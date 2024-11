TNI เปิดศูนย์ JTK Center ดันอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

กล่าวว่า “สถาบันจัดตั้ง Japan Technology and Knowledge Center หรือ JTK Center ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แบบญี่ปุ่น ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. Productivity Improvement 2. Management and Marketing 3. Human Resource and Organization 4. Japanese Language and Culture และ 5. Japanese Technology โดยมีเป้าหมายในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม วัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมทั้งด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้มีความเป็นญี่ปุ่นอย่างเด่นชัดมากขึ้น”โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่น 4 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน TQM,ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital TPS,ผู้เชี่ยวชาญด้าน TPM และผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Kaizen ได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมรอบด้าน อาทิ TQM, Digital TPS, TPM และ Digital Kaizen เป็นต้นหลังจบการเสวนายังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Digital Lean and Logistics Academy ซึ่งเป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่นของศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แบบญี่ปุ่น (Japan Technology and Knowledge Center) หรือ JTK Center ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและโลจิสติกส์อย่างแท้จริงกล่าวว่า “บุคลากรในอุตสาหกรรมไทยมีความสามารถอยู่แล้ว แต่ยังขาดคนที่จะไปไกด์แนวทางที่ถูกต้องและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น JTK Center จะเป็นทางลัดที่จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ หรือเป็น Hit to the point ได้”ด้านกล่าวสั้นๆ ว่า “JTK Center จะเป็นศูนย์รวบรวมความรู้ และจะเป็นประตูที่จะส่งมอบองค์ความรู้ (Knowledge Center) ต่างๆ กลับไปพัฒนาภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี”หรือจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยมีบริการต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนา การให้คำปรึกษา และการวิจัยและพัฒนา เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุน และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่าพลาดโอกาสพลิกโฉมธุรกิจของคุณ!สนใจใช้บริการศูนย์ JTK สามารถติดต่อได้ที่ เว็บไซต์: https://www.tni.ac.th หรือ https://www.tni.ac.th/home/jtk_center , โทรศัพท์: 02-763-2600 ต่อ 2772 / 2773 (ศูนย์บริการวิชาการ) , อีเมล: training@tni.ac.th