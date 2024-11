"รีโว่เมด” ลงทุน NLG จากนิวซีแลนด์ อัดงบเพิ่ม 100 ล. ลุยผลิตนมแพะและอาหารเสริม

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมทุนกับ นิว อิมเมจ กรุ๊ป เพิ่มอีก 100 ล้านบาทในการวิจัยพัฒนาสินค้าเพิ่มเครื่องจักรที่ใช้ผลิตนมแพะผสมคอลลาเจนสำหรับผู้ใหญ่ หลังจากก่อนหน้านี้ร่วมกันตั้งโรงงาน รีโว่เมด นิวซีแลนด์ ด้วยเงินลงทุน 1,400 ล้านบาท บนพื้นที่ 90 ไร่ ผลิตนมแพะและอาหารเสริมในประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับขยายตลาดเอเชีย-แปซิฟิก อเมริกา ยุโรป และในประเทศไทยไปแล้ว ตั้งเป้าหมายปีแรกมียอดขายจากสินค้าที่ร่วมทุนใหม่ครั้งนี้ 500 ล้านบาท"หลังจากนี้ก็ยังคงเดินหน้าขยายฐานการผลิตในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง บนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรม มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก และในปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์กับอีกหลายประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นการเน้นย้ำและส่งเสริมให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมรับจ้างผลิต(OEM)และผลิตเพื่อให้ลูกค้านำไปติดแบรนด์ได้อย่างแท้จริง(ODM)" นางสาววาสนา กล่าวล่าสุด ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ สมาคมธุรกิจนิวซีแลนด์ - ไทย (New Zealand - Thailand Business Association - NZTBA) จากการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่เข้าร่วมงาน "Thailand-New Zealand Business Matching 2024" งานสัมมนาจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ เพื่อหาโอกาสด้านการค้าการลงทุน สร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตรเพิ่ม“งานนี้เป็นขั้นแรกสำหรับโอกาสในการส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน สร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยนิวซีแลนด์และไทย เป็น 2 ประเทศที่มีนักธุรกิจที่มีศักยภาพ พร้อมจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการริเริ่มและร่วมมือทางธุรกิจเพื่อการขยายการค้าการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ"ตัวแทนประธานบริหาร New Image Group บริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและโภชนาการจากนิวซีแลนด์ กล่าวว่า บริษัทได้ขยายธุรกิจมาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยที่ผ่านมาได้มอบโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถจัดจำหน่ายอิสระและสร้างธุรกิจของตนเองผ่านผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพหลากหลายประเภท ด้วยความมุ่งมั่นในด้านนวัตกรรมและคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามอย่างไรก็ตาม ก้าวต่อไป New Image Group ได้ขยายตลาดกลุ่มนมผงเด็กและนมแพะ แบรนด์ดังจากนิวซีแลนด์ Symbiotics เพื่อสุขภาพองค์รวมในประเทศไทยผ่านช่องทางร้านยาและโรงพยาบาล รวมถึงการขยายฐานผลิตในประเทศนิวซีแลนด์ร่วมกับทางรีโว่เมดกรุ๊ปด้วย"การขยายฐานการผลิตในนิวซีแลนด์ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของเราบนเวทีโลก แต่ยังเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับพรีเมียม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและความงาม เรามั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเราในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นก้าวสำคัญในการขยายสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคง และยั่งยืน".