“ซับเวย์” เสียหลัก เจอเกม “ใต้ดิน” คนกินรับเคราะห์

การตลาด – วิเคราะห์ ปัญหาโอละพ่อ ซับเวย์ ร้านเดิมกว่า 105 สาขาถูกยกเลิกแฟรนไชส์ แต่ยังเปิดขายได้แบบคุณภาพไม่มาตรฐาน ด้านโกลัคเร่งแก้ปมปัญหา หลังโดนรุมว่าปล่อยมานานแบบนี้ได้อย่างไร วงในชี้อาจเป็นการแก้เกมของกลุ่มแฟรนไชส์เดิมกลายเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาทันทีสำหรับ แซนด์วิช ซับเวย์ คิวเอสอาร์ชื่อดังจากอเมริกา เมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริโภคจำนวนมาก ร้องเรียนว่า แซนด์วิชของซับเวย์ไม่มีคุณภาพเหมือนเดิม ผ่านทั้งทางโลกโซเชียล ผ่านทางเพจของซับเวย์ ไทยแลนด์ เองด้วยไม่ว่าจะเป็น ขนมปังไม่ใช่ของซับเวย์ สีพิมพ์จากกระดาษเลอะติดอาหาร กระดาษห่อแซนด์วิชไม่มีลายโลโก้ซับเวย์ รวมไปถึงวัตถุดิบหลายอย่างไม่มีให้เลือกมากเหมือนปกติเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับแฟรนไชส์ดังอย่างซับเวย์ที่เข้มงวดกับคุณภาพอาหารและการบริการตามมาตรฐานอเมริกาเบื้องต้นทาง บริษัท โกลัก จำกัด ผู้ถือสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ในไทย ต้องออกมาประกาศถึงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านทางเพจ ระบุว่า“จากการตรวจสอบพบว่า สาขาที่ได้รับข้อร้องเรียนเหล่านี้ล้วนเป็นสาขาที่ถูกยกเลิกสิทธิ์แฟรนไชส์ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 โดยมี จำนวนทั้งสิ้น 105 สาขา ซึ่งทาง Subway Thailand ได้แนบเอกสารรายชื่อสาขาดังกล่าวไว้ในประกาศ ตัวอย่างสาขาที่ถูกยกเลิกสิทธิ์แต่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ ได้แก่ สาขา CP ทาวเวอร์ สีลม, ปตท บางแสน, ปตท สุขสวัสดิ์, เชลล์ ลาดพร้าว, ทองหล่อ, เชลล์ ท่าพระ, คาลเท็กซ์ ประชานุกูล, ดิ อัพ พระราม 3, บางจาก ราชพฤกษ์ เป็นต้นทั้งนี้ Subway Thailand ได้ชี้แจงแนวทางในการแยกแยะสาขาที่ได้รับแฟรนไชส์อย่างถูกต้อง โดยระบุว่า ผู้บริโภคสามารถสังเกตจากเลขที่ร้านและเครื่องหมายสัญลักษณ์ Authorized Franchise ที่แสดงอย่างชัดเจน ประกอบกับการมีอาหารและวัตถุดิบครบถ้วนตามเมนูมาตรฐาน ปัจจุบันมีสาขาที่ได้รับแฟรนไชส์ถูกต้องเหลืออยู่เพียง 51 สาขาสำหรับกรณี 105 สาขาที่ถูกยกเลิกสิทธิ์แต่ยังคงเปิดดำเนินการอยู่ Subway Thailand อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิ์ของแบรนด์และผู้บริโภค เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของแฟรนไชส์ ผู้บริโภคควรตระหนักและเลือกใช้บริการจากสาขาที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อประสบการณ์การรับประทานอาหารที่คุ้มค่าและปลอดภัย”เรื่องนี้ โอละพ่อ เลย นี่คือปัญหาภายในของซับเวย์เองชัดๆอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งปัญหาเรื่องของแฟรนไชส์ ปัญหาระบบการจัดการ ปัญหาที่ไม่มีการสื่อให้ผู้บริโภครับทราบการชี้แจงดังกล่าวจึงกลับกลายเป็นการจุดประเด็นปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกว่า แล้วทำไมร้านสาขาที่ถูกยกเลิกสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังกลับทำธุรกิจต่อได้อย่างหน้าตาเฉย โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุผลในการที่ถูกยกเลิกสิทธิ์เพราะทำผิดอะไร หรือเป็นเพราะร้านที่มีปัญหาเหล่านี้เป็นแฟรนไชส์ที่ทำไว้กับบริษัทรายเดิมที่รับสิทธิ์ก่อนหน้านี้หรือไม่ เพราะถ้าหากว่าแฟรนไชส์เหล่านี้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ยังเปิดร้านขายซับเวย์ต่อ ก็ถือว่าผิดกฎหมาย ผิดลิขสิทธิ์จริงๆแล้วร้านทั้ง 