพ.ย.

เปิดตัวผู้สมัครชิงตำแหน่ง CEO OR คนใหม่ จับตา “ม.ล.ปีกทอง -สุชาติ” ตัวเต็งแทน “ดิษทัต” ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ในสัปดาห์นี้ คาดว่าประกาศชื่อCEO ORคนใหม่ปลายเดือนพ.ย.นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)คนใหม่ แทน นายดิษทัต ปันยารชุน CEO OR คนปัจจุบัน ซึ่งจะเกษียณอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 11 ธ.ค.67นั้นทั้งนี้ OR ได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ที่สนใจยื่นสมัครชิงCEOและเปิดให้ยื่นใบสมัครมาตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.-4 พ.ย.2567 ปรากฎว่า มีผู้ให้ความสนใจสมัครชิงตำแหน่ง CEO คนใหม่หลายคน ซึ่งมีทั้งผู้บริหารภายในองค์กรOR เองและคนภายนอกองค์กร ประกอบด้วย ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR และเป็นบุคคลจากภายนอกอีก 2-3 คนอย่างไรก็ดี ขณะนี้ทางคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารOR อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดหรือไม่ โดยจะให้ผู้ที่สมัครชิง CEO ได้แสดงวิสัยทัศน์การบริหารและการนำพาองค์กรOR ในสัปดาห์นี้ เพื่อให้คณะกรรมการ ฯพิจารณาและคาดว่าจะประกาศรายชื่อCEO OR คนใหม่ได้ภายในปลายเดือนพ.ย.นี้สำหรับประวัติผู้สมัครชิงตำแหน่ง CEO คนใหม่ “ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่” จบการศึกษา-ปริญญาตรี Bachelor of Science (Petroleum Engineering), The University of Texas at Austin, USA -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบการณ์การทำงาน1 ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 พฤศจิกายน 2559-30 กันยายน 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัดส่วนประวัติ “สุชาติ ระมาศ” มีประสบการณ์การทำงานปี 2562-30 กันยายน 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1 ตุลาคม 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ปตท.ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)