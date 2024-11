ฉลอง “KFC” สาขาที่ 500 ที่ One Bangkok ดีไซน์สุดล้ำ ยกระดับดิจิทัลไลฟ์สไตล์

KFC สาขานี้มีจุดเด่นในด้านการออกแบบที่ทันสมัยและมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่รวดเร็วของผู้บริโภค ในปัจจุบัน ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบคีออส (Kiosk) ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ร้านยังมี KFC Café by So Coffee และ Chang Cold Brew ซึ่งเป็นเครื่องดื่มพิเศษที่ยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารอีกด้วยคุณอรณัฐร์ ผกาภรณ์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของเราคือการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง เรามุ่งเน้นกลยุทธ์การขยายสาขาแบบ Occasion based Store Format ซึ่งเหมาะกับกลุ่มลูกค้าและพื้นที่ที่แตกต่างกัน และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกโลเคชันที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค”ร้าน Flagship ที่ One Bangkok ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่รับประทานอาหาร แต่ยังถูกออกแบบให้เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยการตกแต่งที่สวยงาม ทำให้เป็นจุดถ่ายรูปที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ยังมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ให้เลือกซื้อ ทั้ง KFC Original Collection และ KFC Thailand 40th Anniversary Collectionในระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมาในฐานะพันธมิตรแฟรนไชส์ของ KFC บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ได้เปิดสาขาใหม่ในโลเคชั่นที่มีศักยภาพต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า รวมทั้งมีการปรับแผน กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ เช่น Digital Menu Board และระบบสั่งอาหารผ่านเครื่องคีออส ช่วยให้การสั่งซื้อมีความถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการและการผลิตอาหารที่มีคุณภาพทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ประมาณ 40 สาขาทุกปี ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองการกระจายตัวของเมืองไปยังเมืองรองต่าง ๆ ด้วย