105 สาขา เหล่านี้เป็นร้านที่หมดสัญญาตามกำหนดปกติ หรือว่าเป็นร้านที่ถูกยกเลิกแฟรนไชส์ก่อนกำหนด เพราะทำผิดอะไรทำไมร้านที่ถูกยกเลิกสิทธิ์แฟรนไชส์จึงมีจำนวนมากถึง 105 สาขา ขณะที่ร้านที่ถูกสัญญามีเหลือแค่ 51 สาขา เท่านั้น ซึ่งห่างกันมากแบบครึ่งๆเลยทีเดียว ประเด็นนี้ย่อมที่จะเกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อผู้บริโภคในการเข้าร้านผิด ถ้าเทียบอัตราส่วนก็คือ 1 ต่อ 2 เลยทีเดียวคำถามที่สำคัญที่สุดดือ ทำไม บริษัท โกลัค จำกัด ถึงทำอะไรไม่ได้ ปล่อยให้แฟรนไชส์ที่ถูกยกเลิกสัญญา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ยังมีการเปิดร้านต่อไป ล่วงเลยนานมาตั้ง 3 เดือนกว่าแล้วเมื่อมองดูการลงทุนของผู้ซื้อแฟรนไชส์ซับเวย์แล้ว ก็ค่อนข้างสูงพอสมควร อาจเป็นไปได้ว่า จำนวน 105 สาขานี้ ยังไม่คุ้มทุนและยังไม่ครบสัญญาเดิม ในช่วงจึงจำเป็นที่จะต้องลุยเปิดขายต่อ เพราะการถูกยกเลิกสัญญาก่อนเวลาอันควร ด้วยเหตุผลอะไรก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องรอโกลัคเปิดเผยออกมาสำหรับราคาแฟรนไชส์ของซับเวย์ ประกอบด้วย ค่าแฟรนไชส์ ซับเวย์ 3,000,000 บาท โดยผู้ลงทุนจะต้องมีเงินลงทุนประมาณ 3-4 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนและหมุนเวียน ซึ่งค่าแฟรนไชส์นี้ ได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเปิดร้านไว้แล้ว เช่น ค่าแฟรนไชส์แรกเข้า 300,000 บาท โดยสิ่งที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับผู้ซื้อจะได้สิทธิ์ในการใช้ตราสินค้า ค่า Royalty fee แนวคิดทางธุรกิจ การตลาด และระบบการดำเนินงานรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีระยะเวลาคืนทุประมาณ 2-4 ปี ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ ด้วยเช่นกันนี่ถ้าไม่มีประเด็นการร้องเรียน ผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารที่เกิดขึ้น ผู้บริโภคก็ยังคงไม่รู้ปัญหาว่ามีร้านที่ถูกยกเลิกไปแล้วดังนั้นการที่ผู้บริโภคเข้าไปซื้อซับเวย์มาทาน โดยที่ไม่รู้ว่าร้านนี้ถูกต้อง หรือว่าร้านนี้ถูกยกเลิกสัญญาแล้ว ซึ่งหากไปเจอร้านที่ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้ว ก็อาจจะได้รับอาหารที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอของซับเวย์ เพราะขาดจากการควบคุมไปแล้ว ถือเป็นเรื่องอันตรายไม่น้อยสำหรับผู้บริโภคของซับเวย์ในขณะนี้แม้ซับเวย์จะระบุว่า ให้ผู้บริโภคดูว่าร้านไหนเป็นแฟรนไชส์ถูกต้องโดยสังเกตได้จากหน้าร้านที่จะต้องมีเลขที่ร้าน และมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ Authorized Franchise แสดงอย่างชัดเจน ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะผู้บริโภคคงไม่มีทางที่รับทราบหรือรู้อะไรถึงขนาดนั้นที่สำคัญร้านที่ถูกต้องก็มีปริมาณที่น้อยกว่าร้านที่ถูกยกเลิกไปแล้วด้วยซ้ำไป โอกาสที่้ํผู้บริโภคจะเข้าผิดร้านก็มีมากกว่า กลายเป็นความเสี่ยงอย่างมากแม้จะย้ำว่า ในส่วนของร้านค้าแฟรนไชส์ที่ถูกยกเลิกสิทธิ์ แต่ยังฝ่าฝืนเปิดร้านอยู่ ทางบริษัทกำลังเร่งดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ อาจจะเป็นรอยต่อที่ต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือลิขสิทธิ์ซับเวย์ในไทยที่ค่อนข้างจะสับสนงงงวยอย่างยิ่งก่อนหน้านี้ในอดีตเมืองไทยมีร้านซับเวย์สาขาแรกเปิดที่สีลม โดย ชวนา ธนวริทธิ์ ในนามบริษัท ฟู้ด ฟอร์เวิร์ด จำกัด เมื่อช่วงปีค.ศ. 2003 ซึ่งเป็นลักษณะของการได้สิทธิ์แฟรนไชส์รายสาขาจากบริษัทแม่ที่อเมริกา ไม่ใช่มาสเตอร์แฟรนไชส์แต่อย่างใด จากนั้นก็จะมีรายอื่นที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตลอด แต่ไม่มีข้อมูลจำนวนที่ชัดเจนกระทั่งปีค.ศ. 2019 ธนากร ธนวริทธิ์ ก็เปิดตัว บริษัท อะเบาท์ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด ประกาศตัวว่าเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ซับเวย์ในไทยเพียงผู้เดียว พร้อมทั้งการรับเป็นผู้ดูแลบริหารแฟรนไชส์รายสาขาจำนวนมากกว่า 20 รายที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ด้วย โดยมีผู้บริหารที่ชื่อ เพชรัตน์ อุทัยสาง เป็นผู้บริหารหลัก (อดีตเป็นผู้บริหารการตลาดของ แมคโดนัลด์ประเทศไทย)ที่ผ่านมา ซับเวย์ ภายใต้ อะเบาท์แพสชั่น ขยายสาขาได้มากถึง 150กว่าสาขาเลยเดีียว และมีเป้าหมายที่จะขยายร้านเฉลี่ย 70-80 สาขาต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่รับสิทธิ์คือ ปี ค.ศ.2022 - 2032 ที่จะมีถึง 1,000 สาขา กับเป้าหมายที่ค่อนข้างแรงคือ การก้าวขึ้นเป็น TOP 3 ในตลาดคิวเอสอาร์เมืองไทย ที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง47,000 ล้านบาทในเวลานั้นแต่ยังไม่ทันไร ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งแบบกะทันหัน อันอาจจะเนื่องมาจาก ธนากร ธนวริทธิ์ ในนามของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ถูกฟ้องล้มละลายเพราะขาดสภาพคล่องทางการเงินในช่วงกลางปี 2566 แน่นอนว่าย่อมต้องส่งผลกระทบต่อ ซับเวย์ ในนามของอะเบาท์แพสชั่นกรุ๊ปด้วยเช่นกันจึงเหมือนเป็นช่วงสุญญากาศของซับเวย์ในไทยขณะนั้น ว่า ใครเป็นผู้บริหารดูแลลิขสิทธิ์เพราะเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกาศเป็นเจ้าของ Master Franchise Subway แต่เพียงผู้เดียวเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2567 ผ่านบริษัทลูก (กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด) ที่มีบริษัทลูกอีกต่อ (โกลัค จำกัด) และมีนางสาวเพชรัตน์ ร่วมถือหุ้นด้วย โดยทาง บริษัท โกลัค มี PTG ถือหุ้น 70% ผ่านกาแฟพันธุ์ไทย ด้วยงบลงทุน 35 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และยังมีบริษัท ไลฟ์สไตล์ฟู๊ด (ที่ปรากฎชื่อ เพชรัตน์ อุทัยสาง เป็นกรรมการ) ถือหุ้น 25% และ ในนามเพชรัตน์ อุทัยสาง ถือหุ้นที่เหลืออีก 5%แต่เมื่อวันที่19 มีนาคม 2567 ทาง อะเบาท์ แพสชั่นกรุ๊ป ก็ประกาศออกผ่านทางสื่อโดย ยืนยันตัวเองยังคงเป็นผู้ถือสิทธิ์ มาสเตอร์แฟรนไชส์ซับเวย์ในไทยตั้งแต่นั้นมา ก็กลายเป็นว่า มีซับเวย์ในไทยสองฝ่าย คือ ฝ่ายโกลัค ที่ถือสิทธิ์โดยตรง กับ ฝ่ายที่เป็นแฟรนไชส์เดิมของ อะเบาท์ แพสชั่น ซึ่งก็ไม่รู้ถึงสถานภาพตัวเองดีว่า ตกลงแล้วมันเป็นยังงัยอย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า โกลัค เป็นมาสเตอร์แฟรนไช์ส ตัวจริงในไทย ก็คือ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมทีผ่านมา ทางผู้บริหารระดับสูงของซับเวย์ต่างประเทศได้เข้าพบกับทีมบริหารของโกลัค อย่างเป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วย CEO Subway Mr. John Chidsey (Chief Executive Officer – Subway) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร Mr.Mike Kehoe (Chief Development Officer – Subway) , Mr.Eric Foo (Regional President – Subway APAC Region), Mr.Joseph Hsu (Regional President Subway APAC Region) and Mr.David Leong (Regional Development Director, Subway APAC Region)สำหรับแผนการเปิดสาขาในปี2567นี้ ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมปีนี้ ทางโกลัคเองก็มีีแผนจะเปิดเพิ่มอีก 20-25 สาขา โดยในปีหน้า จะมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 40 สาขา นอกจากนั้นแล้ว ทางซับเวย์ก็จะมีเมนูใหม่ๆ และ Snack รวมถึง Promotion และ Digital Platform ต่างๆ อย่างไม่ขาดสายล่าสุดเปิดตัว Black Paper Nuggets อร่อยแบบไม่ทอด สุขภาพดี โดยตอนนี้เรามีการทดลองขายอยู่ที่สาขาซับเวย์ CW Tower และตลาดรวมทรัพย์ อโศก เป็น 2 ที่แรก รวมถึงช่องทาง Delivery ต่างๆ ก่อนที่จะ Launch ทั่วประเทศเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายน นางสาวเพชรัตน์ อุทัยสาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลัค จำกัด เคยกล่าวให้ข้อมูลว่า หลังจากบริษัทได้รับสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ซับเวย์ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางบริษัทก็เร่งเดินหน้ากลยุทธ์ เพื่อขยายสาขาและขยายฐานลูกค้าซับเวย์ ในประเทศไทยต่อเนื่อง และวางเป้าหมายในอนาคต ที่ต้องการขึ้นแท่น TOP 3 ตลาด QSR ในไทยภายใน 3 ปี โดยในปีนี้วางงบการตลาดไว้มากกว่า 100 ล้านบาท ส่วนยอดขายรวมเกินพันล้านบาทเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันซับเวย์ในประเทศไทยมีทั้งหมด 148 สาขา และตั้งเป้าจะขยายมากกว่า 500 สาขาใน 10 ปี หรือปีละ 50 สาขา ลงทุนขยายสาขาปีละเฉลี่ย 250-300 ล้านบาท เน้นขยายสาขาทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล แหล่งท่องเที่ยว หัวเมืองหลักทั่วประเทศ สำหรับรูปแบบของสาขามีทั้งในห้างสรรพสินค้า ช็อปปิ้ง มอลล์, คอมมิวนิตี้ มอลล์, ตึกสำนักงาน, โรงพยาบาล, สนามบิน รวมทั้งรูปแบบที่เป็น Stand Alone และ ไดร์ฟทรู ( Drive Thru) ล่าสุดจะเปิดซับเวย์ ไดร์ฟทรูสาขาแรกในประเทศไทย ภายในสถานีบริการน้ำมันเรือธงของ PT ที่นครชัยศรี จ.นครปฐม ช่วงปลายปีนี้โดยซับเวย์มียอดขายผ่านช่องทางดีลิเวอรี่มากกว่า 40% ดังนั้นจึงขยายสาขาผ่านโมเดลใหม่ อย่าง “Ghost Kitchen” ที่ไม่มีหน้าร้าน เน้นเปิดในพื้นที่ในเมืองเป็นหลัก เพื่อให้บริการเฉพาะช่องทางดีลิเวอรี่ และบริการสั่งล่วงหน้าแล้วมารับ (Order & Pick up)คอนเซ็ปต์ในการขยายสาขาใหม่จากนี้ จะตกแต่งด้วยแนวคิด “Fresh Forward 2.0” ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของซับเวย์ทั่วโลก ที่ปรับลุคให้บรรยากาศร้านดูสดใสขึ้น ที่สำคัญเปิดโอกาสให้เราสามารถนำเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยมาผสมผสานในการออกแบบได โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ตกแต่งด้วยแนวคิดดังกล่าวสำหรับสาขาแรกที่จะมาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่คือสาขา CW Tower เปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม และเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าผ่านการขยายสาขาในรูปแบบต่างๆ พร้อมมุ่งเน้น Digital Platform ให้แข็งแกร่งผ่านทั้งช่องทาง Online , Mobile Application, Self Ordering Kiosk , QR code ordering , Order and Pick Up , E-Wallet, Vending Machine (คาดว่าจะเริ่มปีหน้า ซึ่งที่มาเลเซียประสบความสำเร็จมาแล้ว)อย่างไรก็ตามในขณะนี้ การขยายสาขาอาจจะไม่สำคัญเร่งด่วนเท่าประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเวลานี้คือ การกู้ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ให้กลับคืนมารวมทั้งการเร่งแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ของกลุ่มร้านเดิมให้เสร็จโดยเร็ว